Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приближается к 12,5 млн Выздоровевших - почти 7 253 000. А самую внушительную статистику по количеству смертей за последние сутки демонстрируют Бразилия, Мексика и США. В Пекине, где в...

Выздоровевших - почти 7 253 000. А самую внушительную статистику по количеству смертей за последние сутки демонстрируют Бразилия, Мексика и США. В Пекине, где в прошлом месяце зафиксировали вспышку коронавируса на крупном оптовом рынке, уже четыре дня подряд не выявляют ни одного нового инфицированного. Тем не менее временно приостановлен импорт в Китай мясной продукции 23 зарубежных предприятий после выявления на них случаев заражения коронавирусом. Меры коснулись компаний из Бразилии, Великобритании, Германии и США.