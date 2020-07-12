Границы закрыли, и белорусы стали путешествовать по стране. Как впечатления?

Источник материала: Tut.by

Границы сейчас закрыты, и белорусы, которым не нравится сидеть на месте, стали изучать страну. О том, насколько Беларусь готова к туристам, что у нас можно посмотреть и сколько это стоит, TUT.BY рассказали путешественники-любители.



Браславские озера. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сергей Денисов живет в Витебске. За последние семь-восемь лет он объехал практически всю страну. По Беларуси путешествует с девушкой. Ездят на машине или автостопом, чаще всего с ночевкой, едят в кафе или ресторанах. Траты за выходные — от 80 до 250 рублей.

Беларусь, уверен собеседник, готова принимать туристов, однако избалованный путешественник не получит у нас того сервиса, который ему готовы предложить в Европе.

— Самый простой пример. В ресторанах на еду часто ставят европейскую цену, — описывает ситуацию Сергей. — Например, заказываешь салат «Цезарь» за 8−10 рублей. Думаешь, тебе принесут вкусное блюдо на красивой тарелке, в итоге получаешь салат, где курица и помидоры — большими кусками. Сложно найти место, в котором бы удивляла подача.



Сергей Денисов. Фото предоставлено героем публикации

Следующий момент — с ночевкой. Государственные гостиницы есть если не в каждом городе, то почти в каждом — это плюс. Чтобы подстраховаться, лучше забронировать место заранее. Можно сделать это, например, через booking.com.

— Но я до сих пор не понял, как у нас формируется цена на номера. Недавно останавливались в Осиповичах. Двухместных полулюкс с хорошей мебелью и сантехникой стоил 35 рублей, в Жодино в обычном номере за те же деньги я увидел таракана, — рассуждает собеседник. — Есть недорогие гостиницы, где душ и туалет на коридоре, и за пользование душем нужно отдельно платить. Ну и еще один минус гостиниц, где я был, они не предлагают завтрак. Хотя для туриста — это важно.

Что же касается мест, куда стоит поехать, то здесь, рассказывает Сергей, можно выбрать и распиаренные, и мало известные. Среди первых — Несвиж, Мир, Браславские озера, Гродно.

— Мир, Несвиж, Гродно полностью адаптированы для туристов, — рассуждает путешественник. — Тут легко найти ночлег и заведения, где можно поесть. Причем, на любой кошелек. В Гродно можно остановиться как в хостеле, так и хороших апартаментах, например, в отеле Кронон парк. В Несвиже — выбираешь между квартирой на сутки, гостиницами в городе и отелем в замке. Если в городе все будет занято или покажется дорого, можно проехать километров 15 и заночевать в Городее. Там отличный комплекс — гостиница, ресторан и боулинг.



Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Среди мест, которые также рекомендует посмотреть Сергей, — Туров и Косовский замок . Но сюда, говорит, если ехать, то только проездом: «Больше двух часов в Турове делать нечего». А вот на Браславских озерах стоит задержаться. За последние годы, делится наблюдениями молодой человек, город превратился в «очень европейское место». С хорошим бесплатным пляжем, где можно не только позагорать, но и покататься на лодке, водных лыжах, катамаранах. У озера, правда, нет лежаков, но, полагает собеседник, их получится взять в аренду в городе.

— Заночевать можно в гостинице или же можно снять коттедж. Коттеджи стоят заметно дороже, но там хороший ремонт и даже полотенца белые, а не советские с цветочком, — шутит Сергей. — Цены на кофе в кофейне в Браславе минские. Зато мы нашли для себя неплохое райповское кафе, где вкусно накормят рублей за 10. И интерьер там отличный.

Из тех мест, которые впечатлили жителя Витебска, но где с инфраструктурой проблемы, он называет Ружаны и озера в окрестностях Лепеля.



Фото: Татьяна Логвина, gfb.by. 2014-й год

— В районе Лепеля три отличных озера, которые не уступают Браславским, но там нет нормальных пляжей и подъездов, — делится он наблюдениями. — В Ружанах прекрасный комплекс. Те, кто, как мы, едет издалека, могут заночевать в гостевом доме, а вот, где бы в городском поселке поесть, мы не нашли. Только магазинчик и «Евроопт». В итоге отправились в Слоним и Волковыск.

«Коронавирус открыл белорусам глаза на свою страну»

Обычно путешествовать по стране все начинают с мест, которые на слуху. Например, Мирский, Несвижский, Лидский, Косовский замки, Беловежская пуща, Полоцк. Когда гештальт с этими поездками закрыт, можно присмотреться к чему-то не столь популярному. Например, как минчанин Герман Вертинский, смотреть усадьбы.



Герман Вертинский. Фото предоставлено героем публикации

Путешествовать по стране молодой человек стал еще до истории с коронавирусом. Чаще всего колесят они с друзьями на машине, а если людей собирается много, арендуют микроавтобус. Вместо кафе и ресторанов берут ссобойки, ночевать зачастую возвращаются домой. В итоге затраты на поездку на одного — около 30 рублей.

— Я люблю ездить в те места, которые можно назвать богом забытыми, но где еще лет сто назад жизнь шла полным ходом, — говорит Герман. — Большинство усадеб у нас никому не нужны, и я понимаю: пройдет лет десять, и от них ничего не останется. Две недели назад мы были в деревне Смоляны под Оршей. Там остались руины замка «Белый Ковель» и костела Девы Марии, а также церковь 18 века. Обычно рядом с такими объектами нет ни кафе, ни гостиниц, ни даже вывески. Повезет, если встретишь хорошего местного рассказчика и узнаешь от него что-то из истории края. В основном же все гуглишь в интернете.

