Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Белавиа" временно запретила чартерные полеты с домашними животными "Пассажир в стране отдыха в случае обнаружения у него симптомов инфекции может быть помещен на карантин или в медучреждение для лечения. Учитывая это, а также...

"Пассажир в стране отдыха в случае обнаружения у него симптомов инфекции может быть помещен на карантин или в медучреждение для лечения. Учитывая это, а также невозможность предоставить специальные условия для содержания питомца при отсутствии заболевшего хозяина, некоторые страны ввели запрет на ввоз животных. Поэтому на время пандемии коронавируса авиакомпания не принимает к перевозке домашних животных на чартерных рейсах", – говорится в сообщении авиаперевозчика.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите