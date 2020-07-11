«Белшина» добыла вторую победу, «Торпедо-БелАЗ» терпит второе поражение подряд

Источник материала: Tut.by

11 июля проходят три матча 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу . В Бобруйске «Белшина» обыграла «Торпедо-БелАЗ». Для аутсайдера это вторая победа в сезоне, а жодинский клуб терпит второе подряд поражение.

Вчера в Смолевичах случилась небольшая сенсация . Местный клуб, который практически полностью обновился, красиво обыграл более статусную «Ислочь». А молодой форвард Владислав Ложкин оформил дубль. Он перешел к «быкам» в аренду из минского «Динамо» и это был его дебют в Высшей лиге.

Пока еще действующий чемпион пропустит этот тур . В «Динамо» бушует коронавирус , поэтому федерация футбола решила перенести игру брестчан против «Слуцка» на 12 августа.



Доиграет Виталий Лисакович до конца сезона или перейдет в клуб РПЛ? Фото: «Шахтер»

В прошлом туре сменился лидер . «Шахтер» сравнялся по очкам с БАТЭ, но по разнице забитых и пропущенных голов «горняки» поднялись на первое место.

Опрос Станет ли "Шахтер" чемпионом в этом году? Да, даже с таким составом 26% Да, если усилится в ближайшее время 25% Нет, "горнякам" ничто не поможет 49% С этого устройства голос уже учтен 1 367 ответов

В этом туре они сыграют дома против «Городеи», которую прилично лихорадит, в том числе из-за коронавируса . БАТЭ снова проведет игру у себя на стадионе, теперь против «Славии». На поле «Борисов-Арены» «желто-синие» не могут победить три матча кряду!

Не пропустите минское «дерби» в воскресенье, а также суперматч в Витебске. К «северянам» приедет не знающий поражений «Неман». «Витебск» у себя дома в этом году еще не проигрывал топ-клубам. Получится ли у «оленей» то, что не удалось чемпиону, БАТЭ и «Шахтеру»? Увидим ли мы Гродно на первой строчке турнирной таблицы к концу 12 июля?

«Студенты» примут «Рух», который в Бресте обыграл минское «Динамо».

11 июля пройдут три игры:

«Белшина» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:1

Бобруйск. 11 июля. Стадион «Спартак».

Судьи: А. Кургхели, В. Гетиков, А. Гетиков.

«Белшина»: Харитонович — Соланович, Левицкий, Глебко, Ковель (к) (Нивалдо, 75), Кирисов, Нечаев, Салимов, Одеоибо, Рекиш, Грек.

«Торпедо-БелАЗ»: Сямук — Устинов (Павлюковец, 75), Вяткин, Габриэл Рамос, Хачатурян (к), Алисейко (Николаевич, 56), Щербо, Велозо, Бордачев, Капленко, Афанасьев (Горбачик, 46).

Голы: 0:1 — Капленко (6). 1:1 — Ковель (10). 2:1 — Глебко (50, с пенальти).

На 64-й минуте Габриэл Рамос не реализовал пенальти (выше ворот).

Предупреждения: Хачатурян (18), Сямук (49), Харитонович (64), Кирисов (82).

Гости, усилиями Никиты Капленко, открыли счет в матче уже на шестой минуте, но хозяева быстро отыгрались, буквально через четыре минуты Леонид Ковель восстановил равновесие.

«Белшина» выглядела очень прилично, почти ни в чем не уступая «автозаводцам». В начале второго тайма бобруйчане вышли вперед, Ковель заработал пенальти, который уверенно реализовал Сергей Глебко.

На 64-й минуте у гостей была возможность сравнять счет. Габриэль Рамос сам заработал пенальти, но и сам его не реализовал, послав мяч значительно выше ворот.

В конце матча у торпедовцев было две возможности забить голы, исполняя штрафные удары, но Липе Велозу бил не очень сильно и вратарь уверенно ловил мячи.

«Белшина» добывает вторую победу в чемпионате, «Торпедо-БелАЗ» же второй тур подряд проигрывает.

БАТЭ — «Славия» — 0:0

Матч начался.

«Шахтер» — ФК «Городея», 20.30.

Трансферные новости и слухи

На рынке игроков жара! Начнем с «Шахтера».

Клуб расстался с нападающим Владимиром Хващинским, который на правах аренды выступал за «Минск». Форвард сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. Игрок в третий раз пришел в столичное «Динамо» .

В Солигорск перебирается главное открытие нынешнего сезона, узбекский легионер Джасурбек Яхшибоев . Напомним, он на данный момент является лучшим бомбардиром Высшей лиги.



Лучший легионер этого сезона перебирается в Солигорск! Продолжит ли он феерить и там? Фото: «Энергетик-БГУ»

Затихли слухи о переходе в стан «Шахтера» футболиста «Ислочи» Момо Янсане. Но если это случится, то у «горняков» будет, пожалуй, сильнейшая атакующая линия игроков! С такой не стать чемпионом в этом году будет непростительно.

Впрочем, по информации того же «Белорусского футбола» уже совсем скоро Виталий Лисакович может оказаться в РПЛ, якобы почти достигнута договоренность с «Локомотивом».

Из «Энергетика-БГУ» в «Динамо-Брест» перешел Давид Тве, сообщает клуб . Также сенегальский нападающий Абдулайе Диалло на правах аренды перешел в стан чемпиона.

Из «Крумкачоý» уходит нападающий Дмитрий Лебедев, чтобы продолжить карьеру в «Белшине» и помочь команде избежать вылета из «вышки».

«Трибуна» сообщила, что полузащитник сборной Беларуси Никита Корзун тренируется с БАТЭ.

Ивуарийский полузащитник Жан Морель По, принадлежавший «Торпедо-БелАЗ» и выступавший в «Смолевичах» на правах аренды, стал игроком «Немана».

Столичное «Динамо» укрепилось 24-летним бразильским полузащитником Силасом .

Форвард БАТЭ Владислав Мухамедов, игравший за «Смолевичи», до окончания этого сезона будет выступать на правах аренды в рядах «Энергетика-БГУ». За «быков» он сыграл 15 матчей, забил два гола и отдал результативную передачу.

Видео: АБФФ TV

12 июля тур завершится еще тремя матчами:

«Энергетик-БГУ» — «Рух», 16.30;

«Динамо-Минск» — ФК «Минск», 18.30;

ФК «Витебск» — «Неман», 20.30.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки «Шахтер» 16 30 БАТЭ 16 30 «Неман» 15 29 «Энергетик-БГУ» 16 29 «Торпедо-БелАЗ» 17 26 «Динамо» (Брест) 16 26 «Динамо» (Минск) 16 23 «Ислочь» 17 23 «Витебск» 16 22 «Рух» 16 22 «Славия» 16 21 «Слуцк» 16 18 ФК «Городея» 16 16 ФК «Минск» 14 15 ФК «Смолевичи» 16 14 «Белшина» 17 10

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу