ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Виталий Трубило: «Мы подневольные и, если скажут играть, то будем играть. Но вообще по логике вещей тур надо переносить»

06.07.2020 20:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Слуцка» Виталий Трубило в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о ситуации с коронавирусом в брестском «Динамо», с которым его команде предстоит встретиться в пятницу в рамках 17-го тура чемпионата Беларуси.

Практически весь основной состав брестчан заразился коронавирусом.

Милевский, Гордейчук и еще 14 человек в брестском «Динамо» заразились коронавирусом. Нойок, Игнатович и Юзепчук – в больнице

– В Бресте вспышка коронавируса. У вас матч 10 июля, стоит ли играть?

– Брестское «Динамо» будет давить на федерацию, чтобы как-то перенести этот матч. Мы подневольные и, если скажут играть, то, конечно, будем играть. Но вообще по логике вещей тур надо переносить, потому что когда почти вся команда выбывает, то это очень сильно ослабляет команду. И уже мы находимся не в равных условиях. Тем более еще у Бреста следующий тур. Не знаю, не знаю. Федерации надо очень хорошо подумать, что делать с этой проблемой. В принципе, у нас есть еще много дней впереди. И я на их месте попробовал бы, может, какую-нибудь паузу сделать, потому что-что мы знаем из прессы, я знаю только из прессы, что и в «Городее» проблемы. В Бресте большие проблемы, поэтому... Пускай решают.

– Вам кажется, что целый тур можно перенести?

– Ну, почему бы и нет. Время есть. Чемпионат мы доиграем, скажем так. Но если возникают такие проблемы, то почему... Две-три недели... Тем более, что сейчас лето – жарко (смеется – Tribuna.com). Мы играли каждую неделю, сборных нет, поэтому где-то, может быть, это было бы логично. Я не знаю, конечно, но если есть такая возможность, то почему бы ею не воспользоваться.

– Сами опасаетесь играть, когда такие новости приходят?

– Не сильно опасаюсь. Опасаемся, но многие привыкли с этим жить. В принципе, этот вирус ходит везде, гуляет везде – и подцепить его можно, где угодно, поэтому не знаю. Где-то, конечно, боязно, но не настолько, чтобы прямо... – сказал Трубило.

По официальным данным в Беларуси зарегистрировано 63 804 (+250) случаев COVID-19. Умерли 429 пациентов, выписаны 51 120 человек.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Слуцка» Виталий Трубило в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о ситуации с коронавирусом в брестском «Динамо», с которым его команде...
 
Новости дня
Новости
 
Ходасевич про коронавирус в ЧБ: «АБФФ на все смотрит молчаливым взором. Что такое имидж – никого не интересует»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.07.2020
Mir24.TV Belarus
06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика