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Вакцину от коронавируса испытывают на людях в России: скоро сделают вывод об эффективности препарата, которым готовы поделиться с Беларусью
11.07.2020 21:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Вакцину от коронавируса начали испытывать в России на людях. Те, кто решился на риск, достойны уважения. На первом этапе всё пока хорошо. Уже в августе специалисты смогут сделать вывод об эффективности препарата. Для Беларуси это хорошая новость – соседи вакциной готовы поделиться.
За тем, как чувствуют себя эти люди в военных пижамах, сейчас следит, если не весь мир, то всё медицинское сообщество. Чуть больше месяца назад им ввели вакцину против коронавируса. Препарат российский. Две внутримышечные формы: готовый раствор и порошок. Кирилл, один из первых добровольцев, подставил плечо для испытаний.
Теперь все чувства и медицинские показания добровольцев отслеживают точные приборы и врачи. Абсолютно здоровым людям – две группы по 38 человек – ввели разные компоненты вакцины. И следят за тем, как реагирует иммунная система.
Любое отклонение в показаниях – это точно реакция на вакцину. Добровольцев отбирали, как в космос: без хронических заболеваний, аллергии, с абсолютной нормой во всех анализах. До введения препарата участники исследований провели две недели в обсервации. Никаких контактов с внешним миром.
Часть испытуемых находится в военном госпитале Бурденко, а часть здесь, в научно-практическом центре Сеченовского университета. Посторонним сейчас сюда вход воспрещен. Зоны, где проходит эксперимент, разделены на «чистую» и «грязную». Только если в случае с лечением коронавируса «грязной» называли те места, где лежали больные пациенты, то сейчас при работе с вакциной - наоборот. «Грязная зона» там, где всё и все, кто не имеет прямого отношения к испытаниям и не допускается в «чистую» зону к добровольцам.
Препарат, который сейчас испытывают, при вакцинации не может вызвать заболевания. Но побочные эффекты быть могут.
Выписка первой группы добровольцев намечена на 15 июля. Но ещё три месяца после вакцинации все они будут под наблюдением. Медики уже делают осторожные выводы: вакцина работает.
О создании эффективной вакцины против коронавируса пока не заявила ни одна страна. Хотя испытания идут и в Китае, и в Европе, и в США. Американцы говорят, что близки к прорыву. Они тоже испытывают вакцины на людях. Американское правительство, несмотря на отсутствие окончательных протоколов, даже заключило несколько контрактов с разработчиками. Самый крупный – с мэрилендской биотехнологической компанией Novavax. Им обещано более полутора миллиардов долларов за вакцину, которая должна быть готова к февралю.
Параллельно с испытаниями идёт гонка за разработку лекарства от коронавируса. Россия стала первой страной, где зарегистрирован специальный препарат для терапии COVID-19. Сейчас его исследования проходят в 35 центрах с участием 330 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Шансы получить технологии производства перспективных препаратов есть и в Беларуси. Одно из лекарств против COVID-19, одобренное российским Минздравом, разработано предприятием BIOCAD из Санкт-Петербурга. Препарат работает на исключение одного из главных летальных осложнений вируса - «цитокинового шторма» - гипервоспаления, которое и приводит к отказу лёгких, других внутренних органов и смерти. В Витебске у BIOCAD есть компания-партнёр. По завершении клинических исследований часть объёмов производства новинок готовы передать и нам.
Безусловно, разработка лекарств и вакцины – это сложно и не быстро. Эксперты не исключают, что безопасный и эффективный препарат будет готов, когда о пандемии все забудут. Но раз у вирусов есть свойство возвращаться, а многие медики прогнозируют вторую волну COVID-19, эту работу уж точно не прекратят. И пока поиск вакцины идет в лабораториях и медицинских институтах, потенциальным её получателям лучше избегать многолюдных мест и не лениться лишний раз вымыть руки.
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Вакцину от коронавируса испытывают на людях в России: скоро сделают вывод об эффективности препарата, которым готовы поделиться с Беларусью
Вакцину от коронавируса начали испытывать в России на людях. Те, кто решился на риск, достойны уважения. На первом этапе всё пока хорошо. Уже в августе специалисты...
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