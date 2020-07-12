Алексей и Карина – мастера спорта

Источник материала: Чырвоны прамень

Наши земляки, воспитанники Чашникской районной ДЮСШ, продолжают на деле доказывать свою состоятельность. Об успехах на стартах различного уровня Алексея Александровича и Карины Буткевич мы рассказывали не единожды. И вот очередной повод порадоваться за ребят. Первый тренер легкоатлетов Пётр Иванов сообщил приятную новость.





Недавно в столице состоялся легкоатлетический турнир на призы республиканского центра олимпийской подготовки. Участие в этих стартах приняли и наши ребята. Причём 19-летний толкатель ядра Алексей Александрович и 18-летняя копьеметательница Карина Буткевич состязались в компании лучших мастеров страны. Речь о взрослых соревнованиях. Хотя по факту оба ещё числятся в юниорах.

Выступили ребята великолепно. Оба в своих видах замкнули тройку призёров. Главное, впрочем, даже не это. Алексей в лучшей попытке толкнул ядро на 18 метров 48 сантиметров. Этот результат позволил уже довольно титулованному юниору (чемпиону Европы, как мы помним) выполнить норматив мастера спорта. Причём для присвоения почётного звания достаточно было отправить снаряд на 17 метров 50 сантиметров. Алексей стал мастером с хорошим запасом.

Карина Буткевич метнула копьё на 56 метров 5 сантиметров. Данный результат также впечатляет. Воспитанница Петра Иванова – новоиспечённый мастер спорта.

Нужно отметить, что после стартов в Стайках ребята долго не отдыхали. Быстро переключились на подготовку к первенству страны среди юниоров, которое пройдёт в Бресте совсем скоро. Там шансы на успех у наших земляков прекрасные. В своих видах ребята – явные фавориты. Более того, наши земляки – лидеры сезона в мире. Жалко, что первенство планеты среди юниоров пока отложено из-за пандемии коронавируса. Нет сомнений, что на чемпионате мира, куда Алексей и Карина давно отобрались, они бы боролись за призы. Будем надеяться, что планетарный форум всё же состоится. Если не летом, то хотя бы осенью. А форму новоиспечённые мастера спорта не растеряют.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.