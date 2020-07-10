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Лукашенко: Когда весь мир в панике закрыл производство и «скукорежился», мы работали
10.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Работу минского завода бытовой техники сегодня
«Когда весь мир в панике закрыл производство, как в народе говорят, «скукорежился», мы работали. И оказалось, что в эти месяцы на прилавках магазинов была в основном продукция Беларуси, в данном случае холодильники и стиральные машины. Вот в чем мы оказались правы. Главное заключается в том, что мы выстояли, не закрыли производства и сегодня можем продавать свою продукцию, мы занимаем свободные рынки. Главное – их потом удержать и никому не отдавать», – сказал глава государства.
Март для завода оказался рекордным за всю историю производства. Продано 90 тысяч единиц бытовой техники. Александр Лукашенко увидел линию сборки холодильников, а потом встретился и пообщался с сотрудниками предприятия.
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