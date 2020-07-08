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Перечислены места с повышенным риском заражения COVID-19
08.07.2020 22:55 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Риск заразиться COVID-19, несмотря на ослабление введенных из-за коронавируса ограничений, все еще велик, предупредили вирусологи и иммунологи
Специалисты рассказали, в каких местах риск заразиться коронавирусом наиболее высок. На первой строчке – помещения с плохой вентиляцией.
На второй позиции, по мнению медиков, находятся очереди, общественный транспорт в час пик и другие места, где люди близко общаются в течение долгого времени.
Третью строчку заняли рестораны, караоке-клубы и бары. Также ученые рекомендуют быть особо осторожными при посещении стоматолога, в кальянных, на стадионах и в храмах.
Как отметили специалисты, ситуация с коронавирусом усугубляется тем, что после ослабления ограничений люди прекратили носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
ФОТО: Михаил Терещенко / ТАСС
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Риск заразиться COVID-19, несмотря на ослабление введенных из-за коронавируса ограничений, все еще велик, предупредили вирусологи и иммунологи в разговоре с газетой...
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