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Коронавирус в Беларуси: данные на 11 июля

11.07.2020 14:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: данные на 11 июля

По информации Минздрава, в Беларуси на 11 июля выздоровели и выписаны 54 919 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего в стране были зарегистрированы 64 767 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За все время распространения COVID-19 на территории Беларуси было проведено 1 123 158 тестов. За это время умерли 459 пациентов с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.


Фото: ivabalk, Pixabay

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По информации Минздрава, в Беларуси на 11 июля выздоровели и выписаны 54 919 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего в стране были зарегистрированы 64...
 
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