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Дубровенцы, после пневмонии, ассоциированной с Covid-19, проходят реабилитацию в областном госпитале инвалидов ВОВ «Юрцево»

08.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

Дубровенцы, после пневмонии, ассоциированной с Covid-19, проходят реабилитацию в областном госпитале инвалидов ВОВ «Юрцево»

«Раздышаться» после пневмонии, ассоциированной с Covid-19 и вернуться к нормальной жизни супружеской чете Хайковых из Дубровно помогли в областном госпитале инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево». Сейчас они вернулись к обычной жизни, а мы беседовали с ними во время нахождения на реабилитации. Нина — учитель в средней школе №2,  Святослав — тракторист Дубровенского льнозавода.

— Сначала в больницу попала моя коллега, — рассказывает педагог. — Через две недели у меня поднялась высокая температура, я стала испытывать неимоверную слабость. Даже сидеть было тяжело — только лежала. 8 дней я провела на больничном, но мне не становилось легче. Потом у меня выявили пневмонию и положили в больницу. Тест на коронавирус оказался положительный. Такая же ситуация получилась и с мужем. После трехнедельного лечения меня, а затем супруга выписали домой. Состояние, конечно, улучшилось, но слабость и страх за последствия присутствовали. Поэтому реабилитация оказалась как нельзя кстати. Теперь, даже после пятидневного восстановления, мы чувствуем себя гораздо лучше. Огромное спасибо медперсоналу Дубровенской больницы и  госпиталя в Юрцево. Будем поправлять здоровье дальше.

Более 30 пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с Covid-19, проходят на сегодняшний день реабилитацию в  областном госпитале.  Здесь со 2 июня развернулось отделение на 70 коек. После двухнедельного курса лечения первые пациенты уже отправились домой с позитивным настроем и поправленным здоровьем. 

Парковая зона, пруд, аллеи, беседки, цветники и свежий воздух. Всем этим после больничных стен люди наслаждаются в полной мере. Оказание помощи таким пациентам проходит строго в соответствии с клиниче­ским протоколом, утвержденным Мини­стерством здравоохранения.

— Если раньше на долечивание после пневмонии в госпиталь принимали только пациентов из Орши и Оршанского района, то теперь обслуживает всю Витебскую область, — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Людмила Сеньковская.  — Обязательное условие — наличие отрицательного результата лабораторного исследования на наличие РНК-вируса COVID-19 методом ПЦР. Каждый из пациентов, кто попал сюда, переживает за свое здоровье, здоровье близких, коллег. Поэтому первый этап реабилитации — психологическая и психотерапевтиче­ская помощь. Огромное внимание уделяется   занятиям лечебной физкультурой, физиотерапии.  Так, надвенное лазерное облучение направлено на повышение иммунитета, электрофорез с различными медикаментами — на улучшение кровообращения. Назначается и  массаж грудной клетки. Иными словами, к каждому пациенту у нас индивидуальный подход, а условия — практически санаторные.

Часто человеку, перенесшему тяжелую незнакомую доселе инфекцию, необходимо выговориться, поделиться своими  страхами и опасениями по поводу дальнейших рецидивов, угрозе жизни, по­следствий COVID-19. Психолог Алла Воскресенская помогает человеку справиться с этим состоянием, тем самым вернуть к нормальной полноценной жизни. Предлагают в медучреждении и такой уникальный метод восстановления организма, как гипербарическая оксигенация.

Эта процедура, проходящаая в специальной барокамере, — отличный способ повысить содержание кислорода в крови и тканях организма. В результате улучшаются все метаболические процессы, активируются окислительно-восстановительные функции организма. Тем самым восстанавливается сосудистая и нервная системы, бронхо-легочные ткани. К слову, этот метод используется в подготовке и восстановлении космонавтов, водолазов.

Одна из главных задач реабилитации после пневмоний, ассоциированных с Covid-19, — «раздышать» легкие.  Именно это помогает своим пациентам сделать инструктор-методист физической реабилитации Наталья Сенчило. Занятия лечебной физкультурой в госпитале проводят 3 раза в день. Утром — общеукрепляющий комплекс упражнений, после процедур и завтрака — дыхательная гимнастика, по­сле обеда — дозированная ходьба 40-60 шагов в минуту. Все это преимущественно на свежем воздухе.

 «Эффект от такой лечебной физкультуры — потрясающий», — в один голос заявляют пациенты госпиталя. Специалисты отмечают, что восстановление после пневмонии достаточно длительный процесс. А реабилитация  в госпитале дает возможность пациентам поправиться быстрее и с наименьшими последствиями для здоровья.

Ольга ЛЕБЕДВА.

 

 
 
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  «Раздышаться» после пневмонии, ассоциированной с Covid-19 и вернуться к нормальной жизни супружеской чете Хайковых из Дубровно помогли в областном
 
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