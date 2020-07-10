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Лукашенко: Когда весь мир в панике закрыл производство и «скукорежился», мы работали

10.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работу минского завода бытовой техники сегодня оценил Александр Лукашенко. Президент Беларуси отметил, что несмотря на непростую ситуацию из-за пандемии коронавируса, предприятие выстояло. Более того, там нашли возможность приобрести необходимые импортные комплектующие и не допустили остановки производства, сообщает «МИР 24».

«Когда весь мир в панике закрыл производство, как в народе говорят, «скукорежился», мы работали. И оказалось, что в эти месяцы на прилавках магазинов была в основном продукция Беларуси, в данном случае холодильники и стиральные машины. Вот в чем мы оказались правы. Главное заключается в том, что мы выстояли, не закрыли производства и сегодня можем продавать свою продукцию, мы занимаем свободные рынки. Главное – их потом удержать и никому не отдавать», – сказал глава государства.

Март для завода оказался рекордным за всю историю производства. Продано 90 тысяч единиц бытовой техники. Александр Лукашенко увидел линию сборки холодильников, а потом встретился и пообщался с сотрудниками предприятия.



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Президент Беларуси оценил работу завода бытовой техники в Минске. Глава государства отметил, что несмотря на непростую ситуацию из-за пандемии, предприятие...
 
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