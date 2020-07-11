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Белорусские медики провели уже более 1 миллиона 100 тысяч исследований по выявлению коронавируса
11.07.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минздрав Беларуси обновил данные по заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 11 июля в стране выздоровели и выписаны из больниц почти 55 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден вирус нового типа.
К этому дню медики провели уже более 1 миллиона 100 тысяч лабораторных исследований по выявлению коронавируса. С положительным результатом зарегистрированы 64 тысячи 767 человек.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 459 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси обновил данные по заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 11 июля в стране выздоровели и выписаны...
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