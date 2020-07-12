Власти Токио заплатят клубам и барам, чтобы они добровольно закрылись

Источник материала: ОНТ

В Токио местные власти решили профинансировать владельцев клубов и баров взамен за то, чтобы они временно закрыли свои заведения. Об этом пишет The Guardian .

По закону городские власти Токио не могут закрыть клубы и бары. В связи с этим было принято решение выплатить всем, кто закроется на срок больше десяти дней, около 4670 долларов (в эквиваленте) из городской казны.

Токийские власти уточняют, что подобные меры необходимы, чтобы пресечь или минимизировать случаи заражения коронавирусной инфекцией представителей бизнеса.

«Большое количество новых случаев заражения может создать проблемы для других сфер бизнеса, о чем мы искренне сожалеем. Но мы пытаемся принять меры предосторожности, чтобы предотвратить заражения в наших заведениях», - заявила представительница японской Ассоциации ночных развлечений Каори Кога.

В японской столице за последние сутки официально зарегистрировано 224 новых случая заражения COVID-19 – рекордная цифра для этой местности с начала пандемии.









Фото: abdulla binmassam, Pixabay

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