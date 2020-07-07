Лукашенко рассказал о реформах, электромобилях и коронавирусе

Минск нельзя «перенаселять», нужно развивать и отстраивать города-спутники. Реформы заключаются в совершенствовании того, что есть, а не в «перестройках».

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с активом Минска 7 июля, передает пресс-служба президента.

О Минске

Президент заострил внимание на важности Минска как визитной карточки страны, напомнил, что столица стала одним из лучших городов для проведения спортивных мероприятий. В этой связи он отметил стадион «Динамо» и «Чижовку-Арену».

В последние годы Минск начали приводить в порядок, однако его нельзя перенаселять, нужно отстраивать города-спутники. Кроме того, следует обратить внимание на развитие неперспективных деревень.

В сельской местности есть огромное количество свободных участков. «Их надо передать в собственность нашим людям за совсем символическую цену. Таким образом мы возродим и неперспективные деревеньки, будем развивать малые города, поселки городского типа, создадим удобство для жизни», - сказал Лукашенко.

О коронавирусе

Лукашенко заявил, что в Минске с эпидемией уже справились. По его словам, стабильная «дисциплина и управляемость в здравоохранении» помогли в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть проблемы.

Особо он подчеркнул, что основной целью было не допустить паники. «Мы это с вами преодолели. И дай бог, чтобы дальше потихоньку. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно», - сказал президент.

О здравоохранении

Президент отметил, что система здравоохранения в стране продвинута и востребована, вводятся в строй новые объекты, в Беларусь едут лечиться граждане из-за рубежа.

«Экспорт медицинских услуг исчисляется десятками миллионов долларов. Мы, как и многие развитые государства, - США, европейские страны, Израиль - лечим иностранцев. Это говорит о том, что наше здравоохранение в большинстве своем продвинуто и востребовано», - сказал Лукашенко.

О людях и производстве

Президент отметил, что необходимо всегда иметь связь с обычными людьми. «Мы должны видеть людей», - подчеркнул он.

В то же время, обратил внимание Лукашенко, на производствах должна поддерживаться исполнительная и технологическая дисциплина. Это обеспечит качество производства.

«Не будет качества - погибнем. Потому что качество - основа экспорта. А без экспорта страна жить не сможет, не будет валюты», - подчеркнул глава государства.

Об IT-сфере

По словам Лукашенко, необходимо оперативно внедрять цифровые технологии в экономике и социальной сфере.

Он вспомнил про Парк высоких технологий, который за прошлый год обеспечил экспорт услуг более чем в $2 млрд. В нем работают свыше 800 компаний-резидентов, в которых трудятся несколько десятков тысяч человек. «А это все минчане, которые кормят свои семьи и, как вы знаете, кормят неплохо», - заметил президент.

По его мнению, без быстрого внедрения информтехнологий «город остановится в развитии». «При этом непреложное требование: все должно быть удобным и комфортным для людей», - подчеркнул Лукашенко.

О реформах

Лукашенко заявил, что задачи, стоящие перед страной и Минском, нельзя решить с помощью реформ и перемен. Необходимо совершенствовать то, что уже есть.

«Задачи очень непростые. И реформами эти задачи не решишь. Поскольку много говорят о «пераменах», реформах, я должен сказать, как я понимаю эти реформы и как мы шли по жизни, реформируясь: в Беларуси реформа может быть только в одном направлении - как совершенствование того, что у нас есть», - сказал президент.

Под реформами он понимает не только совершенствование, но и расширение вместе с углублением различных сфер жизни.

«У нас большие задачи, задачи огромной важности, которые мы должны решить. И реформа - это то будем совершенствовать, расширять и углублять, что мы умеем делать. Создавая новые производства. Реформы и еще раз реформы, но как совершенствование того, что у нас есть. Будь то образование, здравоохранение, промышленность или сельское хозяйство», - добавил он.

Кроме всего прочего, Лукашенко заявил, что в стране необходимо развивать производство электромобилей (одна из основных задач пятилетки), совершенствовать транспорт (ввести новые линии метро), жестко бороться с коррупцией.