Виталий Трубило: «Мы подневольные и, если скажут играть, то будем играть. Но вообще по логике вещей тур надо переносить»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о ситуации с коронавирусом в брестском «Динамо», с которым его команде предстоит встретиться в пятницу в рамках 17-го тура чемпионата Беларуси.

Практически весь основной состав брестчан заразился коронавирусом.

Милевский, Гордейчук и еще 14 человек в брестском «Динамо» заразились коронавирусом. Нойок, Игнатович и Юзепчук – в больнице

– В Бресте вспышка коронавируса. У вас матч 10 июля, стоит ли играть?

– Брестское «Динамо» будет давить на федерацию, чтобы как-то перенести этот матч. Мы подневольные и, если скажут играть, то, конечно, будем играть. Но вообще по логике вещей тур надо переносить, потому что когда почти вся команда выбывает, то это очень сильно ослабляет команду. И уже мы находимся не в равных условиях. Тем более еще у Бреста следующий тур. Не знаю, не знаю. Федерации надо очень хорошо подумать, что делать с этой проблемой. В принципе, у нас есть еще много дней впереди. И я на их месте попробовал бы, может, какую-нибудь паузу сделать, потому что-что мы знаем из прессы, я знаю только из прессы, что и в «Городее» проблемы. В Бресте большие проблемы, поэтому... Пускай решают.

– Вам кажется, что целый тур можно перенести?

– Ну, почему бы и нет. Время есть. Чемпионат мы доиграем, скажем так. Но если возникают такие проблемы, то почему... Две-три недели... Тем более, что сейчас лето – жарко (смеется – .com). Мы играли каждую неделю, сборных нет, поэтому где-то, может быть, это было бы логично. Я не знаю, конечно, но если есть такая возможность, то почему бы ею не воспользоваться.

– Сами опасаетесь играть, когда такие новости приходят?

– Не сильно опасаюсь. Опасаемся, но многие привыкли с этим жить. В принципе, этот вирус ходит везде, гуляет везде – и подцепить его можно, где угодно, поэтому не знаю. Где-то, конечно, боязно, но не настолько, чтобы прямо... – сказал Трубило.

По официальным данным в Беларуси зарегистрировано 63 804 (+250) случаев COVID-19. Умерли 429 пациентов, выписаны 51 120 человек.

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