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В Бурятском селе местные жители защищаются от коронавируса с помощью выкопанного рва
11.07.2020 18:39 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Тройной ров против коронавируса. В Бурятии таким образом решили справиться со вспышкой инфекции в одном из сел местного национального парка
Здесь каждый год проводят традиционный шаманский обряд. Посмотреть на него съезжаются толпы туристы – они и «привезли» СOVID-19. Сначала людей убеждали не ехать, ставили полицейские кордоны, но помогли только рвы. Их было два, третий пришлось выкопать специально для умельцев, привозивших с собой бревна. Сейчас проникнуть в парк «Тункинский» почти невозможно. Рвы настолько поддерживают идею местной изолированности от цивилизации, что не факт, что их закопают, как только все заразившиеся поправятся.
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Тройной ров против коронавируса. В Бурятии таким образом решили справиться со вспышкой инфекции в одном из сел местного национального парка Здесь каждый год...
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