Статистика на 8 июля от Минздрава по заболевшим с диагнозом COVID-19 в Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси на 8 июля выздоровели и выписаны 52 тыс. 854 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





Зарегистрированы 64 тыс. 224 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 87 тыс. 245 тестов.





За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 443 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.