Свободные экономические зоны вовлекают всё больше участников: как удалось сохранить марку «Сделано в Беларуси»?

Источник материала: ОНТ

Свободные экономические зоны вовлекают в свою орбиту всё больше участников. Плоды их деятельности сегодня оцениваются в миллиарды долларов. А начиналось всё в далеком 1996-м – с появления Указа о стимулировании развития производств, основанных на новых и высоких технологиях. Как удалось выдержать конкуренцию на мировом рынке и сохранить марку «Сделано в Беларуси»?

По цеху уверенной походкой. На этом предприятии по производству корпусной мебели уже привыкли к крупным заказам. Их шкафы, столы и комоды стоят в нью-йоркских небоскребах. Новая партия готовится к отгрузке, чтобы в скором времени украсить залы и кабинеты российских судов.

Юрий Давидович, директор предприятия по производству корпусной мебели: «Из таких инновационных вещей мы применяем лазерную кромко-облицовку. Это практически бесшовный метод. Помимо этого, наши производственные мощности заряжены в режиме автоматического управления, который позволяет оперативно реагировать на все изменения производственных процессов и минимизировать издержки как по времени, так и по объему».

За 20 лет у фирмы наработана база клиентов в ближнем и дальнем зарубежье. Марке «Сделано в Беларуси» доверяют. Однако чтобы стать своими на этом празднике жизни, нам нужно было не только сохранить интеллектуальный потенциал, но и выдержать жесточайшую конкуренцию на мировом рынке. Без государственной поддержки не обошлось. В 1996 году появился Указ о стимулировании предприятий с приставками «нано», «хайтек» и с прицелом на экспорт. Стали создаваться так называемые свободные экономические зоны.

Основная задача СЭЗ – это прежде всего экономический прогресс каждого из регионов в отдельности и страны в целом. Поэтому в Беларуси таких зон шесть, по количеству областей. Как и во всем мире, режим СЭЗ подразумевает специальные льготные условия. А это значит, должен, словно магнит, притягивать инвестиции. Импорт замещается, экспорт развивается.

В свободной экономической зоне «Минск» за последние три года экспорт стабильно превышает миллиард долларов США ежегодно. И даже коронавирус и повсеместный карантин в последние месяцы не снизили темпов – за первый квартал объем экспорта рос и составил $258 млн. А это 125% к уровню прошлого года.

Дмитрий Рудченко, глава администрации СЭЗ «Минск»: «Помимо экспорта, наши предприятия занимаются и выпуском импортозамещающей продукции, и этот объем достаточно существенный».

В нескольких километрах от Кобрина грандиозная стройка. В чистом поле на почти 80 гектарах возводят комплекс по производству рассады грибниц. Абсолютно новое направление не только для нашей страны, такого производства нет на всем постсоветском пространстве. Сейчас все саженцы грибниц завозят из Европы, почему бы не выращивать самим?

Александр Ажеронок, заместитель директора по строительству компании «БТВ-Агро»: «Огромное количество предприятий в Беларуси, которым требуется эта продукция, опять же российский рынок, предприятия, которым нужна эта продукция, пока основной поставщик – это Польша. Поскольку сырье живет очень маленький срок, не более суток, поэтому граница сдерживает доведение до Российской Федерации».

Площадку тоже выбрали не случайно – в 2016-м распоряжением Президента в свободную экономическую зону, кроме Бреста, включили Кобрин, Барановичи и Пинск. Для производства грибниц, где в качестве компонентов идет куриный помет и солома, это выгодная сырьевая зона. Ежегодно здесь планируют производить продукции 8,5 млн евро, основные рынки сбыта – Россия и Казахстан. Заработает новое производство уже в начале следующего года.

Брест был в качестве первой площадки для инновационной деятельности. Близость к границе с Европой – с одной стороны, а с другой – открываются свободные рынки Евразийского экономического союза, плюс выгодные условия для инвесторов – все это сделало регион территорией новых возможностей – сегодня здесь воплощают в жизнь самые смелые проекты. На 74 предприятиях работают больше 20 тыс. человек. Пятая часть всей произведенной в регионе продукции приходится на СЭЗ – ее поставляют в почти 70 стран мира.

Федор Колончук, глава администрации СЭЗ «Брест»: «Прошедшие 25 лет полностью подтверждают правильность идеи создания свободных экономических зон, первое – это привлечение инвестиций, создание настоящих производств и самое главное – создание рабочих мест. У нас уровень заработной платы 1100-1200 рублей, и мы не останавливаемся на месте, каждый год мы регистрируем по четыре-пять новых предприятий».

Среди резидентов свободных экономических зон – как мелкие предприятия, так и лидеры рынка в своем сегменте. Знаковые инвестиционные проекты «Штадлер Минск», «Белджи» с многомиллионными оборотами подтверждают – работать в Беларуси комфортно и прибыльно. И бизнес готов рисковать и вкладывать деньги в науку, а именно в развитие высоких технологий. Потому что иначе как по инновационным рельсам поезд под названием «экономика» никуда не уедет.

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