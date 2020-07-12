ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Границы закрыли, и белорусы стали путешествовать по стране. Как впечатления?

12.07.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Границы сейчас закрыты, и белорусы, которым не нравится сидеть на месте, стали изучать страну. О том, насколько Беларусь готова к туристам, что у нас можно посмотреть и сколько это стоит, TUT.BY рассказали путешественники-любители.


Браславские озера. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сергей Денисов живет в Витебске. За последние семь-восемь лет он объехал практически всю страну. По Беларуси путешествует с девушкой. Ездят на машине или автостопом, чаще всего с ночевкой, едят в кафе или ресторанах. Траты за выходные — от 80 до 250 рублей.

Беларусь, уверен собеседник, готова принимать туристов, однако избалованный путешественник не получит у нас того сервиса, который ему готовы предложить в Европе.

— Самый простой пример. В ресторанах на еду часто ставят европейскую цену, — описывает ситуацию Сергей. — Например, заказываешь салат «Цезарь» за 8−10 рублей. Думаешь, тебе принесут вкусное блюдо на красивой тарелке, в итоге получаешь салат, где курица и помидоры — большими кусками. Сложно найти место, в котором бы удивляла подача.


Сергей Денисов. Фото предоставлено героем публикации

Следующий момент — с ночевкой. Государственные гостиницы есть если не в каждом городе, то почти в каждом — это плюс. Чтобы подстраховаться, лучше забронировать место заранее. Можно сделать это, например, через booking.com.

— Но я до сих пор не понял, как у нас формируется цена на номера. Недавно останавливались в Осиповичах. Двухместных полулюкс с хорошей мебелью и сантехникой стоил 35 рублей, в Жодино в обычном номере за те же деньги я увидел таракана, — рассуждает собеседник. — Есть недорогие гостиницы, где душ и туалет на коридоре, и за пользование душем нужно отдельно платить. Ну и еще один минус гостиниц, где я был, они не предлагают завтрак. Хотя для туриста — это важно.

Что же касается мест, куда стоит поехать, то здесь, рассказывает Сергей, можно выбрать и распиаренные, и мало известные. Среди первых — Несвиж, Мир, Браславские озера, Гродно.

— Мир, Несвиж, Гродно полностью адаптированы для туристов, — рассуждает путешественник. — Тут легко найти ночлег и заведения, где можно поесть. Причем, на любой кошелек. В Гродно можно остановиться как в хостеле, так и хороших апартаментах, например, в отеле Кронон парк. В Несвиже — выбираешь между квартирой на сутки, гостиницами в городе и отелем в замке. Если в городе все будет занято или покажется дорого, можно проехать километров 15 и заночевать в Городее. Там отличный комплекс — гостиница, ресторан и боулинг.


Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Среди мест, которые также рекомендует посмотреть Сергей, — Туров и Косовский замок. Но сюда, говорит, если ехать, то только проездом: «Больше двух часов в Турове делать нечего». А вот на Браславских озерах стоит задержаться. За последние годы, делится наблюдениями молодой человек, город превратился в «очень европейское место». С хорошим бесплатным пляжем, где можно не только позагорать, но и покататься на лодке, водных лыжах, катамаранах. У озера, правда, нет лежаков, но, полагает собеседник, их получится взять в аренду в городе.

— Заночевать можно в гостинице или же можно снять коттедж. Коттеджи стоят заметно дороже, но там хороший ремонт и даже полотенца белые, а не советские с цветочком, — шутит Сергей. — Цены на кофе в кофейне в Браславе минские. Зато мы нашли для себя неплохое райповское кафе, где вкусно накормят рублей за 10. И интерьер там отличный.

Из тех мест, которые впечатлили жителя Витебска, но где с инфраструктурой проблемы, он называет Ружаны и озера в окрестностях Лепеля.


Фото: Татьяна Логвина, gfb.by. 2014-й год

— В районе Лепеля три отличных озера, которые не уступают Браславским, но там нет нормальных пляжей и подъездов, — делится он наблюдениями. — В Ружанах прекрасный комплекс. Те, кто, как мы, едет издалека, могут заночевать в гостевом доме, а вот, где бы в городском поселке поесть, мы не нашли. Только магазинчик и «Евроопт». В итоге отправились в Слоним и Волковыск.

«Коронавирус открыл белорусам глаза на свою страну»

Обычно путешествовать по стране все начинают с мест, которые на слуху. Например, Мирский, Несвижский, Лидский, Косовский замки, Беловежская пуща, Полоцк. Когда гештальт с этими поездками закрыт, можно присмотреться к чему-то не столь популярному. Например, как минчанин Герман Вертинский, смотреть усадьбы.


Герман Вертинский. Фото предоставлено героем публикации

Путешествовать по стране молодой человек стал еще до истории с коронавирусом. Чаще всего колесят они с друзьями на машине, а если людей собирается много, арендуют микроавтобус. Вместо кафе и ресторанов берут ссобойки, ночевать зачастую возвращаются домой. В итоге затраты на поездку на одного — около 30 рублей.

— Я люблю ездить в те места, которые можно назвать богом забытыми, но где еще лет сто назад жизнь шла полным ходом, — говорит Герман. — Большинство усадеб у нас никому не нужны, и я понимаю: пройдет лет десять, и от них ничего не останется. Две недели назад мы были в деревне Смоляны под Оршей. Там остались руины замка «Белый Ковель» и костела Девы Марии, а также церковь 18 века. Обычно рядом с такими объектами нет ни кафе, ни гостиниц, ни даже вывески. Повезет, если встретишь хорошего местного рассказчика и узнаешь от него что-то из истории края. В основном же все гуглишь в интернете.

