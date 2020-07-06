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В Болгарии режим ЧС из-за COVID-19 продлен до конца июля

06.07.2020 19:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

До конца июля Болгария будет находиться  в режиме усиленного санитарно-эпидемиологического контроля  в связи с COVID-19. Вопреки надеждам потенциальных туристов  власти  решили продлить в стране режим чрезвычайной ситуации. Санитарные службы Болгарии  провели за последние сутки 923 теста на коронавирус и выявили  63 случая заражения.

Ограничительные меры в связи с COVID-19 в ряде стран

Режим ЧС в связи с масштабным ростом распространения коронавирусной инфекции введен уже в восьми городах Сербии. Ограничивается деятельность предприятий общепита и ночных клубов. Обязательно ношение защитных масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.
Впервые за последние сто лет  Австралия закроет внутренние границы между штатами. Это связано со вспышкой коронавируса в Мельбурне.

 
 
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До конца июля Болгария будет находиться  в режиме усиленного санитарно-эпидемиологического контроля  в связи с COVID-19. Вопреки надеждам потенциальных туристов ...
 
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