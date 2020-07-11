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Вакцину от коронавируса испытывают на людях в России: скоро сделают вывод об эффективности препарата, которым готовы поделиться с Беларусью

11.07.2020 21:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вакцину от коронавируса испытывают на людях в России: скоро сделают вывод об эффективности препарата, которым готовы поделиться с Беларусью

Вакцину от коронавируса начали испытывать в России на людях. Те, кто решился на риск, достойны уважения. На первом этапе всё пока хорошо. Уже в августе специалисты смогут сделать вывод об эффективности препарата. Для Беларуси это хорошая новость – соседи вакциной готовы поделиться.

За тем, как чувствуют себя эти люди в военных пижамах, сейчас следит, если не весь мир, то всё медицинское сообщество. Чуть больше месяца назад им ввели вакцину против коронавируса. Препарат российский. Две внутримышечные формы: готовый раствор и порошок. Кирилл, один из первых добровольцев, подставил плечо для испытаний.

Кирилл, доброволец: «Все отлично, обычный укол. Боли не чувствую».

Теперь все чувства и медицинские показания добровольцев отслеживают точные приборы и врачи. Абсолютно здоровым людям – две группы по 38 человек – ввели разные компоненты вакцины. И следят за тем, как реагирует иммунная система.

Светлана Волчихина, заведующая терапевтическим отделением Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко: «У них будут собраны жалобы, осмотрено место введения препарата на предмет появления покраснений, припухлостей, болезненности. Проводится термометрия регулярная. Измерение давления, частоты пульса, частоты дыхания, осмотр зева». 

Любое отклонение в показаниях – это точно реакция на вакцину. Добровольцев отбирали, как в космос: без хронических заболеваний, аллергии, с абсолютной нормой во всех анализах. До введения препарата участники исследований провели две недели в обсервации. Никаких контактов с внешним миром. 

Часть испытуемых находится в военном госпитале Бурденко, а часть здесь, в научно-практическом центре Сеченовского университета. Посторонним сейчас сюда вход воспрещен. Зоны, где проходит эксперимент, разделены на «чистую» и «грязную». Только если в случае с лечением коронавируса «грязной» называли те места, где лежали больные пациенты, то сейчас при работе с вакциной - наоборот. «Грязная зона» там, где всё и все, кто не имеет прямого отношения к испытаниям и не допускается в «чистую» зону к добровольцам.

Препарат, который сейчас испытывают, при вакцинации не может вызвать заболевания. Но побочные эффекты быть могут. 

Анна Куткина, доброволец: «Если легкий вред здоровью, то до 300 тыс., далее идет пункт по инвалидности 1,2, 3 группа - 500 тыс., миллион и полтора. И, если летальный исход, - 2 млн получают родственники».

Выписка первой группы добровольцев намечена на 15 июля. Но ещё три месяца после вакцинации все они будут под наблюдением. Медики уже делают осторожные выводы: вакцина работает.

Елена Смолярчук, руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета: «У добровольцев, действительно, формируется иммунитет, но окончательные результаты будут предоставлены по завершению всего исследования».

О создании эффективной вакцины против коронавируса пока не заявила ни одна страна. Хотя испытания идут и в Китае, и в Европе, и в США. Американцы говорят, что близки к прорыву. Они тоже испытывают вакцины на людях. Американское правительство, несмотря на отсутствие окончательных протоколов, даже заключило несколько контрактов с разработчиками. Самый крупный – с мэрилендской биотехнологической компанией Novavax. Им обещано более полутора миллиардов долларов за вакцину, которая должна быть готова к февралю.

Стэнли Эрск, глава фармацевтической компании Novavax (США): «Мы думаем, что знаем, что делаем. Трудность в том, что некоторые вещи беспрецедентные. Скорость, опасность заболевания, масштаб, на который мы должны выйти. Это потребует еще много работы и удачи. Но мы уверены в своей платформе. Найдена биологическая стабильность белка, которая работает».

Параллельно с испытаниями идёт гонка за разработку лекарства от коронавируса. Россия стала первой страной, где зарегистрирован специальный препарат для терапии COVID-19. Сейчас его исследования проходят в 35 центрах с участием 330 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Никита Ломакин, главный кардиолог Управления делами Президента России: «Первые среднесрочные результаты исследований показывают, что препарат эффективен и безопасен для пациентов COVID-19».

Шансы получить технологии производства перспективных препаратов есть и в Беларуси. Одно из лекарств против COVID-19, одобренное российским Минздравом, разработано предприятием BIOCAD из Санкт-Петербурга. Препарат работает на исключение одного из главных летальных осложнений вируса - «цитокинового шторма» - гипервоспаления, которое и приводит к отказу лёгких, других внутренних органов и смерти. В Витебске у BIOCAD есть компания-партнёр. По завершении клинических исследований часть объёмов производства новинок готовы передать и нам. 

Дмитрий Морозов, генеральный директор предприятия BIOCAD«Мы с удовольствием делимся с нашими коллегами технологиями, которые разрабатываются нашей компанией. Я считаю, что это очень хороший фактор, который приводит к взаимному развитию наших компаний и стран тоже. Как только мы получим запрос, мы начнем проработку, и препарат будет доступен в Республике Беларусь».

Безусловно, разработка лекарств и вакцины – это сложно и не быстро. Эксперты не исключают, что безопасный и эффективный препарат будет готов, когда о пандемии все забудут. Но раз у вирусов есть свойство возвращаться, а многие медики прогнозируют вторую волну COVID-19, эту работу уж точно не прекратят. И пока поиск вакцины идет в лабораториях и медицинских институтах, потенциальным её получателям лучше избегать многолюдных мест и не лениться лишний раз вымыть руки. 

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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Вакцину от коронавируса начали испытывать в России на людях. Те, кто решился на риск, достойны уважения. На первом этапе всё пока хорошо. Уже в августе специалисты...
 
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