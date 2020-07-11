|
В Сербии продолжаются массовые протесты
11.07.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНеспокойно и в Сербии. Уже четвертые сутки массовые беспорядки сотрясают Белград. Накануне вечером демонстрантам удалось ненадолго прорваться в парламент. Полиция задержала десятки людей. Протесты сопровождаются вандализмом и столкновениями с правоохранителями. Официальная причина демонстрации - недовольство карантинными мерами и возможное введение комендантского часа. Ситуацией воспользовались оппозиционные силы. Они выступают с призывами к отставке действующего главы государства Александра Вучича. Напомним, всего две с половиной недели назад президент Сербии триумфально выиграл парламентские выборы. Правящая коалиция набрала более 70% голосов.
Александр Вучич, президент Сербии: "Людям, которые не действуют против государственных учреждений, не будет причинен никакой вред. Это никогда не приходило нам в голову. Мы будем реагировать только на тех, кого оппозиция привела туда, надеясь, что они смогут захватить власть таким образом.
Они пытаются оправдать это как протест против карантинных мер, но по их действиям и позиции ясно, что это не имеет никакого отношения к коронавирусу. Я думаю, нет тайной причины и нет комендантского часа, так почему же они это делают сейчас? Результаты выборов им не нравятся?".
Как отметил Александр Вучич, в первую очередь важно здоровье граждан, а участие в массовых протестах может усугубить и без того сложную эпидемситуацию. Кроме того, президент Сербии напомнил: за власть борются на выборах, а не на уличных протестах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неспокойно и в Сербии. Уже четвертые сутки массовые беспорядки сотрясают Белград. Накануне вечером демонстрантам удалось ненадолго прорваться в парламент....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)