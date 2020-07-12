В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

Источник материала: Tut.by

Президентские выборы начались в воскресенье в 07.00 по местному времени (08.00 по Минску) на всей территории Польши. Голосование проводится более чем на 27 тыс. избирательных участках, которые будут работать до 21.00 (22.00 по Минску), сообщает ТАСС .



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Правом отдать свой голос располагают около 30 млн поляков, из которых 520 тыс. - за границей. Они должны поставить знак "Х" напротив фамилии одного из двух кандидатов - действующего польского лидера Анджея Дуды или мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Предварительные итоги голосования на основании экзитполов станут известны сразу же после закрытия избирательных участков. Официальные итоги Государственная избирательная комиссия представит в течение 48 часов.

Из-за пандемии нового коронавируса голосование осуществляется по смешанному принципу - классическим способом с организацией избирательных участков и по почте для лиц, находящихся в карантине, и всех желающих после подачи соответствующей заявки. Воспользоваться возможностью дистанционного волеизъявления решили почти 674 тыс. человек, заранее получивших специальные пакеты для голосования. Услугами почты воспользовалось большинство находящихся за рубежом.

На участках действуют усиленные санитарные меры. Между членами избирательных комиссий, регистрирующих граждан, должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 м. Более 200 тыс. их сотрудников обеспечены защитными масками и перчатками. На одного человека должно приходиться не менее 4 кв. м свободной площади.

Все граждане, находящиеся в помещении участка, должны закрывать рот и нос маской или платком. В момент проверки документов маску можно буквально на секунду снять. На входах установлены средства для дезинфекции рук. Избирком просит людей приносить свои авторучки, а также бутылку воды на случай длительного ожидания возможности проголосовать.

Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди. Ведомство приняло распоряжение, согласно которому инвалиды, пожилые люди, беременные и женщины с маленькими детьми должны приниматься в первую очередь.