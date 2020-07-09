Сергей Сацук: Накроет ли Беларусь вторая волна коронавируса?

Источник материала: Ежедневник

Беларусь расслабилась после заявления первого лица о победе над коронавирусом. Массовые мероприятия, магазины, бассейны… даже в поликлиниках созданы наиболее благоприятные условия для распространения коронавируса. Поэтому ответ на вопрос очевиден.

По белорусскому телевидению я видел много красивых сюжетов о том, на каком высоком уровне в медучреждениях страны ведется профилактика по недопущению распространения коронавируса. В принципе, так и должно быть, поликлиники и больницы должны быть островками безопасности в бушующем море и своим примером демонстрировать всем ответственное отношение к профилактике болезни. Отдельные входы для тех, у кого температура, обязательный масочный режим для всех без исключения, социальная дистанция, проветривание помещений, дезинфекция и т.д. и т.п. Несмотря на то, что я не доверяю данным Минздрава о распространении коронавируса в Беларуси, я почему-то был убежден, что вот эти красивые сюжеты о профилактических мерах в медучреждениях, уж непременно должны быть правдой. Даже не ходил в больницы и поликлиники, не проверял, настолько был уверен. А стоило бы.

В минувший понедельник пришлось отправиться в поликлинику г.Жодино, чтобы отвезти на приме к врачу больного отца, который в силу перенесенного инсульта не мог дойти до медучреждения. То, что я увидел в поликлинике, не просто повергло меня в шок, меня это серьезно испугало.

На первый взгляд казалось, что все именно так, как показывали по телевидению. Поликлиника разделена на две части. На входе в полной экипировке стоит медсестра, у которой в каждой руке по термометру. Она смотрит, чтобы все посетители надели маски и измеряет у них температуру. Если температура повышенная, то пациента отправляют к другому входу, который во дворе. Но…

Вот этих «но» оказалось очень много, и они начались уже сразу, на входе.

Во-первых, проверка температуры на входе и масочный целиком зависит от сознательности посетителей. Кто хотел, проверял и надевал маску, кто не хотел, спокойно проходил мимо и его никто не останавливал. Тем более, открыты были две двери и пока у одной медсестра проверяла температуру, во вторую спокойно входили люди, в том числе без масок. По моим наблюдениям бесконтрольно в поликлинику входили не менее трети посетителей. Стоило в таком случае организовывать входной контроль и разделять поликлинику на две части? При этом многие из тех, кто входил в медучреждение в маске, потом просто снимал, но об этом чуть позже.

Во-вторых, поликлинике я увидел разметку о соблюдении дистанции только в двух местах: перед регистратурой, где она не нужна, так как очередь электронная, и еще перед лифтами. При этом на дверях лифта висела предупреждение, что ездить нужно по одному, однако даже сами медработники это требование не соблюдали и входили в лифт вместе с другими посетителями, многие из которых были без масок. И никто никому даже замечания не делал. Вообще, на двери каждого кабинета висит предупреждение о соблюдении социальной дистанции, но никто ее опять же не соблюдает. Не соблюдает просто потому, что это часто невозможно. Я привел отца на третий этаж к травматологу. В этом же коридоре были еще несколько кабинетов других специалистов. Народа – битком, как сельди в банке. Какая дистанция, какая профилактика? Ими здесь даже не пахнет, зато пахнет другим. Медработники проходят мимо, пропихиваются между пациентами – просто страна непуганых идиотов!

В-третьих, я пробыл в поликлинике три часа и за это время не заметил не то чтобы какой-то дезинфекции, но даже банального проветривания. Несмотря на то, что в этот день на улице было пасмурно 22-23 градуса тепла, в коридоре поликлиники, где народу битком, было не меньше 30 с влажностью не менее 80%. Говорю это с уверенностью, так как дома у меня стоит соответствующий прибор, и я по ощущениям могу определить и приблизительную температуру и влажность. И если в прохладную погоду в поликлинике не продохнуть, что же там в жару творится?

Я вообще свободно хожу даже в плотной маске и не испытываю проблем с дыханием. Даже в жару. Но в поликлинике реально дышать было нечем, поэтому практически каждый из посетителей снимал маску, чтобы отдышаться. Некоторые снимали ее вовсе. Ведь единственное окно в торце коридора загорожено стеклопакетами и там сделан дополнительный кабинет. Наверное, это действительно было нужно, но как быть в этой ситуации людям? Самое нелепое, что придумала в данном случае поликлиника – это поставила в коридоре вентилятор, который обдувал «селедки в банке». Это просто идеальные условия для распространения коронавируса. Если зашел зараженный, кашлянул или чихнул, то вентилятор донесет заразу до каждого. Я подумал, что возможно, это только на одном этаже такая картина, спустился на второй – народа еще больше, окно тоже загорожено для дополнительного кабинета и дышать тоже нечем.

В-четвертых, не знаю почему, возможно от усталости, но работники поликлиники абсолютно безразлично относятся и к нарушению масочного режима со стороны посетителей и к несоблюдению безопасной дистанции. Они реагируют на отсутствие маски лишь когда пациент входит в кабинет. Боятся, чтобы их не заразили, а вот что люди толпятся в душном непроветриваемом коридоре без масок – на это всем наплевать.

Я специально поинтересовался у толпящихся людей, с какой целью они пришли в поликлинику и можно ли было обойтись без визита, чтобы не рисковать подхватить COVID-19. Оказалось, что около половины посетителей просто проходят ту самую дурацкую комиссию, которая и без эпидемии вызывает у людей одно лишь раздражение. Я слышал как на выходе из поликлиниики, один молодой парень жаловался знакомому, что целый день проходил комиссиию (было уже 16.30), но так и не успел пройти и что придется идти еще завтра. То есть человек, целый день провел в толпе людей в душном непроветриваемом помещении. По всем законам профилактики, его уже нужно изолировать. Но завтра он опять пойдет в поликлинику и будет еще полдня толкаться среди людей без масок.

Я сделал несколько фоток, чтобы не быть голословным. К сожалению, мой телефон изъял ДФР КГК, поэтому фотографировал старым, который мне одолжил на время друг. В общем, качество фотографий оставляет желать лучшего. Не ожидал я такого, иначе бы специально фотоаппарат прихватил. Но в принципе картина и с такими фотографиями ясна.







Я вот о чем думаю, если в белорусских медучреждениях, так налажена профилактика, то COVID-19 у нас должен просто бушевать. Как нам в принципе удалось взять под контроль ситуацию при таком уровне профилактики?