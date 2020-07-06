Вице-чемпион Европы снова стал послом белорусского банка

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Максим Недосеков. Фото: Банк Дабрабыт

25 тысяч рублей за феноменальный результат

Мероприятие, прошло в нетрадиционной обстановке - у офиса банка на улице Коммунистической, где был смонтирован сектор для прыжков в высоту, и прошла открытая тренировка Максима Недосекова. Завершилась она автограф-сессией от высотника.

«Максим молодой, но уже много добившийся спортсмен, и мы с радостью продолжаем сотрудничество с таким классным спортсменом и прекрасным человеком», - заявил председатель правления банка «Дабрабыт» Игорь Лихогруд.

Игорь Лихогруд. Фото: Банк Дабрабыт

Максим Недосеков – 22-летний спортсмен, специализирующийся на прыжках в высоту. Еще будучи юниором, он побил 40-летний рекорд первенства Европы в своей возрастной категории. Тогда ему удалось взять планку в 2,33 метра и завоевать чемпионский титул. Среди молодежи Максим также имеет в своем арсенале титул чемпиона Европы. В 2018 году прыгун взял «серебро» Чемпионата Европы, а в 2019 занял 4 место на чемпионате мира в Дохе.

Карта «Давай-Давай», представлять которую будет Максим Недосеков, позволяет экономить на спортивных товарах и услугах. При покупках по данным категориям возвращается 1,5% от потраченных сумм, а при расчетах за все остальное – 0,75%. Кроме того, она дает возможность пользоваться скидками до 50% у партнеров, специализирующихся на ЗОЖ: таких как фитнес-клубы, магазины спорттоваров, профильные медцентры и др. На момент запуска карты у нее насчитывалось менее десятка организаций-партнеров – сейчас же их количество выросло до 55.

Спортсмен будет задействован в съемках, направленных на продвижение продукта, его образ будет использован в других промо-материалах. Во сколько обошелся контракт с легкоатлетом - не разглашается. В банке сообщили лишь, что эта сумма сопоставима со стоимостью мощного мотоцикла.

Максим Недосеков. Фото: Банк Дабрабыт



«Сотрудничество с банком «Дабрабыт» - это круто. Потому что для меня важна не только материальная часть контракта, но и дружба, дающая мне еще больше и помогающая в спорте», - заявил вице-чемпион Европы в прыжках в высоту.

Но о другом возможном заработке Максима Игорь Лихогруд сообщил: «Олимпиада перенесена на 2021 год. Наши спортсмены готовили себя к стартам в Токио в августе, готовы показывать высокие результаты. И Банк Дабрабыт заключил договор с Белорусской федерацией легкой атлетики о том, что все спортсмены, которые покажут результат аналогичный достигнутому медалистами в Рио в 2016 году, получат от нашего банка призовые. За условное «золото» - 7000 рублей, за второе место - 5000 рублей и за результат, дававший на прошлой Олимпиаде бронзовую награду - 2500 рублей. Но, кроме того, если кто-то прыгнет на 2,40 м, получит дополнительный приз - 25000 рублей», - заявил с улыбкой Игорь Лихогруд.

Напомним, что открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике-2020 пройдет 31 июля - 2 августа на минском стадионе «Динамо».

«Мы сотрудничаем с Банком Дабрабыт не первый год, и призовой фонд национальных чемпионатов увеличивается с каждым годом. Это является большим стимулом для спортсменов, а дополнительные выплаты за высокие, медальные по олимпийским меркам Рио-2016, результаты воодушевила всех. Потому что с января все старты прекращены и заработать нашим ведущим атлетам негде. Уверен - сотрудничество с Банком Дабрабыт будет выливаться в очень серьезные, достойные результаты, в которых будет частичка Дабрабыта», - заявил председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Владимир Девятовский.

40 стран, 42 тысячи медалей

На пресс-конференции также сообщили о статусе и судьбе Минского полумарафона-2020, а также специальных условиях участия в международных соревнованиях: «Призовой фонд Минского полумарафона снова сформировал Банк Дабрабыт. Для участников при регистрации действует 7-процентная скидка по нашей карте «Давай-Давай», - рассказал Игорь Лихогруд.

Кроме того, в ближайшее время держателям карты станут доступны специальные предложения от партнеров мероприятия. Соответствующее соглашение ранее было подписано между Банком Дабрабыт и БФЛА.

«Понятно, что регистрация идет не такими темпами, как год назад, из-за эпидемии коронавируса, но когда она стартовала в феврале, то темпы были рекордными. Сейчас заявки подали спортсмены из почти 40 стран. Сегодняшние цифры обнадеживают - в последнее время иностранцы (понятен интерес наших соотечественников) активно регистрируются. Медали Минского полумарафона уже доставлены в столицу Беларуси, их 42 тысячи, скоро мы их презентуем. Мы планируем, что участников будет не меньше», - заявил председатель БФЛА.

По словам Девятовского, трасса в этом году будет как никогда яркой.

Что это значит?

Банк Дабрабыт активно поддерживает как в целом развитие спорта в Беларуси, так и самих спортсменов. Банк увеличивает призовой фонд национальных чемпионатов. И чтобы стимулировать спортсменов на достижение высоких результатов, банк обещает им дополнительные выплаты и предлагает льготные условия по банковским картам.

Также призовой фонд Минского полумарафона снова сформирован Банком Дабрабыт.

Напомним, Минский полумарафон пройдет в столице Беларуси 13 сентября.