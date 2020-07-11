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«Белшина» добыла вторую победу, «Торпедо-БелАЗ» терпит второе поражение подряд
11.07.2020 18:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 июля проходят три матча 17-го тура
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В этом туре они сыграют дома против «Городеи», которую прилично лихорадит, в том числе из-за
Не пропустите минское «дерби» в воскресенье, а также суперматч в Витебске. К «северянам» приедет не знающий поражений «Неман». «Витебск» у себя дома в этом году еще не проигрывал топ-клубам. Получится ли у «оленей» то, что не удалось чемпиону, БАТЭ и «Шахтеру»? Увидим ли мы Гродно на первой строчке турнирной таблицы к концу 12 июля?
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11 июля пройдут три игры:
«Белшина» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:1
Бобруйск. 11 июля. Стадион «Спартак».
Судьи: А. Кургхели, В. Гетиков, А. Гетиков.
«Белшина»: Харитонович — Соланович, Левицкий, Глебко, Ковель (к) (Нивалдо, 75), Кирисов, Нечаев, Салимов, Одеоибо, Рекиш, Грек.
«Торпедо-БелАЗ»: Сямук — Устинов (Павлюковец, 75), Вяткин, Габриэл Рамос, Хачатурян (к), Алисейко (Николаевич, 56), Щербо, Велозо, Бордачев, Капленко, Афанасьев (Горбачик, 46).
Голы: 0:1 — Капленко (6). 1:1 — Ковель (10). 2:1 — Глебко (50, с пенальти).
На 64-й минуте Габриэл Рамос не реализовал пенальти (выше ворот).
Предупреждения: Хачатурян (18), Сямук (49), Харитонович (64), Кирисов (82).
Гости, усилиями Никиты Капленко, открыли счет в матче уже на шестой минуте, но хозяева быстро отыгрались, буквально через четыре минуты Леонид Ковель восстановил равновесие.
«Белшина» выглядела очень прилично, почти ни в чем не уступая «автозаводцам». В начале второго тайма бобруйчане вышли вперед, Ковель заработал пенальти, который уверенно реализовал Сергей Глебко.
На 64-й минуте у гостей была возможность сравнять счет. Габриэль Рамос сам заработал пенальти, но и сам его не реализовал, послав мяч значительно выше ворот.
В конце матча у торпедовцев было две возможности забить голы, исполняя штрафные удары, но Липе Велозу бил не очень сильно и вратарь уверенно ловил мячи.
«Белшина» добывает вторую победу в чемпионате, «Торпедо-БелАЗ» же второй тур подряд проигрывает.
БАТЭ — «Славия» — 0:0
Матч начался.
«Шахтер» — ФК «Городея», 20.30.
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Видео:
12 июля тур завершится еще тремя матчами:
«Энергетик-БГУ» — «Рух», 16.30;
«Динамо-Минск» — ФК «Минск», 18.30;
ФК «Витебск» — «Неман», 20.30.
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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11 июля еще тремя играми продолжился 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
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