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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приближается к 12,5 млн
10.07.2020 19:50 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВыздоровевших - почти 7 253 000. А самую внушительную статистику по количеству смертей за последние сутки демонстрируют Бразилия, Мексика и США. В Пекине, где в прошлом месяце зафиксировали вспышку коронавируса на крупном оптовом рынке, уже четыре дня подряд не выявляют ни одного нового инфицированного. Тем не менее временно приостановлен импорт в Китай мясной продукции 23 зарубежных предприятий после выявления на них случаев заражения коронавирусом. Меры коснулись компаний из Бразилии, Великобритании, Германии и США.
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Выздоровевших - почти 7 253 000. А самую внушительную статистику по количеству смертей за последние сутки демонстрируют Бразилия, Мексика и США. В Пекине, где в...
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