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В Болгарии режим ЧС из-за COVID-19 продлен до конца июля
06.07.2020 19:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTДо конца июля Болгария будет находиться в режиме усиленного санитарно-эпидемиологического контроля в связи с COVID-19. Вопреки надеждам потенциальных туристов власти решили продлить в стране режим чрезвычайной ситуации. Санитарные службы Болгарии провели за последние сутки 923 теста на коронавирус и выявили 63 случая заражения.
Ограничительные меры в связи с COVID-19 в ряде странРежим ЧС в связи с масштабным ростом распространения коронавирусной инфекции введен уже в восьми городах Сербии. Ограничивается деятельность предприятий общепита и ночных клубов. Обязательно ношение защитных масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.
Впервые за последние сто лет Австралия закроет внутренние границы между штатами. Это связано со вспышкой коронавируса в Мельбурне.
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До конца июля Болгария будет находиться в режиме усиленного санитарно-эпидемиологического контроля в связи с COVID-19. Вопреки надеждам потенциальных туристов ...
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