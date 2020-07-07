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Загородная недвижимость в Минской области: что изменилось за год?
07.07.2020 07:28 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Объектов стало больше, но с новыми предложениями продавцы не торопятся
Если сравнивать цифры весны 2020 года с аналогичным периодом 2019, и в целом по стране, и по Минской области предложение выросло для всех типов загородной недвижимости: дач, частных домов, участков. Но если посмотреть на число новых предложений, заметно снижение, особенно в апреле и мае.
С 2014 года предложение для рынка загородной недвижимости Беларуси постоянно росло. Аномальный отскок случился лишь в апреле 2020 года, особенно, как мы видим, по части новых предложений. Риэлтеры связывают данную ситуацию с коронавирусом: если в марте, когда новости о пандемии ещё не сильно распространились, замедление было не особо заметно, то в апреле и покупатели, и продавцы решили выждать и посмотреть, что будет дальше.
Собственники рассчитывают на аренду
Зато предложение аренды на рынке загородных объектов заметно подскочило во все три весенних месяца. Если в марте, апреле и мае 2019 года по Минской области предлагали 82, 89 и 93 арендных объекта соответственно (данные Domovita.by), то в те же месяцы текущего года число объявлений домов и коттеджей увеличилось до 139, 156 и 164. Рост – почти вдвое.
Очевидно, что многие продавцы, понимая, что этой весной продать загородные дома им будет сложнее, чем обычно (либо придётся снижать цены), решили временно переключиться на рынок аренды. Дополнительный фактор – закрытые границы: в условиях текущей мировой ситуации на заграничный отпуск рассчитывать не приходится, а потому белорусы обратят внимание на местный рынок загородного жилья.
Спрос повышается лишь в теории, а цены даже падают
Количество просмотров объявлений загородной недвижимости Минской области подскочило этой весной в сравнении с весной предыдущей. По некоторым направлениям – более чем на 100%. Из-за экономического кризиса и пандемии активизировались не только белорусы, стремящиеся либо к комфортной самоизоляции подальше от людей, либо к спокойному природному отдыху, но и россияне.
Согласно опросу «РИА Недвижимости» среди белорусских риэлтеров, в апреле и мае 2020 года число запросов от российских граждан выросло в несколько раз. Особенно сильно их привлекла загородная недвижимость – интерес к ней в период эпидемии подскочил в 10 раз.
Причины такой активности:
Молодечненское, Логойское и Московское направления лидируют для всех типов недвижимости
Как и всегда, основные факторы выбора загородной недвижимости – поближе к Минску, подальше от заводов, но с оговорками. Вопрос цены был важен всегда, но в этом году он обрёл особую ценность. Ведь в нынешних условиях людям хочется иметь хоть какую-то возможность вырваться летом из шумного города на лоно природы. И если раньше большинство покупателей рассматривали предложения на расстоянии до 35 км от столицы, то сейчас активно обдумывают варианты и в 50-70 км. Так как при хороших дорогах дополнительные 15-20 км – это всего лишь 20-25 минут на машине.
Как мы уже отметили, наиболее привлекательным остаётся Логойское направление, так как многим удобнее через него выезжать. Помимо этого тут хорошие дороги и удобные развязки, красивые зелёные просторы, развитая инфраструктура и обустроенные зоны отдыха.
Перспективы: интерес продолжит расти, а цены, возможно, упадут
Несмотря на спад новых предложений, общее число выставленных на продажу загородных домов и участков весной 2020 года выросло в сравнении с весной предыдущей. Между тем, по словам риэлтеров, реальный спрос увеличился не особо.
Количество продавцов подскочило: многие захотели продать дом, потому как удобнее жить в городе из-за работы, школы и прочих прелестей инфраструктуры. Кому-то участки и дома достались по наследству. Но число покупателей почти не выросло. Потому если тенденция продолжится, к концу сезона цены могут поползти вниз, так как даже сейчас, когда должен быть пик сделок, ставки стоят на месте.
Свой отпечаток наложила и пандемия. Некоторые продавцы не хотят снижать цены и в ожидании более подходящего момента предпочитают пересдавать свои дома в аренду. Другие, понимая ситуацию в стране и мире, делают весомые скидки и приписки в духе «Торг уместен».
Покупатели не торопятся приобретать, не понимая, что будет с рынком дальше. Но из-за невозможности выехать за границу «держат руку на пульсе», постоянно проверяя, как обстоят дела с ценами и предложениями.
Несмотря на лидерство Логойского направления, люди всё больше интересуются бюджетными вариантами – к примеру, домами и участками в направлении Пуховичей. Всё больший вес обретает именно цена объекта, и всё чаще люди (особенно помоложе) готовы купить старый деревенский домик или бетонную коробку в отдалении от столицы, чтобы остаться в тишине, подальше от города.
Недорого или недалеко – что можно купить прямо сейчас
Для тех, кто желает очень бюджетно купить дом прямо здесь и сейчас, но готов к постоянным долгим путешествиям на машине (140 км от Минска) и не боится вложить деньги и силы в ремонт – недалеко от Слуцка, в деревне Доросино,
Чуть ближе к Минску, в 20 км от Несвижа,
Дешёвые варианты встречаются и в Логойском направлении. В 68,5 км от МКАД, в деревне Вишневая,
Дом поприличнее, также в Логойском направлении,
Уникальный каменный дом 1885 года постройки площадью 118 кв.м
Относительно новый двухэтажный дом предлагают в 8 км от Молодечно и уже со скидкой в $500 от исходной цены.
Всего в 50 км от МКАД, в Дзержинском районе, можно
Что в итоге?
Предложений много. А учитывая, что собственники сейчас более охотно идут на уступки и нередко сами снижают цены, можно присмотреть весьма неплохой вариант на лето или для круглогодичного проживания.
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Главная особенность весны этого года на рынка недвижимости небывалый интерес к загородным домам и участкам. Белорусы (и не только) стали активнее интересоваться...
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