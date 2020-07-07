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Загородная недвижимость в Минской области: что изменилось за год?

07.07.2020 07:28 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Объектов стало больше, но с новыми предложениями продавцы не торопятся

Если сравнивать цифры весны 2020 года с аналогичным периодом 2019, и в целом по стране, и по Минской области предложение выросло для всех типов загородной недвижимости: дач, частных домов, участков. Но если посмотреть на число новых предложений, заметно снижение, особенно в апреле и мае.

  • В целом по стране количество объявлений по продаже загородной недвижимости больше всего «просело» в апреле 2020 года по сравнению с тем же месяцем года предыдущего. Согласно данным Domovita.by, в этот период новых предложений дач и участков стало меньше на 38%, домов – на 32%. Хотя к маю продавцы активизировались чуть больше.
  • Если сравнивать объявления только по Минской области, тенденция была аналогичной: в апреле собственники заняли выжидательную позицию, но к маю заметно возобновили активность, иногда даже обгоняя показатели того же месяца 2019 года.
  • Что касается статистики реальных сделок этой весной на Минщине, то по данным Национального кадастрового агентства Госкомимущества (НКА), число сделок купли-продажи в загородной недвижимости выросло за год. В домах и коттеджах – на 11,4%, в дачных и садовых домиках – на 25,54%, в участках – на 19,66%.

С 2014 года предложение для рынка загородной недвижимости Беларуси постоянно росло. Аномальный отскок случился лишь в апреле 2020 года, особенно, как мы видим, по части новых предложений. Риэлтеры связывают данную ситуацию с коронавирусом: если в марте, когда новости о пандемии ещё не сильно распространились, замедление было не особо заметно, то в апреле и покупатели, и продавцы решили выждать и посмотреть, что будет дальше.

Собственники рассчитывают на аренду

Зато предложение аренды на рынке загородных объектов заметно подскочило во все три весенних месяца. Если в марте, апреле и мае 2019 года по Минской области предлагали 82, 89 и 93 арендных объекта соответственно (данные Domovita.by), то в те же месяцы текущего года число объявлений домов и коттеджей увеличилось до 139, 156 и 164. Рост – почти вдвое.

Очевидно, что многие продавцы, понимая, что этой весной продать загородные дома им будет сложнее, чем обычно (либо придётся снижать цены), решили временно переключиться на рынок аренды. Дополнительный фактор – закрытые границы: в условиях текущей мировой ситуации на заграничный отпуск рассчитывать не приходится, а потому белорусы обратят внимание на местный рынок загородного жилья.

Спрос повышается лишь в теории, а цены даже падают

Количество просмотров объявлений загородной недвижимости Минской области подскочило этой весной в сравнении с весной предыдущей. По некоторым направлениям – более чем на 100%. Из-за экономического кризиса и пандемии активизировались не только белорусы, стремящиеся либо к комфортной самоизоляции подальше от людей, либо к спокойному природному отдыху, но и россияне.

Согласно опросу «РИА Недвижимости» среди белорусских риэлтеров, в апреле и мае 2020 года число запросов от российских граждан выросло в несколько раз. Особенно сильно их привлекла загородная недвижимость – интерес к ней в период эпидемии подскочил в 10 раз.

Причины такой активности:

  • Изменение валютных курсов на фоне вспышки вируса, что на рынке белорусского жилья отразилось чуть позже. По итогу в долларовом эквиваленте цены в сравнении с прошлой весной слегка упали. По данным Domovita.by, стоимость квадратного метра домов и дач в Минской области весной 2019 года составляла $573 и $335 соответственно, в тот же период этого года – $510 и $313.
  • Разница подходов двух стран к решению проблемы. В Беларуси не вводили таких же строгих мер, как в России. Потому провести отпуск на лоне белорусской природы куда приятнее.

Молодечненское, Логойское и Московское направления лидируют для всех типов недвижимости

  • Наиболее бюджетные направления для покупки загородных домов в Минской области – Пуховичское, Брестское, Могилёвское и Слуцкое. На данный момент средняя стоимость жилья в них – $38 122, $57 327, $59 388, $60 958 (данные Domovita.by, актуальны на июнь 2020 года). Не удивительно, что потенциальные покупатели этой весной больше всего интересовались домами и участками в направлении Пуховичей: годовой скачок просмотров объявлений – на 128%. В остальных трёх – на 78,5%, 40% и 70% соответственно.
  • Наиболее востребованными и дорогими остаются Логойское ($134 161) и Московское ($82 126) направления. За год, к весне 2020 года, интерес к домам и участкам в этих краях вырос на 79,2% и 78,6% соответственно. Относительно недавно к этой категории присоединилось и Молодечненское направление ($89 648): этой весной количество просмотров недвижимости в нём подскочило на 82% в сравнении с весной предыдущей.
  • Лидером по просмотрам предложений в этом году стало Молодечненское направление. За ним следуют дорогое Раковское (средняя стоимость дома - $111 656, скачок интереса за год – на 65%), Брестское, Московское и Логойское. Пуховическое, Мядельское, Московское – на последних местах, но чаще – в силу нехватки объектов. Ведь количество участков, домов и дач, выставленных на продажу в направлении Молодечно этой весной, в некоторых случаях в четыре раза превышало число таковых в сторону Пуховичей. Почти такая же ситуация – с Мядельским направлением.
  • Больше всего участков и домов на продажу этой весной было выставлено в Молодечненском, Логойском и Московском направлениях. В плане дач Логойское слегка обогнало Мядельское, заняв третье место. Самыми скромными в отношении участков и дач стали Могилёвское, Раковское и Слуцкое, а домов меньше всего предлагали в направлении Пуховичей.