Для тех, кто, как и Герман, любит усадьбы и не гонится в путешествиях за комфортом, молодой человек рекомендует посетить поселок Желудок Щучинского района. Здесь находится усадьба Четвертинских. Она не отреставрирована, но неплохо сохранилась.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Здесь снимали первый белорусский фильм ужасов, поэтому место особенное. Я там был месяц назад, вход на территорию стоил 4 рубля. Женщина, которая продает билеты, может рассказать много интересного — не хуже любого экскурсовода, — говорит Герман и советует еще одно поместье. Находится оно в агрогородке Красный Берег Жлобинского района. — Тут есть музей, можно заказать экскурсию, а также перекусить в небольшом ресторанчике.

Коронавирус, уверен молодой человек, открыл белорусам глаза на свою страну. Люди поняли, и у нас есть на что посмотреть. Причем, речь идет не только про исторические объекты, но и природные. В выходные, рассказывает собеседник, многие отдыхают на «белорусских Мальдивах» — меловых карьерах под Волковыском, Любанью, Гродно, а также в Кричевском и Климовичском районах.

— Недавно поехали с друзьями на любанские карьеры, думали: малоизвестное место, а там людей, как на Минском море — все забито, — делится эмоциями собеседник. — Правда, в отличие от Минского моря здесь нет ни нормального подъезда, ни урн.

«Рыбак сказаў, што за апошні час мы прыблізна сотыя, хто спрабуе дайсці да пячэры»

О том, что в Беларуси много красивых мест, которые не совсем приспособлены для туристов, говорит и минчанка Эльвира Гуринович. Недавно она побывала в самой известной и единственной пещере страны. Находится объект возле деревни Сахновичи в Глубокском районе. По словам собеседницы, добираться туда пришлось через бурьян. Высота зарослей где-то доходила подмышек.


В Налибокской пуще. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Па дарозе мы сустрэлі рыбака, які сказаў, што за апошні час мы прыблізна сотыя, хто спрабуе дайсці да пячэры, — возвращается к той беседе Эльвира. — Гэта значыць, у месца ёсць патэнцыял, які ніхто не выкарыстоўвае.

В путешествия Эльвира с мужем и дочкой, которой 2 года и 8 месяцев, обычно ездят на машине на 2−3 дня. Средний бюджет поездки на выходные — около 100 рублей. Маршруты выбирают так: сначала место, которое хотят посмотреть, затем изучают, что расположено рядом. Это могут быть и природные объекты, например, экотропы, или руины. А ночевать отправляются в агроусадьбу.


Фото предоставлено героем публикации

— Калі ты з дзіцём, гэта больш зручна, — рассказывает собеседница. — У любы момант можаш выйсці на вуліцу пагуляць, побач з домам сустракаюцца арэлі, дачка можа пакатацца. Нядаўна мы спыняліся ў аграсядзібе, што знаходзіцца ў Налібоцкай пушчы. Цана за ноч на чалавека — 25 рублёў. Гэта быў дом на пяць пакояў, але нам пашанцавала: на тыя выходныя акрамя нас ніхто не прыехаў, таму сядзіба аказалася поўнасцю наша. Дарэчы, тут можна было не толькі адпачыць пасля насычанай дарогі, але і пачаставацца стравамі беларуска-ліцвінскай кухні.

Обычно, продолжает собеседница, в агроусадьбах есть меню с блюдами, которые хозяева могут предложить постояльцам. Но в семье Гуринович готовят сами. Тем более, говорит Эльвира, в домах для туристов есть возможность пользоваться кухней либо мангалом.

— Мы не вельмі патрабавальныя турысты. Нядаўна спыняліся ў сядзібе ў Мсціслаўскім раёне. Каштавала яна 25 рублёў з чалавека за ноч. Мэбля ў доме была сціплая, але душ і прыбіральня — унутры, — описывает обстановку собеседница. — Затое выходзіш з дома, а побач Сож, і нават бачна частку Смаленскай вобласці. Гэта вельмі прыгожа, калі цёпла, тут яшчэ і купацца можна.


Мстиславль. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

— Как вы думаете, те, кто привык путешествовать по миру и из-за закрытых границ остался в Беларуси, смогут ли у нас найти альтернативу?

—  Канешне, — отвечает Эльвира. — У нас ёсць месцы на любы густ: і зусім еўрапейскія — тыя ж Гервяты, Косава, Мір і Нясвіж, і нераскручаныя, але вельмі цікавыя — Пінск, Вішнева, Лужкі, Івянец, Паставы, Чарэя. У нас ёсць свае піраміда, пячора, вадаспады, дзюны, шыкоўныя балоты, паромныя пераправы, хісткія падвесныя масты, класныя інстаграмныя крэйдавыя кар’еры. Азёр і рэк так шмат, што дакладна можна знайсці нешта па душы.

А калі раптам усё гэта паглядзіш, то можна адправицца на цэнтр Еўропы — на возера Шо, забрацца на гару Дзяржынскую ці паехаць фатаграфавацца да шыльдаў вёсак Балі, Парыж, Дублін.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Границы сейчас закрыты, и белорусы, которым не нравится сидеть на месте, стали изучать страну. О том, насколько Беларусь готова к туристам, что у нас можно...
 
Новости дня
Новости
 
«Некоторые сотрудницы срывались, плакали». Заведующая лабораторией - о работе в период пандемии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика