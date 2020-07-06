«Динамо» Брест: «Да, в команде есть заболевшие. Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15 человек, как пишут СМИ»

Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» пожелало скорейшего выздоровления футболистам основного состава, которые заразились коронавирусом, а также выступило с пояснениями по некоторым игрокам, фамилии которых фигурировали в списке заразившихся .

«На фоне появившихся в прессе новостей о большом количестве заболевших коронавирусом футболистов и сотрудников клуба, пресс-служба ФК «Динамо-Брест» сообщает следующее:

Да, в команде есть заболевшие. Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15 человек, как пишут СМИ. Некоторые игроки находятся на карантине. Что касается тех, у кого коронавирус подтвержден, то их состояние стабильное, удовлетворительное. Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем пристально следят медики. Фамилии и имена мы не называем из уважения к личному пространству футболистов. Сейчас перед клубом стоит задача, как можно скорее выйти из сложившейся ситуации. Мы желаем ребятам скорейшего выздоровления! А также призываем СМИ не вводить общественность в заблуждение. В это непростое время команде нужна поддержка и понимание», – говорится в сообщении «Динамо».

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