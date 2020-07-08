Около 23 млн рублей уже направлены на поддержку экономики в условиях коронавируса: правительство на местах изучает обстановку на заводах и производствах

Источник материала: ОНТ

Около 23 млн руб. государство уже направило на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса, когда темпы производства замедляются по всему миру и снижается деловая активность.

Благодаря пакету документов, которые в последнее время разработаны в стране, преференции и налоговые льготы получают субъекты хозяйствования и индивидуальные предприниматели.

Да к тому же правительство приняло решение по увеличению поставок техники на внутренний рынок. Это должно помочь обеспечить заказы для ключевых предприятий.

Просьбы о поддержке анализируются и дальше. Правительство на местах изучает, как обстоят дела на заводах и производствах. Сегодня премьер-министр посетил Борисовский завод автотракторного электрооборудования. Завод строился около 60 лет назад, под большие конвейерные поставки, в основном на российский рынок. С тех пор глобальной оптимизации площадей не предпринималось. Чтобы обеспечить большие объемы поставок, нужны инвестиции в качество продукции. Стратегия развития у предприятия есть. Главная задача правительства – проанализировать финансирование в условиях имеющихся кредитов и задолженностей у завода. Ведь пять лет назад финансовая поддержка государством уже оказывалась. Поэтому сейчас задача – проинспектировать эффективность вливаний и соблюдение условий предприятием.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Во-первых, государство – собственник, поэтому мы не можем оставаться в стороне и подходить чисто теоретическими подходами портфельного инвестора. Мы понимаем, что за предприятием стоят люди, стоит город, стоит коллектив более чем из 1,2 тыс. человек, поэтому мы должны помочь найти решение. В руках государства есть арсенал инструментов, который может быть задействован. Это классические инструменты: отсрочка платежей по предоставленным займам, переносы и рассрочка сроков уплаты».

Внимание уделяется всем сферам экономики. Строительная, к примеру, в непростых экономических условиях пандемии может даже пойти на подъем. Как минимум за счет обеспечения кадрами, нехватка которых давно ощущается. Об этом, среди прочего, шла речь на встрече вице-премьера с коллективом стройтреста в Лиде.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси: «На сегодняшний день мы видим, что тресту надо активно работать. Объемов работы хватает. Очень много строительных объектов у нас в перспективе. И на пятилетку мы будем серьезно двигать строительную отрасль. Все для этого есть».

Акцент – на строительство индивидуального жилья. Только в сельской местности возводится 1,7 млн кв. м. В основном для нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей. Нормативная база для этого есть. Она позволяет не только строить, но и покупать готовое жилье.

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