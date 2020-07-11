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Коронавирус в Беларуси: данные на 11 июля
11.07.2020 14:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
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Всего в стране были зарегистрированы 64 767 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
За все время распространения COVID-19 на территории Беларуси было проведено 1 123 158 тестов. За это время умерли 459 пациентов с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.
Фото: ivabalk, Pixabay
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По информации Минздрава, в Беларуси на 11 июля выздоровели и выписаны 54 919 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего в стране были зарегистрированы 64...
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