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«Закрепляется перечень затрат, которые запрещено включать в себестоимость». Что правительство изменило в системе регулирования цен
02.04.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин
Как сообщили в пресс-службе правительства, в соответствии с постановлением:
Предусматриваются также иные корректировки: передача от МАРТ Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь прав и полномочий по отмене решений государственных органов о согласовании повышения отпускных цен; продление до конца 2025 года ранее действовавшего механизма по товарообменным операциям (облисполкомы будут вправе утверждать перечень операций и организаций, между которыми такие операции разрешены).
Исключаются из ценового регулирования: товары, реализуемые резидентам Беларуси для последующей поставки на экспорт (после согласования такой сделки с соответствующим государственным органом); товары, реализуемые в стерильной зоне аэропортов.
Основные изменения вступают в силу после официального опубликования постановления (однако пока его нет), а нормы, касающиеся сокращения перечня регулируемых товаров и порядка ценообразования на импортируемые товары, — с 15 апреля 2025 года.
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«Закрепляется перечень затрат, которые запрещено включать в себестоимость». Что правительство изменило в системе регулирования цен
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