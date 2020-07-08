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Президент Казахстана объявил о второй волне коронавируса и призвал граждан не скупать лекарства

09.07.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телеобращении заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии, и призвал казахстанцев не паниковать.


Фото: akorda.kz

— Угрозу коронавируса недооценивать нельзя. Продолжать думать, что это обычный грипп, — ошибочно. Это гораздо более коварная и опасная болезнь, — заявил Токаев.

Он отметил, что благодаря жестким и решительным мерам, предпринятым в стране, удалось спасти многие жизни.

— Но, к сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией.

Он сообщил, что принято решение ввести двухнедельный карантин в стране, и призвал граждан не паниковать и не скупать лекарства, «создавая ажиотажный спрос на них», а также не допускать панику в обществе.

Токаев также сказал, что принял решение объявить 13 июля днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии.

В стране за последние сутки зафиксировано 1376 случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии — 51 059. Умерли 264 человека.

COVID-19 переболел и первый президент Казахстана 80-летний Нурсултан Назарбаев. В начале июля его пресс-служба сообщила, что Назарбаев выздоровел.

 
 
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Токаев также сказал, что принял решение объявить 13 июля днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии.
 
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