Для тех, кто, как и Герман, любит усадьбы и не гонится в путешествиях за комфортом, молодой человек рекомендует посетить поселок Желудок Щучинского района. Здесь находится усадьба Четвертинских . Она не отреставрирована, но неплохо сохранилась.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Здесь снимали первый белорусский фильм ужасов, поэтому место особенное. Я там был месяц назад, вход на территорию стоил 4 рубля. Женщина, которая продает билеты, может рассказать много интересного — не хуже любого экскурсовода, — говорит Герман и советует еще одно поместье. Находится оно в агрогородке Красный Берег Жлобинского района. — Тут есть музей, можно заказать экскурсию, а также перекусить в небольшом ресторанчике.

Коронавирус, уверен молодой человек, открыл белорусам глаза на свою страну. Люди поняли, и у нас есть на что посмотреть. Причем, речь идет не только про исторические объекты, но и природные. В выходные, рассказывает собеседник, многие отдыхают на «белорусских Мальдивах» — меловых карьерах под Волковыском, Любанью, Гродно, а также в Кричевском и Климовичском районах.

— Недавно поехали с друзьями на любанские карьеры, думали: малоизвестное место, а там людей, как на Минском море — все забито, — делится эмоциями собеседник. — Правда, в отличие от Минского моря здесь нет ни нормального подъезда, ни урн.

«Рыбак сказаў, што за апошні час мы прыблізна сотыя, хто спрабуе дайсці да пячэры»

О том, что в Беларуси много красивых мест, которые не совсем приспособлены для туристов, говорит и минчанка Эльвира Гуринович. Недавно она побывала в самой известной и единственной пещере страны. Находится объект возле деревни Сахновичи в Глубокском районе. По словам собеседницы, добираться туда пришлось через бурьян. Высота зарослей где-то доходила подмышек.



В Налибокской пуще. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Па дарозе мы сустрэлі рыбака, які сказаў, што за апошні час мы прыблізна сотыя, хто спрабуе дайсці да пячэры, — возвращается к той беседе Эльвира. — Гэта значыць, у месца ёсць патэнцыял, які ніхто не выкарыстоўвае.

В путешествия Эльвира с мужем и дочкой, которой 2 года и 8 месяцев, обычно ездят на машине на 2−3 дня. Средний бюджет поездки на выходные — около 100 рублей. Маршруты выбирают так: сначала место, которое хотят посмотреть, затем изучают, что расположено рядом. Это могут быть и природные объекты, например, экотропы, или руины. А ночевать отправляются в агроусадьбу.



Фото предоставлено героем публикации

— Калі ты з дзіцём, гэта больш зручна, — рассказывает собеседница. — У любы момант можаш выйсці на вуліцу пагуляць, побач з домам сустракаюцца арэлі, дачка можа пакатацца. Нядаўна мы спыняліся ў аграсядзібе, што знаходзіцца ў Налібоцкай пушчы . Цана за ноч на чалавека — 25 рублёў. Гэта быў дом на пяць пакояў, але нам пашанцавала: на тыя выходныя акрамя нас ніхто не прыехаў, таму сядзіба аказалася поўнасцю наша. Дарэчы, тут можна было не толькі адпачыць пасля насычанай дарогі, але і пачаставацца стравамі беларуска-ліцвінскай кухні.

Обычно, продолжает собеседница, в агроусадьбах есть меню с блюдами, которые хозяева могут предложить постояльцам. Но в семье Гуринович готовят сами. Тем более, говорит Эльвира, в домах для туристов есть возможность пользоваться кухней либо мангалом.

— Мы не вельмі патрабавальныя турысты. Нядаўна спыняліся ў сядзібе ў Мсціслаўскім раёне. Каштавала яна 25 рублёў з чалавека за ноч. Мэбля ў доме была сціплая, але душ і прыбіральня — унутры, — описывает обстановку собеседница. — Затое выходзіш з дома, а побач Сож, і нават бачна частку Смаленскай вобласці. Гэта вельмі прыгожа, калі цёпла, тут яшчэ і купацца можна.



Мстиславль . Фото: Денис Васильков, TUT.BY

— Как вы думаете, те, кто привык путешествовать по миру и из-за закрытых границ остался в Беларуси, смогут ли у нас найти альтернативу?

— Канешне, — отвечает Эльвира. — У нас ёсць месцы на любы густ: і зусім еўрапейскія — тыя ж Гервяты, Косава, Мір і Нясвіж, і нераскручаныя, але вельмі цікавыя — Пінск, Вішнева, Лужкі, Івянец, Паставы, Чарэя. У нас ёсць свае піраміда, пячора, вадаспады, дзюны, шыкоўныя балоты, паромныя пераправы, хісткія падвесныя масты, класныя інстаграмныя крэйдавыя кар’еры. Азёр і рэк так шмат, што дакладна можна знайсці нешта па душы.

А калі раптам усё гэта паглядзіш, то можна адправицца на цэнтр Еўропы — на возера Шо, забрацца на гару Дзяржынскую ці паехаць фатаграфавацца да шыльдаў вёсак Балі, Парыж, Дублін.