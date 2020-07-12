Источник материала: Новости Волковыска

Граждане Польши 12 июля выбирают президента – в 7.00 начался второй тур президентских выборов. Предварительные итоги выборов (на основе экзит-полов) будут оглашены сразу после закрытия участков – в 21:00.

Правом отдать свой голос располагают около 30 миллионов поляков, из них 520 тысяч – за границей. На пост главы страны претендуют действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Полномочия действующего президента Дуды истекают летом 2020 года.

Первый тур выборов должен был состояться в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса пришлось сдвинуть сроки. Инициаторами переноса стала оппозиция. В итоге первый этап состоялся в июне, но с соблюдением усиленных мер безопасности.

Из-за пандемии коронавируса голосование проводится по смешанному принципу – на избирательных участках и по почте.

По почте в первую очередь голосуют избиратели, находящиеся в карантине. Но такое право предоставлено всем желающим – для этого нужно было просто подать заявку. Возможностью проголосовать дистанционно воспользовались более 674 тысяч человек, в том числе – большинство избирателей, находящихся за рубежом.

Избирательные участки закроются в 21.00 и счетная комиссия приступит к подведению итогов. Официальные итоги Гoсударственная избирательная кoмиссия представит в течение 48 часoв.