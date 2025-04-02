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«Закрепляется перечень затрат, которые запрещено включать в себестоимость». Что правительство изменило в системе регулирования цен

02.04.2025 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров от 2 апреля 2025 года № 713(6) и скорректировал действующую систему регулирования цен.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в соответствии с постановлением:

  • исходя из баланса интересов государства и участников потребительского рынка перечень товаров, подлежащих ценовому регулированию, сокращается с 331 до 211 позиций (сокращение перечня при этом базировалось на необходимости поддержания уровня инфляции и исключении из ценового регулирования товаров неповседневного спроса или премиум-класса);
  • для производителей товаров, цены на которые регулируются, устанавливается предельная норма рентабельности, при применении которой не требуется согласования повышения цен с государственными органами (основной принцип определения предельной нормы рентабельности — поддержка производителей);
  • законодательно закрепляется перечень затрат, которые запрещено включать в себестоимость;
  • устанавливается единая предельная надбавка на импортируемую продукцию вне зависимости от количества звеньев в поставке товара от границы до полки;
  • сохраняется ценовая доступность для населения картофеля, лука, свеклы, моркови, капусты и яблок (до 1 мая 2025 года на них будут действовать предельные максимальные цены, далее в рознице будут действовать предельные надбавки).

Предусматриваются также иные корректировки: передача от МАРТ Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь прав и полномочий по отмене решений государственных органов о согласовании повышения отпускных цен; продление до конца 2025 года ранее действовавшего механизма по товарообменным операциям (облисполкомы будут вправе утверждать перечень операций и организаций, между которыми такие операции разрешены).

Исключаются из ценового регулирования: товары, реализуемые резидентам Беларуси для последующей поставки на экспорт (после согласования такой сделки с соответствующим государственным органом); товары, реализуемые в стерильной зоне аэропортов.

Основные изменения вступают в силу после официального опубликования постановления (однако пока его нет), а нормы, касающиеся сокращения перечня регулируемых товаров и порядка ценообразования на импортируемые товары, — с 15 апреля 2025 года.

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Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров от 2 апреля 2025 года № 713(6) и скорректировал действующую систему регулирования...
 
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