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Статистика на 8 июля от Минздрава по заболевшим с диагнозом COVID-19 в Беларуси

08.07.2020 16:48 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси на 8 июля выздоровели и выписаны 52 тыс. 854 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Статистика на 8 июля от Минздрава по заболевшим с диагнозом COVID-19 в Беларуси

Зарегистрированы 64 тыс. 224 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 87 тыс. 245 тестов.

Статистика на 8 июля от Минздрава по заболевшим с диагнозом COVID-19 в Беларуси

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 443 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

 
 
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  В Беларуси на 8 июля выздоровели и выписаны 52 тыс. 854 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 64 тыс. 224 человека с положительным...
 
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