Коронавирус в СНГ: борьба продолжается

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В мире уже больше 11 миллионов зараженных коронавирусом и больше полумиллиона жертв. Печальная новость пришла в пятницу: из-за осложнений после коронавируса умер отец Хабиба Нурмагомедова, знаменитного бойца смешанных единоборств.

По мусульманским традициям, траурную церемонию нужно провести как можно скорее. Похоронили Нурмагомедова-старшего уже в субботу. В конце апреля у него выявили коронавирус. Врачам удалось справиться с заразой, но подвело сердце. Нурмагомедов-старший воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Соболезнование семье накануне выразил президент Владимир Путин.

В странах Содружества продолжается борьба с эпидемией. Не везде, к сожалению, получается. Как мы пережили очередную неделю – в обзоре корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Казахстане с сегодняшнего дня снова карантин, передает Гульмира Жанзакова. Закрыты торгово-развлекательные центры, салоны красоты, фитнес-залы, крытые рынки. Под запретом все мероприятия. Ограничена работа общественного транспорта. Столица опустела. Все, как в самом начале пандемии.

«Ситуация была предсказуемой. Люди есть люди, каждый из них стремился попасть на работу, пытался восстановить экономическое благополучие через предпринимательство, спешил навестить родных и близких. Результат налицо. Страну захлестнула новая волна эпидемии», – заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

В больницах не хватает мест, а в аптеках – противовирусных препаратов и антибиотиков. Единственный способ уменьшить риски – убедить людей остаться дома. За нарушение карантина штраф 200 долларов.

«Инкубационный период составляет две недели. Это важный период, его необходимо учитывать. Мы уже предупредили: если в дальнейшем, после двухнедельного карантина, возникнут вопросы по ограничениям, то мы можем пойти на более жесткие меры», – пояснил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов.

Армения на пике: больше двух недель ежедневно фиксируется по 500-600 новых случаев коронавируса, сообщает Ирина Мктрчян. Пока ситуация только ухудшается. Объявленный до середины июля режим ЧП может быть продлен. Носить маски по-прежнему обязательно, правоохранители составили около 60 тысяч актов о нарушении режима чрезвычайного положения. Власти уверяют, что их цель не наказывать граждан, а выработать у людей привычки, которые помогут разорвать цепь и спасти жизни. Сейчас в правительстве ведут переговоры о закупке вакцины, которая должна появиться к концу этого года.

Не лучше ситуация и в Азербайджане, отмечает Нармин Абасова. В Баку и 15 районах продлен особый карантинный режим. Людям запрещено выходить из дома. В случае крайней необходимости это можно сделать один раз в день и не более, чем на два часа.

«Коронавирус усугубляет проблемы в мире. В мировом масштабе коронавирус необходимо признать в качестве войны. Мы будем чувствовать эту угрозу до тех пор, пока он не будет ликвидирован», – сказал помощник президента Хикмет Гаджиев.

В Баку закрыли метро, приостановили работу общественного транспорта. За соблюдением карантина следят военные. Они вместе с полицейскими патрулируют улицы и жилые кварталы. У всех проверяют разрешения на выход и наличие масок. За их отсутствие штраф 60 долларов. Для юридических лиц размер взыскания в четыре раз выше – 240 долларов. Особый карантин будет действовать до 20 июля.

Режим ЧС сохраняется и в Кыргызстане, сообщает Кристина Босивская. Самая напряженная ситуация в Бишкеке. Закрыты парки, в выходные не работает общественный транспорт. Магазины закрываются раньше обычного. Президент страны на неделе обратился к гражданам.

«К сожалению, не обошлось и без потерь. Это невосполнимые утраты для всех нас. Среди них есть и медики, которые до последнего выполняли свои профессиональные обязанности. Я выражаю глубокие соболезнования всем соотечественникам, которые потеряли своих близких. В эти сложные дни все мы, кыргызстанцы, разделяем с вами боль утраты», – сказал Сооронбай Жээнбеков.

В стране создаются дополнительные места для зараженных, владельцы гостиниц отдают номерной фонд. В столицу стягивают силы медиков из регионов. На помощь в Кыргызстан прилетели российские специалисты, они привезли партию тест-систем для выявления коронавируса.

Количество новых случаев COVID-19 в Молдове идет на спад, передает Ирина Глушко. Это позволяет снять ограничения для торговых центров и рынков, они уже вернулись к привычному рабочему дню. Но ЧП в области общественного здоровья остается в силе до середины июля. А это значит, маски, социальная дистанции и больше трех собираться нельзя.

После 15 июля откроют детские сады. Они будут работать по новым правилам. Каждые три часа дезинфекция, всем детям измеряют температуру.

«Ребенок должен присутствовать в учреждении не больше семи часов. Скорее всего, мы будем принимать детей с 9 часов и отдавать в 16 часов. Из-за этого изменится график воспитателей. Оба воспитателя обязаны присутствовать в группе, а также помощник воспитателя», – пояснила директор детсада №210 Раиса Боян.

