Загородная недвижимость в Минской области: что изменилось за год?

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Объектов стало больше, но с новыми предложениями продавцы не торопятся

Если сравнивать цифры весны 2020 года с аналогичным периодом 2019, и в целом по стране, и по Минской области предложение выросло для всех типов загородной недвижимости: дач, частных домов, участков. Но если посмотреть на число новых предложений, заметно снижение, особенно в апреле и мае.

В целом по стране количество объявлений по продаже загородной недвижимости больше всего «просело» в апреле 2020 года по сравнению с тем же месяцем года предыдущего. Согласно данным Domovita.by , в этот период новых предложений дач и участков стало меньше на 38%, домов – на 32% . Хотя к маю продавцы активизировались чуть больше.

, в этот период новых предложений дач и участков стало домов – . Хотя к маю продавцы активизировались чуть больше. Если сравнивать объявления только по Минской области, тенденция была аналогичной: в апреле собственники заняли выжидательную позицию, но к маю заметно возобновили активность, иногда даже обгоняя показатели того же месяца 2019 года.

Что касается статистики реальных сделок этой весной на Минщине, то по данным Национального кадастрового агентства Госкомимущества (НКА), число сделок купли-продажи в загородной недвижимости выросло за год. В домах и коттеджах – на 11,4%, в дачных и садовых домиках – на 25,54%, в участках – на 19,66%.

С 2014 года предложение для рынка загородной недвижимости Беларуси постоянно росло. Аномальный отскок случился лишь в апреле 2020 года, особенно, как мы видим, по части новых предложений. Риэлтеры связывают данную ситуацию с коронавирусом: если в марте, когда новости о пандемии ещё не сильно распространились, замедление было не особо заметно, то в апреле и покупатели, и продавцы решили выждать и посмотреть, что будет дальше.



Собственники рассчитывают на аренду

Зато предложение аренды на рынке загородных объектов заметно подскочило во все три весенних месяца. Если в марте, апреле и мае 2019 года по Минской области предлагали 82, 89 и 93 арендных объекта соответственно (данные Domovita.by), то в те же месяцы текущего года число объявлений домов и коттеджей увеличилось до 139, 156 и 164. Рост – почти вдвое.

Очевидно, что многие продавцы, понимая, что этой весной продать загородные дома им будет сложнее, чем обычно (либо придётся снижать цены), решили временно переключиться на рынок аренды. Дополнительный фактор – закрытые границы: в условиях текущей мировой ситуации на заграничный отпуск рассчитывать не приходится, а потому белорусы обратят внимание на местный рынок загородного жилья.

Спрос повышается лишь в теории, а цены даже падают

Количество просмотров объявлений загородной недвижимости Минской области подскочило этой весной в сравнении с весной предыдущей. По некоторым направлениям – более чем на 100%. Из-за экономического кризиса и пандемии активизировались не только белорусы, стремящиеся либо к комфортной самоизоляции подальше от людей, либо к спокойному природному отдыху, но и россияне.

Согласно опросу «РИА Недвижимости» среди белорусских риэлтеров, в апреле и мае 2020 года число запросов от российских граждан выросло в несколько раз. Особенно сильно их привлекла загородная недвижимость – интерес к ней в период эпидемии подскочил в 10 раз.

Причины такой активности:

Изменение валютных курсов на фоне вспышки вируса, что на рынке белорусского жилья отразилось чуть позже. По итогу в долларовом эквиваленте цены в сравнении с прошлой весной слегка упали. По данным Domovita.by, стоимость квадратного метра домов и дач в Минской области весной 2019 года составляла $573 и $335 соответственно , в тот же период этого года – $510 и $313 .

, в тот же период этого года – . Разница подходов двух стран к решению проблемы. В Беларуси не вводили таких же строгих мер, как в России. Потому провести отпуск на лоне белорусской природы куда приятнее.

Молодечненское, Логойское и Московское направления лидируют для всех типов недвижимости

Наиболее бюджетные направления для покупки загородных домов в Минской области – Пуховичское, Брестское, Могилёвское и Слуцкое. На данный момент средняя стоимость жилья в них – $38 122, $57 327, $59 388, $60 958 (данные Domovita.by, актуальны на июнь 2020 года). Не удивительно, что потенциальные покупатели этой весной больше всего интересовались домами и участками в направлении Пуховичей: годовой скачок просмотров объявлений – на 128%. В остальных трёх – на 78,5%, 40% и 70% соответственно.

Наиболее востребованными и дорогими остаются Логойское ($134 161) и Московское ($82 126) направления. За год, к весне 2020 года, интерес к домам и участкам в этих краях вырос на 79,2% и 78,6% соответственно. Относительно недавно к этой категории присоединилось и Молодечненское направление ($89 648): этой весной количество просмотров недвижимости в нём подскочило на 82% в сравнении с весной предыдущей.

