Ходасевич про коронавирус в ЧБ: «АБФФ на все смотрит молчаливым взором. Что такое имидж – никого не интересует»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер поделился мнением о бездействии АБФФ при случаях вспышек коронавируса в брестском «Динамо» и «Городее».

В команде из практически весь основной состав заразился .

Милевский, Гордейчук и еще 14 человек в брестском «Динамо» заразились коронавирусом. Нойок, Игнатович и Юзепчук – в больнице

«АБФФ выходит на авансцену как организатор чемпионата и должна разруливать всю ситуацию. Представьте: в ближайшую пятницу брестское «Динамо» играет со «Слуцком». Там нет основного состава. Можно переносить матч или нельзя? Перенесут или нет? Вот уж вопрос, да?

Смотрите, какая история у нас с этими переносами: отказывали? Да. отказывали? Да. Брестскому «Динамо» отказывали уже? Да. «Минску» вы скажете не отказывали? Да «Минск» сам ушел в самоволку. У меня такое есть ощущение. Он никого не предупреждал и потом, наверное, еще по шапке за это получил. Потому чемпионат должен быть стройным. Хорошо, мы гнем линию и все должны играть. Окей. Вы знаете, что это не спортивный принцип в этом чемпионате? Это любой команды касается. Брестское «Динамо» в Смолевичах и, допустим, при потере очков дома со вываливается окончательно из чемпионской гонки. Представьте такой момент. Кто в этом виноват? Виноват организатор проведения соревнований. Потому что при совершенно адекватных причинах переноса – не дает этот перенос. Не только брестскому «Динамо», а любому другому. Завтра здесь может оказаться , и кто угодно. Это уже неспортивный принцип.

Окей, вы оставляете и выходят играть дублеры, получают 5-6 голов. Это удар по имиджу лиги.

Дальше идем. говорят о том, что в этом составе они больше играть не будут. Все футболисты написали заявления об увольнении. Как «Смолевичи» будут жить дальше? Они тоже выпустят дублеров и будут проигрывать по 0:7 или 0:8. Или что будет? Это же тоже удар по имиджу лиги. Еще скажу о том, что стадион «Озерный» «Смолевичей» – уютный стадион, все прекрасно, но это не элитный дивизион. Это прошлый век! И вот эти все нюансы складываются в цепочку и все это по нашей лиге бьет и бьет. За нее ответственна АБФФ, которая на все это смотрит молчаливым взором, и я прихожу к выводу: что такое имидж – это никого не интересует. А потом мы удивляемся, что широкая аудитория, за которую мы пытаемся зацепиться, называет наш футбол – футбольчик. Называет так, потому что он не престижен, он не элитен. Он со всеми перекосами и косяками и так далее. Вот поэтому у нас нет этого чемпионата, как привлекательного зрелища, как турнира, который хочется смотреть. В общем, мы все восхищаемся чемпионов, но только по одной простой причине: там все четко и по полочкам. Дело в организации. А у нас этой организации, к сожалению, нет и здравых решений нет. В общем, АБФФ находится на пороге очень важных решений. От этих решений зависит, что будет дальше. Потому что вопросов накопилось миллион», – сказал Ходасевич в рамках своей программы «Бремя футбола» на YouTube .

АБФФ пока не комментирует ситуацию со вспышкой коронавируса в брестском «Динамо»

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