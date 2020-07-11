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В Бурятском селе местные жители защищаются от коронавируса с помощью выкопанного рва

11.07.2020 18:39 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бурятском селе местные жители защищаются от коронавируса с помощью выкопанного рва

Тройной ров против коронавируса. В Бурятии таким образом решили справиться со вспышкой инфекции в одном из сел местного национального парка

Здесь каждый год проводят традиционный шаманский обряд. Посмотреть на него съезжаются толпы туристы – они и «привезли» СOVID-19. Сначала людей убеждали не ехать, ставили полицейские кордоны, но помогли только рвы. Их было два, третий пришлось выкопать специально для умельцев, привозивших с собой бревна. Сейчас проникнуть в парк «Тункинский» почти невозможно. Рвы настолько поддерживают идею местной изолированности от цивилизации, что не факт, что их закопают, как только все заразившиеся поправятся. 

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Тройной ров против коронавируса. В Бурятии таким образом решили справиться со вспышкой инфекции в одном из сел местного национального парка Здесь каждый год...
 
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