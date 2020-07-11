С антисептиком и венками. Как проходит Купалье в Александрии

Источник материала: Tut.by

Традиционные цветочные венки и белорусский орнамент в этом году на празднике Купалья в агрогородке Александрия дополнили единичные медицинские маски и многочисленные дозаторы с антисептиком. В остальном праздник мало чем отличается от предыдущих лет — разве что количеством людей. Но обо всем по порядку.

Праздник «Александрия собирает друзей» в эти выходные проходит уже в 11-ый раз на берегу Днепра на границе Могилевской и Витебской областей.

















И пусть купальская ночь была неделю назад, народному празднику все равно посвятили определенную часть мероприятия. Впрочем, не больше и не меньше, чем обычно. Потому что в целом праздник «Александрия собирает друзей» — это такие «Дожинки» на максималках с большой ярмаркой и ночной дискотекой. С той лишь разницей, что гвоздь программы — гала-концерт с именитыми артистами и главным зрителем — Александром Лукашенко.

Но в этом году все немного иначе. Нет-нет, президента, конечно, ждут — это заметно по количеству силовиков в форме и в штатском. В этом году они особенно выделяются, потому что зрителей в разы меньше.

















Впрочем, организаторы явно были готовы, что пандемия внесет свои коррективы: и площадь праздника стала меньше и торговые ряды — короче (туалетов, кстати, тоже меньше). Артисты, в основном, — белорусы. Мастера-ремесленники — тоже. За небольшим исключением.

Мастер-резчик по дереву Семен Беленко приехал из Омска. Он в Александрии впервые. Говорит, очень ему тут нравится атмосфера. Вышивка на его льняной рубахе очень похожа на традиционный белорусский узор, но Семен поправляет: это славянский. И, в общем-то, это то, что в том числе объединяет народы.





— Приехать было просто — никаких проблем с пересечением границы из-за коронавирусной инфекции, — говорит Семен. — Ваш Могилевский областной центр народного творчества предложил участвовать в празднике и я согласился. Всеми документами занимались белорусы: прислали запрос, отправили мои данные пограничникам. Когда приехал, мне бесплатно сделали тест на антитела, — продолжает мастер и тут же поспешно со смехом добавляет: — Я здоров! Я еще и на Славянский базар поеду торговать. Когда уеду — а кто его знает?

Украинская мастерица Анна Перетятко приехала с мужем из города Яремче по такой же схеме. Они в Александрии уже в третий раз и, говорит, без раздумий согласились участвовать в этом году.





— Мы ожидали, что людей будет меньше, а значит, и покупателей тоже — все-таки границы закрыты. Но все равно согласились, мы очень любим Беларусь, — улыбается женщина.

Она сама мастерит яркие цветочные ободки — из бисера, с лентами — и продает их. А еще — льняные платья, рубахи с вышивкой. Оказывается, в их пошиве и вышивке задействован вся семья Перетятко вместе с дочерьми.

— А лен, кстати, ваш, белорусский. Потому что у нас не очень — он китайский, — морщится Анна. — Мы вот раз в год к вам приезжаем, и каждый раз заезжаем на Оршанский льнокомбинат, покупаем отрезы ткани. Шьем и вышиваем потом весь год.













Анна с мужем, говорит, дважды сдала тест на антитела: второй — бесплатно в Могилеве после приезда, первый — еще на территории Украины платно, «чтобы в случае чего не тратить время».

— А вообще, мы в горах живем, у нас там нет инфекции — никто не заболел. Так что мы ее не боимся, — шутит мастерица.

Белорусы, вообще-то, тоже не из трусливых, в масках — единицы. Но антисептики есть везде. Маски в продаже — тоже. И если кто-то ожидал, что на входе при досмотре на рамках милиционеры будут измерять температуру, то явно был разочарован.

Зато сразу на входе можно было увидеть одного из главных героев белорусских мемов про лечение коронавирусной инфекции — трактор. И не один, а целых восемь. И не только увидеть, но потрогать, залезть в кабину, сфотографироваться. А при желании и купить.





На каком-то из праздников, например, так трактор увидел и купил посол какой-то африканской страны, рассказывают присутствующие тут же сотрудники Минского тракторного завода. А обычные посетители, по их словам, покупали мотоблоки.

— Мощность этого энергонасыщенного трактора — 450 лошадиных сил, — показывает на крайнего в ряду гиганта инженер-конструктор МТЗ Виталий Шестель. — Это еще не серийная модель, но он близок к этому. Трактор уже год-два проходит испытания в хозяйствах, отзывы хорошие, но машина все это время совершенствуется.

В прошлом году при покупке сувенира от МТЗ на определенную сумму можно было на тракторе еще и прокатиться. В этом году от этого развлечения отказались. «По многим причинам», — уклончиво отметил Виталий Шестель.





Торговля и развлечения начали работать в 14.00, но официально праздник открыли в 17.00. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сказал, что он уже стал «культурным брендом страны, которым мы гордимся».

— Очень приятно, что здесь собрались именно приверженцы этого праздника. Люди, которые помнят и чтят наши обряды, наши обычаи славянских народов, — сказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. — Единство сегодня наших народов, единство наций славян — в дружбе, в согласии. И ваше присутствие сегодня здесь является тому подтверждением.

Праздник сегодня продлится до глубокой ночи и завершится салютом и дискотекой — тут есть подробная программа . А в воскресенье, 12 июля, будут награждать работников сельского хозяйства.

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