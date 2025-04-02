Как стоицизм делает жизнь предпринимателя лучше

Источник материала: ProBusiness

Чтобы справиться со стрессом, недостаточно сделать дыхательные упражнения, уехать в ретрит и с новыми силами взяться за задачи. Для того, чтобы сохранять устойчивость, необходимо иметь твердые внутренние опоры, иначе в мире, где перемены происходят на высоких скоростях, невозможно будет адаптироваться. Как найти в себе эти опоры, и при чем здесь философия стоицизма? Спикер и лицензированный организатор TEDx, официальный спикер Google, автор книги «Катализатор величия» Сергей Сухов расскажет об этом на конференции БЕРИ И ДЕЛАЙ: NEXT LEVEL 11 апреля 2025 года в Минске. А мы пока предлагаем познакомиться с некоторыми идеями стоицизма на основе цитат эксперта.

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Основные принципы стоицизма

Добродетель. Стоики верили, что истинное счастье достигается через практику добродетели, такой как мудрость, справедливость, мужество и умеренность. Эти качества помогают человеку жить в гармонии с природой и разумом. Апатия. В стоическом смысле апатия означает отсутствие страстей и эмоций, которые мешают рациональному мышлению. Это не равнодушие, а умение сохранять спокойствие перед лицом трудностей. Фатализм. Стоики принимали идею предопределенности судьбы, считая, что события происходят согласно законам природы. Однако они подчеркивали важность принятия своей роли в мире и стремления к добродетели независимо от внешних обстоятельств. Самодостаточность. Стоики стремились к самодостаточности, полагая, что счастье и удовлетворение зависят от внутренних качеств человека, а не от внешних факторов, таких как богатство или слава. Логос. Это универсальный разум, который управляет миром. Согласно стоикам, человек должен стремиться к согласованию своего разума с логосом, чтобы жить в гармонии с природой.

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Стоицизм оказал значительное влияние на западную философию и культуру. Многие известные мыслители и политические деятели, такие как Марк Аврелий, Сенека и Эпиктет, были приверженцами этой философии. Их труды продолжают вдохновлять людей на протяжении веков. Сегодня стоицизм находит применение в различных областях, включая психологию и самопомощь. Принципы стоической философии помогают людям справляться с трудностями, развивать эмоциональную устойчивость и находить смысл в жизни. Стоицизм остается актуальной и полезной философией, способной предложить практические инструменты для достижения внутренней свободы и счастья.



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О философии стоицизма

Стоицизм — это философия людей дела, созданная для таких же людей.

Стоицизм заходит в операционную систему ума, потому что если провести некую аналогию, то мозг — механическая система, но на эту систему как бы установлено некое ПО. И это ПО — наше мировоззрение, именно оно тотально определяет качество жизни человека.

Стоицизм — это дисциплина ума. И это идет вразрез с продаваемым сейчас лозугном жизни — «лайф из кайф, просто расслабься».

Если человек сказал, что интересуется стоицизмом, то это значит, что он не подведет и выполнит то, что обещал.





Мировоззрение — это то, что определяет наши реакции. Все наши эмоции запускаются нашими же трактовками, которые мы себе определили как основополагающие. Мудрость, мужество, справедливость, умеренность — это те качества, которые помогут справиться с трудными временами.

Приемы стоиков системно и поэтапно меняют прошивку: там не может быть и не будет быстрых результатов, но это будет глубокая работа над собой.



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О том, как сделать жизнь лучше с помощью философии стоицизма

Первое, что надо делать — это провести мониторинг смыслов и интерпретаций, которые мозг автоматически добавляет к оценке любых событий.

В конце дня нужно записывать 5 событий, которые случились, и по ним задавать вопросы — в этом действии вы проявили мудрость? А в этом действии вы были мужественным? В данном случае вы были справедливым? А здесь были ли вы умеренными? Подобный анализ — это ежедневная гигиеническая норма.

Уже само осознание, что вечером будете анализировать свои поступки, своего рода сдавать экзамен — это уже как будто внутренний «стоп» в желании лишний раз дергаться.

Все хорошее, что есть в жизни, не стоит считать само собой разумеющимся — нужно за это все быть искренне благодарным.

Еще одна полезная практика — внутренний наставник. Вы можете выбрать сами себе внутреннего наставника, известного исторического деятеля, который для вас является примером. И в любой непонятной ситуации задавай вопрос — как этот человек повел бы себя в данной ситуации. Это позволяет посмотреть на происходящее с другого ракурса.

Если цели не доведены до конкретных действий, то они не будут реализованы.

О том, как стать устойчивым и влиятельным человеком

Масштаб личности возникает из мощно выстроенных внутренних опор, это внутренняя цитадель. Масштабные личности стараются избегать иллюзий.

Масштаб рождается из внутренней собранности, которая помогает протереть окуляры и увидеть мир таким, какой он есть.