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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приближается к 12,5 млн

10.07.2020 19:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Выздоровевших - почти 7 253 000. А самую внушительную статистику по количеству смертей за последние сутки  демонстрируют Бразилия, Мексика и США. В Пекине, где в прошлом месяце зафиксировали вспышку коронавируса на крупном оптовом рынке, уже четыре дня подряд не выявляют ни одного нового инфицированного. Тем не менее  временно приостановлен импорт в Китай мясной продукции  23 зарубежных предприятий после выявления на них  случаев заражения коронавирусом. Меры коснулись компаний из  Бразилии, Великобритании, Германии и США.

 
 
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Выздоровевших - почти 7 253 000. А самую внушительную статистику по количеству смертей за последние сутки  демонстрируют Бразилия, Мексика и США. В Пекине, где в...
 
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