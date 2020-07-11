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Арустамян рассказал о переговорах по поводу проведения Суперкубка России в Беларуси

11.07.2020 18:38 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российские комментаторы Константин Генич и Нобель Арустамян в программе «Коммент. Шоу» порассуждали на тему места проведения матча за Супекубок России.

Генич: Слушайте, а почему не провести матч за рубежом, в Минске? В Минске, да, на стадионе «Динамо», где «Зенит» уже сыграл разок. Успешно (смеется – Tribuna.com).

Арустамян: Насколько я знаю, что до коронавируса Казахстан был главным претендентом на проведение Суперкубка России. Они хотели, они готовы были платить. Пытались еще предложить Катару эту историю. Естественно, были переговоры со странами бывшего СССР: Казахстан прежде всего. Как-то, наверное, говорили еще с Беларусью.

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Теги: Минск
 
 
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Российские комментаторы Константин Генич и Нобель Арустамян в программе «Коммент.
 
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