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Как стоицизм делает жизнь предпринимателя лучше
02.04.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Чтобы справиться со стрессом, недостаточно сделать дыхательные упражнения, уехать в ретрит и с новыми силами взяться за задачи. Для того, чтобы сохранять устойчивость, необходимо иметь твердые внутренние опоры, иначе в мире, где перемены происходят на высоких скоростях, невозможно будет адаптироваться. Как найти в себе эти опоры, и при чем здесь философия стоицизма? Спикер и лицензированный организатор TEDx, официальный спикер Google, автор книги «Катализатор величия» Сергей Сухов расскажет об этом на
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Основные принципы стоицизма
Стоицизм оказал значительное влияние на западную философию и культуру. Многие известные мыслители и политические деятели, такие как Марк Аврелий, Сенека и Эпиктет, были приверженцами этой философии. Их труды продолжают вдохновлять людей на протяжении веков. Сегодня стоицизм находит применение в различных областях, включая психологию и самопомощь. Принципы стоической философии помогают людям справляться с трудностями, развивать эмоциональную устойчивость и находить смысл в жизни. Стоицизм остается актуальной и полезной философией, способной предложить практические инструменты для достижения внутренней свободы и счастья.
О философии стоицизма
Стоицизм — это философия людей дела, созданная для таких же людей.
Стоицизм заходит в операционную систему ума, потому что если провести некую аналогию, то мозг — механическая система, но на эту систему как бы установлено некое ПО. И это ПО — наше мировоззрение, именно оно тотально определяет качество жизни человека.
Стоицизм — это дисциплина ума. И это идет вразрез с продаваемым сейчас лозугном жизни — «лайф из кайф, просто расслабься».
Если человек сказал, что интересуется стоицизмом, то это значит, что он не подведет и выполнит то, что обещал.
Мировоззрение — это то, что определяет наши реакции. Все наши эмоции запускаются нашими же трактовками, которые мы себе определили как основополагающие. Мудрость, мужество, справедливость, умеренность — это те качества, которые помогут справиться с трудными временами.
Приемы стоиков системно и поэтапно меняют прошивку: там не может быть и не будет быстрых результатов, но это будет глубокая работа над собой.
О том, как сделать жизнь лучше с помощью философии стоицизма
Первое, что надо делать — это провести мониторинг смыслов и интерпретаций, которые мозг автоматически добавляет к оценке любых событий.
В конце дня нужно записывать 5 событий, которые случились, и по ним задавать вопросы — в этом действии вы проявили мудрость? А в этом действии вы были мужественным? В данном случае вы были справедливым? А здесь были ли вы умеренными? Подобный анализ — это ежедневная гигиеническая норма.
Уже само осознание, что вечером будете анализировать свои поступки, своего рода сдавать экзамен — это уже как будто внутренний «стоп» в желании лишний раз дергаться.
Все хорошее, что есть в жизни, не стоит считать само собой разумеющимся — нужно за это все быть искренне благодарным.
Еще одна полезная практика — внутренний наставник. Вы можете выбрать сами себе внутреннего наставника, известного исторического деятеля, который для вас является примером. И в любой непонятной ситуации задавай вопрос — как этот человек повел бы себя в данной ситуации. Это позволяет посмотреть на происходящее с другого ракурса.
Если цели не доведены до конкретных действий, то они не будут реализованы.
О том, как стать устойчивым и влиятельным человеком
Масштаб личности возникает из мощно выстроенных внутренних опор, это внутренняя цитадель. Масштабные личности стараются избегать иллюзий.
Масштаб рождается из внутренней собранности, которая помогает протереть окуляры и увидеть мир таким, какой он есть.
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Чтобы справиться со стрессом, недостаточно сделать дыхательные упражнения, уехать в ретрит и с новыми силами взяться за задачи. Для того, чтобы сохранять...
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