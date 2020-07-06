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Ограничительные меры в связи с COVID-19 в ряде стран

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Болгарии режим ЧС из-за COVID-19 продлен до конца июля До конца июля Болгария будет находиться в режиме усиленного санитарно-эпидемиологического контроля в связи с COVID-19. Вопреки надеждам потенциальных туристов ...

До конца июля Болгария будет находиться в режиме усиленного санитарно-эпидемиологического контроля в связи с COVID-19. Вопреки надеждам потенциальных туристов власти решили продлить в стране режим чрезвычайной ситуации. Санитарные службы Болгарии провели за последние сутки 923 теста на коронавирус и выявили 63 случая заражения.Режим ЧС в связи с масштабным ростом распространения коронавирусной инфекции введен уже в восьми городах Сербии. Ограничивается деятельность предприятий общепита и ночных клубов. Обязательно ношение защитных масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.Впервые за последние сто лет Австралия закроет внутренние границы между штатами. Это связано со вспышкой коронавируса в Мельбурне.