Как и всегда, основные факторы выбора загородной недвижимости – поближе к Минску, подальше от заводов, но с оговорками. Вопрос цены был важен всегда, но в этом году он обрёл особую ценность. Ведь в нынешних условиях людям хочется иметь хоть какую-то возможность вырваться летом из шумного города на лоно природы. И если раньше большинство покупателей рассматривали предложения на расстоянии до 35 км от столицы, то сейчас активно обдумывают варианты и в 50-70 км. Так как при хороших дорогах дополнительные 15-20 км – это всего лишь 20-25 минут на машине.

Как мы уже отметили, наиболее привлекательным остаётся Логойское направление, так как многим удобнее через него выезжать. Помимо этого тут хорошие дороги и удобные развязки, красивые зелёные просторы, развитая инфраструктура и обустроенные зоны отдыха.

Перспективы: интерес продолжит расти, а цены, возможно, упадут

Несмотря на спад новых предложений, общее число выставленных на продажу загородных домов и участков весной 2020 года выросло в сравнении с весной предыдущей. Между тем, по словам риэлтеров, реальный спрос увеличился не особо.

Количество продавцов подскочило: многие захотели продать дом, потому как удобнее жить в городе из-за работы, школы и прочих прелестей инфраструктуры. Кому-то участки и дома достались по наследству. Но число покупателей почти не выросло. Потому если тенденция продолжится, к концу сезона цены могут поползти вниз, так как даже сейчас, когда должен быть пик сделок, ставки стоят на месте.

Свой отпечаток наложила и пандемия. Некоторые продавцы не хотят снижать цены и в ожидании более подходящего момента предпочитают пересдавать свои дома в аренду. Другие, понимая ситуацию в стране и мире, делают весомые скидки и приписки в духе «Торг уместен».

Покупатели не торопятся приобретать, не понимая, что будет с рынком дальше. Но из-за невозможности выехать за границу «держат руку на пульсе», постоянно проверяя, как обстоят дела с ценами и предложениями.

Несмотря на лидерство Логойского направления, люди всё больше интересуются бюджетными вариантами – к примеру, домами и участками в направлении Пуховичей. Всё больший вес обретает именно цена объекта, и всё чаще люди (особенно помоложе) готовы купить старый деревенский домик или бетонную коробку в отдалении от столицы, чтобы остаться в тишине, подальше от города.

Недорого или недалеко – что можно купить прямо сейчас

Для тех, кто желает очень бюджетно купить дом прямо здесь и сейчас, но готов к постоянным долгим путешествиям на машине (140 км от Минска) и не боится вложить деньги и силы в ремонт – недалеко от Слуцка, в деревне Доросино, предлагается домик всего за $1 600. К слову, владелец уже снизил стоимость с первоначальных $2 600. Площадь строения – 85 кв.м и 25 соток участка в придачу. Туалет на улице, зато в доме – газ и печь, есть мебель, на территории – сарай, сад и пристройка.

Чуть ближе к Минску, в 20 км от Несвижа, предлагают домик за $1 769. Но, как отмечает хозяин, во всём здании придётся заняться отделкой стен, а в зале – заменить пол.

Дешёвые варианты встречаются и в Логойском направлении. В 68,5 км от МКАД, в деревне Вишневая, предлагают дом с электричеством и печным отоплением за $2 533. Хозяин отмечает, что дом готов для проживания, при этом торг уместен.

Дом поприличнее, также в Логойском направлении, можно купить за $5 000. Хорошая отделка, стеклопакеты, электричество, печное отопление.

Уникальный каменный дом 1885 года постройки площадью 118 кв.м продаётся в Мядельском районе. Далековато от столицы, зато за $5 900, с электричеством и всего в 2,5 км от заказника «Голубые озёра».

Относительно новый двухэтажный дом предлагают в 8 км от Молодечно и уже со скидкой в $500 от исходной цены. За $6 000 – блочный дом с сараем и печным отоплением. Но второй этаж требует отделки.

Всего в 50 км от МКАД, в Дзержинском районе, можно купить домик с относительно современным ремонтом, электричеством и печным отоплением за $10 000. На территории – новый сарай и теплица.

Что в итоге?

Предложений много. А учитывая, что собственники сейчас более охотно идут на уступки и нередко сами снижают цены, можно присмотреть весьма неплохой вариант на лето или для круглогодичного проживания.

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Теги: Минск
 
 
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Главная особенность весны этого года на рынка недвижимости небывалый интерес к загородным домам и участкам. Белорусы (и не только) стали активнее интересоваться...
 
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