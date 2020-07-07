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Разговор о главном и актуальном. Президент встретился с активом Минска
07.07.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВстреча состоялась в комплексе на проспекте Победителей, там собралось около тысячи участников: высшие должностные лица, депутаты, руководители предприятий. Управленцы, от которых зависит развитие столицы и создание комфортной среды для жизни. Минск - это лицо страны, центр, который объединяет политику, экономику, культуру и науку в единую систему. Так и вся страна должна быть единым целым, это касается и уровня жизни.
Медицинский факт
Высказался Глава государства и по поводу эпидемиологической ситуации в стране. Здравоохранение успешно сдает свой экзамен и держит марку современной и востребованной сферы. К слову, именно Минск как мегаполис был самой проблемной точкой на пике борьбы с коронавирусом. Тем не менее медицинская система сработала, а главное, удалось не допустить паники и снизить риски для экономики.
Экономика будущего
А именно в экономике в такое непростое время жизненно необходимо быть на шаг впереди других. Яркий пример - строительство АЭС, которое вытягивает на новый уровень сразу ряд смежных отраслей. В первую очередь выгодное и экологичное производство электромобилей.
Президент о борьбе с коррупцией
Все отрасли экономики имеют свой потенциал для роста. Здесь и масштабный переход на цифру, и тотальный контроль качества продукции. Точки опоры определены, и сейчас не время что-то ломать. Строить надо на уже готовом фундаменте, а если реформы - то только направленные на совершенствование. На это особо обратил внимание Президент. А вот явным сдерживающим рост экономики фактором остается коррупция. В нашей стране борьба с этим злом ведется открыто и прозрачно, не глядя на должности и погоны. За нарушение закона все люди отвечают в равной степени, и эта практика будет продолжена.
Президент встретился с активом Минска
Минск остается своеобразным локомотивом для страны, он задает планку качества работы по самым разным направлениям. Город - образец для проведения культурных и спортивных мероприятий. Поэтому и внимание к столице особое. Президент ставит задачу не допустить перенаселения мегаполиса. А тонкий баланс, достигнутый сегодня, будет поддерживаться и при участии самих минчан.
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Встреча состоялась в комплексе на проспекте Победителей, там собралось около тысячи участников: высшие должностные лица, депутаты, руководители предприятий....
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