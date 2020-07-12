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Карантин не нужен: Минздрав Беларуси исключил из списка 12 стран

12.07.2020 08:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Карантин не нужен: Минздрав Беларуси исключил из списка 12 стран

Куда белорусы уже могут отправиться в отпуск без риска попасть на самоизоляцию по возвращению? География путешествий расширяется.

Минздрав исключил из «карантинного» списка ещё 12 стран. Среди них популярные у туристов направления – Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Кипр, Куба, Тунис. Это значит, что эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом в этих странах, улучшилась и позволяет прибывшим оттуда туристам больше не проходить двухнедельный карантин на родине.

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Куда белорусы уже могут отправиться в отпуск без риска попасть на самоизоляцию по возвращению? География путешествий расширяется. Минздрав исключил из...
 
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