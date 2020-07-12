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Эксперт из Канады назвал рейтинг Лукашенко, и с ним нельзя победить. Самое важное о выборах

12.07.2020 06:38 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Канадский политолог и профессор истории Альбертского университета Дэвид Марплз, который вот уже 28 лет пристально следит за Беларусью, считает: реальный рейтинг поддержки Александра Лукашенко обществом – в районе 24%. Этого слишком мало, по убеждению эксперта, для победы в свободных и честных выборах. При этом прогноз Марплза таков: по его мнению, текущая политическая кампания, как и в прошлые разы, ни к каким переменам во власти не приведет.

Теле- и радиоведущая Катерина Пытлева лишилась работы на БТ. Об этом она рассказала в Facebook, пометив пост хэштегом #ямы97. Как выяснилось, причиной отстранения журналистки от эфиров программы «День в большом городе» стали ее тексты в соцсетях: Катерина резко раскритиковала задержания людей, которые стояли в очереди у магазина Symbal.by. Пытлеву упрекнули в нарушении корпоративной этики телеканала и убрали с эфиров, но увольнения она решила не дожидаться – и ушла сама. По словам журналистки, о случившемся она не жалеет – ведь догадывалась о таком исходе событий. Катерина и дальше намерена писать о том, что думает.

Из Национального художественного музея уволен его лучший экскурсовод – Никита Монич. Причина – острое, «оппозиционно направленное» стихотворение о Лукашенко, которое Монич опубликовал после выхода на БТ сюжета о «деле Белгазпромбанка». Тогда в эфире показали изъятые при обысках ценности, в том числе картину «Ева» Хаима Сутина. Никита признался, что в музее его попросили удалить стишок, на что экскурсовод сделал встречное предложение: уволить его по соглашению сторон, чтобы «вывести музей из-под удара». Так и произошло.

Центризбирком ответил на жалобу штаба Виктора Бабарико по поводу отбраковки почти 200 тысяч подписей за выдвижение экс-банкира кандидатом. «Избирательный кодекс Республики Беларусь не предусматривает механизма обжалования протоколов об установлении количества подписей избирателей в подписных листах и ознакомления с материалами проверки подписных листов в территориальных комиссиях», – указано в документе с подписью главы ЦИК Лидии Ермошиной. Штабу Бабарико такой ответ не понравился, он уже подал жалобу в суд Московского района Минска.

Кто ещё метит в президентское кресло и ждёт регистрации кандидатом 

Шестеро человек:

  • действующий президент Александр Лукашенко;
  • экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;
  • жена блогера Сергея Тихановского Светлана;
  • экс-депутат Анна Канопацкая;
  • сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;
  • председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Зарегистрируют кандидатов в президенты 14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

Читайте по теме: Коронавирус добивает честные выборы в Беларуси. Насколько всё плохо?

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые...
 
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