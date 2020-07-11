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Латвийские артисты намерены участвовать в «Славянском базаре», несмотря на сложности с пересечением границы

11.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Латвийские артисты намерены участвовать в «Славянском базаре», несмотря на сложности с пересечением границы

Латвийские артисты намерены участвовать в фестивале «Славянский базар в Витебске», несмотря на сложности с пересечением границы из-за коронавируса. Об этом шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Латвии Василия Марковича с победителями отбора участников фестиваля из Латвии, сообщили БЕЛТА в диппредставительстве.

Дипломат встретился с Дианой Пашко и Даниелсом Ширманисом, а также главой жюри и организатором отбора претендентов от Латвии, музыкальным педагогом и продюсером Еленой Швилпе.

Латвийские артисты намерены участвовать в «Славянском базаре», несмотря на сложности с пересечением границы
Фото посольства Беларуси в Латвии

Во время встречи посол поздравил участников с победой в сложном отборочном конкурсе, ведь около 100 конкурсантов боролись за участие в фестивале, пожелал успешного выступления на международном музыкальном празднике в Витебске и вручил памятные сувениры. Латвийские участники, несмотря на возникающие сложности с пересечением границы из-за коронавируса, подтвердили свое намерение посетить Беларусь для участия в фестивале, отметили в посольстве.

В беседе с латвийским музыкальным продюсером Еленой Швилпе руководитель диппредставительства обсудил перспективные совместные проекты по организации музыкальных фестивалей в Латвии с участием белорусских коллективов, учитывая сроки действующих ограничений по передвижению из-за пандемии коронавируса.

https://www.belta.by/

 
Теги: Витебск
 
 
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Латвийские артисты намерены участвовать в фестивале «Славянский базар в Витебске», несмотря на сложности с пересечением границы из-за коронавируса. Об этом шла...
 
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