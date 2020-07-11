|
Арустамян рассказал о переговорах по поводу проведения Суперкубка России в Беларуси
11.07.2020 18:38 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российские комментаторы
Генич: Слушайте, а почему не провести матч за рубежом, в Минске? В Минске, да, на стадионе «Динамо», где
Арустамян: Насколько я знаю, что до коронавируса Казахстан был главным претендентом на проведение Суперкубка России. Они хотели, они готовы были платить. Пытались еще предложить Катару эту историю. Естественно, были переговоры со странами бывшего СССР: Казахстан прежде всего. Как-то, наверное, говорили еще с Беларусью.
Крутое предложение от букмекера: первая ставка без риска до 150BYN или +300BYN на первый депозит!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские комментаторы Константин Генич и Нобель Арустамян в программе «Коммент.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)