Границы Молдовы по-прежнему закрыты. Остается путешествовать по собственной стране. Лавандовые поля стали местом притяжения. Сюда едут сделать уникальные фотографии. Однако и в поле нужно соблюдать социальную дистанцию.

«В это время обычно люди в отпусках. Кто в Испании, кто где. Но сейчас все закрыты, хочется чего-то яркого, это какой-то глоток свободы», – оценил новую возможность фотограф Сергей Табырца.

В день от пяти до восьми случаев инфицирования коронавирусом. Такова статистика заболевания в Грузии на этой неделе, сообщает Михаил Робакидзе. Несмотря на то, что страна – одна из самых благополучных в плане пандемии, власти не спешат заявлять о том, что коронавирус побежден.

Правительство даже не рискнуло открыть небо над Грузией. Восстанавливать регулярное авиасообщение не стали. Только чартерные рейсы. И то для граждан Грузии, которые хотят вернуться из-за рубежа.

«10 миллионов туристов к нам не приедут, как мы ожидали в конце прошлого года. Максимум тысяч 50. Это капля в море, зато риск очередной вспышки. Лучше переждать», – считает премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

В надежде на лучшее будущее Гахария заложил капсулу в фундамент нового аэропорта в Батуми. Вместо 600 тысяч пассажиров в год воздушная гавань сможет принимать полтора миллиона.

«Пандемия закончится, и мы должны будем возрождать туризм, экономику. Этот аэропорт очень важен для всей западной Грузии, и он будет отвечать стандартам», – заявила министр экономики Грузии Натия Турнава.

Период пандемии решили использовать и местные аграрии. В регионах республики полным ходом идет сбор урожая фруктов и овощей. Большая часть для внутреннего рынка, остальное – на экспорт. Импортозамещение стало основным приоритетом властей. Сельское хозяйство поможет перенести трудные времена и пополнить казну, пока туризм на паузе.

В Таджикистане от COVID-19 вылечились уже 80% всех заболевших, передает Фарангез Шозедова. Ситуация в стране улучшается. Сняты многие ограничения, в Душанбе заработали салоны красоты и парикмахерские. Они были закрыты полтора месяца. Прежде чем открыться, – тотальная дезинфекция. Между клиентами небольшой перерыв, все строго по записи.

«Любой женщине хочется всегда оставаться красивой, выглядеть свежо, и поэтому пытаешься как-то самостоятельно дома приводить себя в порядок. Но хочется все равно попасть в профессиональный салон», – заметила жительница Душанбе Майрам Алимбаева.

Власти Таджикистана продолжают возвращать из Европы и США своих граждан. Первый чартерный рейс прилетит 8 июля из Франкфурта-на-Майне.

Беларусь победила коронавирус: две трети от общего числа инфицированных вылечились. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время вручения госнаград, сообщает Полина Срибненко.

«Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы», – заверил глава государства.

Когда пандемия закончится, Лукашенко пообещал встретиться с медиками. Многие из них продолжают работать в «красной зоне». А некоторые клиники уже возвращаются к привычному режиму.

«Все помогают, все работают. Все надо отмыть. И после дезинфекции, после экспозиции все еще раз отмыть», – пояснила врач-эпидемиолог Екатерина Варивода.

А Министерство труда берет на контроль работодателей. Заработала горячая линия для тех, кто считает, что был незаконно уволен. За помощью уже обратились более 200 человек.

«После получения такого звонка информация анализируется. И, конечно же, мы уточняем эту ситуацию непосредственно на предприятии. При необходимости, если ситуация более сложная и требует разъяснения, запрашиваем документы. В случае необходимости можем выехать на предприятие», – рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Игорь Старовойтов.

Если выяснится, что Трудовой кодекс нарушен, работодателю грозит штраф до 230 долларов. Также он обязан оплатить пострадавшему работнику среднюю зарплату за время вынужденного прогула.

Россия переходит к третьему этапу снятия ограничений, отмечает Надежда Сережкина. Пока это регионы с наименьшим приростом заболевших – Волгоградская и Ростовская области, Сахалин и Чечня. В Санкт-Петербурге открываются музеи и выставки. Но на этой неделе в стране появились новые горячие точки.

Вспышки зафиксировали в Туве, Ханты-Мансийском автономном округе и Воронежской области. Помочь должны многофункциональные госпитали Минобороны. На неделе их открыли в Каспийске, Дербенте, Ботаюрте, Пензе и Воронеже.

В Москве продолжаются испытания вакцины. Спустя две недели после прививки все добровольцы чувствуют себя хорошо.

«Серьезные нежелательные явления мы не зарегистрировали. Они ежедневно осматриваются врачами, им измеряется температура, давление, пульс, продолжаем осматривать место введения препарата», – рассказала заведующая терапевтическим отделением Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко Светлана Волчихина.

А вот границы пока останутся на замке. Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа. Так что отпуск в этом году только на родине. Туристов ждут в Крыму. К обычной работе вернулись отели и санатории. А для детских лагерей правила новые. До конца года в них не смогут отдыхать дети из соседних регионов.