Лидером по просмотрам предложений в этом году стало Молодечненское направление. За ним следуют дорогое Раковское (средняя стоимость дома - $111 656, скачок интереса за год – на 65%), Брестское, Московское и Логойское. Пуховическое, Мядельское, Московское – на последних местах, но чаще – в силу нехватки объектов. Ведь количество участков, домов и дач, выставленных на продажу в направлении Молодечно этой весной, в некоторых случаях в четыре раза превышало число таковых в сторону Пуховичей. Почти такая же ситуация – с Мядельским направлением.

Больше всего участков и домов на продажу этой весной было выставлено в Молодечненском, Логойском и Московском направлениях. В плане дач Логойское слегка обогнало Мядельское, заняв третье место. Самыми скромными в отношении участков и дач стали Могилёвское, Раковское и Слуцкое, а домов меньше всего предлагали в направлении Пуховичей.

Как и всегда, основные факторы выбора загородной недвижимости – поближе к Минску, подальше от заводов, но с оговорками. Вопрос цены был важен всегда, но в этом году он обрёл особую ценность. Ведь в нынешних условиях людям хочется иметь хоть какую-то возможность вырваться летом из шумного города на лоно природы. И если раньше большинство покупателей рассматривали предложения на расстоянии до 35 км от столицы, то сейчас активно обдумывают варианты и в 50-70 км. Так как при хороших дорогах дополнительные 15-20 км – это всего лишь 20-25 минут на машине.

Как мы уже отметили, наиболее привлекательным остаётся Логойское направление, так как многим удобнее через него выезжать. Помимо этого тут хорошие дороги и удобные развязки, красивые зелёные просторы, развитая инфраструктура и обустроенные зоны отдыха.

Перспективы: интерес продолжит расти, а цены, возможно, упадут

Несмотря на спад новых предложений, общее число выставленных на продажу загородных домов и участков весной 2020 года выросло в сравнении с весной предыдущей. Между тем, по словам риэлтеров, реальный спрос увеличился не особо.

Количество продавцов подскочило: многие захотели продать дом, потому как удобнее жить в городе из-за работы, школы и прочих прелестей инфраструктуры. Кому-то участки и дома достались по наследству. Но число покупателей почти не выросло. Потому если тенденция продолжится, к концу сезона цены могут поползти вниз, так как даже сейчас, когда должен быть пик сделок, ставки стоят на месте.

Свой отпечаток наложила и пандемия. Некоторые продавцы не хотят снижать цены и в ожидании более подходящего момента предпочитают пересдавать свои дома в аренду. Другие, понимая ситуацию в стране и мире, делают весомые скидки и приписки в духе «Торг уместен».



Покупатели не торопятся приобретать, не понимая, что будет с рынком дальше. Но из-за невозможности выехать за границу «держат руку на пульсе», постоянно проверяя, как обстоят дела с ценами и предложениями.

Несмотря на лидерство Логойского направления, люди всё больше интересуются бюджетными вариантами – к примеру, домами и участками в направлении Пуховичей. Всё больший вес обретает именно цена объекта, и всё чаще люди (особенно помоложе) готовы купить старый деревенский домик или бетонную коробку в отдалении от столицы, чтобы остаться в тишине, подальше от города.

Недорого или недалеко – что можно купить прямо сейчас

Для тех, кто желает очень бюджетно купить дом прямо здесь и сейчас, но готов к постоянным долгим путешествиям на машине (140 км от Минска) и не боится вложить деньги и силы в ремонт – недалеко от Слуцка, в деревне Доросино, предлагается домик всего за $1 600 . К слову, владелец уже снизил стоимость с первоначальных $2 600. Площадь строения – 85 кв.м и 25 соток участка в придачу. Туалет на улице, зато в доме – газ и печь, есть мебель, на территории – сарай, сад и пристройка.

Чуть ближе к Минску, в 20 км от Несвижа, предлагают домик за $1 769 . Но, как отмечает хозяин, во всём здании придётся заняться отделкой стен, а в зале – заменить пол.

Дешёвые варианты встречаются и в Логойском направлении. В 68,5 км от МКАД, в деревне Вишневая, предлагают дом с электричеством и печным отоплением за $2 533. Хозяин отмечает, что дом готов для проживания, при этом торг уместен.

Дом поприличнее, также в Логойском направлении, можно купить за $5 000 . Хорошая отделка, стеклопакеты, электричество, печное отопление.

Уникальный каменный дом 1885 года постройки площадью 118 кв.м продаётся в Мядельском районе . Далековато от столицы, зато за $5 900, с электричеством и всего в 2,5 км от заказника «Голубые озёра».

Относительно новый двухэтажный дом предлагают в 8 км от Молодечно и уже со скидкой в $500 от исходной цены. За $6 000 – блочный дом с сараем и печным отоплением. Но второй этаж требует отделки.

Всего в 50 км от МКАД, в Дзержинском районе, можно купить домик с относительно современным ремонтом , электричеством и печным отоплением за $10 000. На территории – новый сарай и теплица.

Что в итоге?

Предложений много. А учитывая, что собственники сейчас более охотно идут на уступки и нередко сами снижают цены, можно присмотреть весьма неплохой вариант на лето или для круглогодичного проживания.