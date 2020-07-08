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Перечислены места с повышенным риском заражения COVID-19

08.07.2020 22:55 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Перечислены места с повышенным риском заражения COVID-19

Риск заразиться COVID-19, несмотря на ослабление введенных из-за коронавируса ограничений, все еще велик, предупредили вирусологи и иммунологи в разговоре с газетой «Известия». 

Специалисты рассказали, в каких местах риск заразиться коронавирусом наиболее высок. На первой строчке – помещения с плохой вентиляцией.

На второй позиции, по мнению медиков, находятся очереди, общественный транспорт в час пик и другие места, где люди близко общаются в течение долгого времени. 

Третью строчку заняли рестораны, караоке-клубы и бары. Также ученые рекомендуют быть особо осторожными при посещении стоматолога, в кальянных, на стадионах и в храмах.

Как отметили специалисты, ситуация с коронавирусом усугубляется тем, что после ослабления ограничений люди прекратили носить маски и соблюдать социальную дистанцию. 

ФОТО: Михаил Терещенко / ТАСС


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Риск заразиться COVID-19, несмотря на ослабление введенных из-за коронавируса ограничений, все еще велик, предупредили вирусологи и иммунологи в разговоре с газетой...
 
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