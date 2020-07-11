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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Сербии продолжаются массовые протесты Неспокойно и в Сербии. Уже четвертые сутки массовые беспорядки сотрясают Белград. Накануне вечером демонстрантам удалось ненадолго прорваться в парламент....

Неспокойно и в Сербии. Уже четвертые сутки массовые беспорядки сотрясают Белград. Накануне вечером демонстрантам удалось ненадолго прорваться в парламент. Полиция задержала десятки людей. Протесты сопровождаются вандализмом и столкновениями с правоохранителями. Официальная причина демонстрации - недовольство карантинными мерами и возможное введение комендантского часа. Ситуацией воспользовались оппозиционные силы. Они выступают с призывами к отставке действующего главы государства Александра Вучича. Напомним, всего две с половиной недели назад президент Сербии триумфально выиграл парламентские выборы. Правящая коалиция набрала более 70% голосов.Как отметил Александр Вучич, в первую очередь важно здоровье граждан, а участие в массовых протестах может усугубить и без того сложную эпидемситуацию. Кроме того, президент Сербии напомнил: за власть борются на выборах, а не на уличных протестах.