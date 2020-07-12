ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Власти Токио заплатят клубам и барам, чтобы они добровольно закрылись

12.07.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Власти Токио заплатят клубам и барам, чтобы они добровольно закрылись

В Токио местные власти решили профинансировать владельцев клубов и баров взамен за то, чтобы они временно закрыли свои заведения. Об этом пишет The Guardian.

По закону городские власти Токио не могут закрыть клубы и бары. В связи с этим было принято решение выплатить всем, кто закроется на срок больше десяти дней, около 4670 долларов (в эквиваленте) из городской казны.

Токийские власти уточняют, что подобные меры необходимы, чтобы пресечь или минимизировать случаи заражения коронавирусной инфекцией представителей бизнеса.

«Большое количество новых случаев заражения может создать проблемы для других сфер бизнеса, о чем мы искренне сожалеем. Но мы пытаемся принять меры предосторожности, чтобы предотвратить заражения в наших заведениях», - заявила представительница японской Ассоциации ночных развлечений Каори Кога.

В японской столице за последние сутки официально зарегистрировано 224 новых случая заражения COVID-19 – рекордная цифра для этой местности с начала пандемии.



Фото: abdulla binmassam, Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Токио местные власти решили профинансировать владельцев клубов и баров взамен за то, чтобы они временно закрыли свои заведения. Об этом пишет The Guardian. По закону...
 
Новости дня
Новости
 
Границы закрыли, и белорусы стали путешествовать по стране. Как впечатления?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика