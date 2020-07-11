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Протесты в Сербии: участники ворвались в парламент, силовики применили слезоточивый газ

11.07.2020 10:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сербии несколько дней продолжаются протесты, которые начались после заявления властей о введении комендантского часа в Белграде из-за роста случаев коронавируса.


Демонстранты бегут по лестнице здания парламента к ОМОНу во время акции протеста? Сербия, 10 июля 2020 года


10 июля протестующие собрались у здания Народной скупщины (парламента) Сербии в Белграде. Группа демонстрантов вчера прорвалась в здание парламента. До этого были столкновения с полицией: протестующие кидали камни и бутылки в силовиков и здание парламента. В итоге полицейские применили слезоточивый газ и резиновые дубинки, сообщает DW.



Демонстранты бросили факелы в ОМОН на ступеньках здания парламента, Сербия, 10 июля 2020 года

Полиция в штатском задерживает демонстранта во время антиправительственной акции протеста, Сербия, 10 июля 2020 года

Напомним, протесты начались 7 июля, когда власти ввели комендантский час в Белграде. Протестующие стали требовать отставки президента Александра Вучича. МВД Сербии объяснило протесты против карантина попыткой захвата власти. Президент пересмотрел решение о строгих мерах, были объявлены новые: запрет собираться группами более 10 человек. Но протесты это не остановило.


Протестующие оказывают помощь упавшему демонстранту, Сербия, 10 июля 2020 года


Сербия одной из первых в Европе ослабила карантинные меры в конце мая, и сейчас количество новых случаев заражения коронавирусом растет. 21 июня в Сербии состоялись парламентские выборы, перед которыми проводились массовые мероприятия. По мнению оппозиции, при помощи новых карантинных мер президент и глава «Сербской прогрессивной партии» Александр Вучич пытается укрепить свою власть.


 
 
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В Сербии несколько дней продолжаются протесты, которые начались после заявления властей о введении комендантского часа в Белграде из-за роста случаев...
 
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