Лукашенко: Когда весь мир в панике закрыл производство и «скукорежился», мы работали

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работу минского завода бытовой техники сегодня оценил Александр Лукашенко . Президент Беларуси отметил, что несмотря на непростую ситуацию из-за пандемии коронавируса, предприятие выстояло. Более того, там нашли возможность приобрести необходимые импортные комплектующие и не допустили остановки производства, сообщает «МИР 24».

«Когда весь мир в панике закрыл производство, как в народе говорят, «скукорежился», мы работали. И оказалось, что в эти месяцы на прилавках магазинов была в основном продукция Беларуси, в данном случае холодильники и стиральные машины. Вот в чем мы оказались правы. Главное заключается в том, что мы выстояли, не закрыли производства и сегодня можем продавать свою продукцию, мы занимаем свободные рынки. Главное – их потом удержать и никому не отдавать», – сказал глава государства.

Март для завода оказался рекордным за всю историю производства. Продано 90 тысяч единиц бытовой техники. Александр Лукашенко увидел линию сборки холодильников, а потом встретился и пообщался с сотрудниками предприятия.