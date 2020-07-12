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Одна из самых красивых женщин мира заразилась коронавирусом

12.07.2020 22:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Одна из самых красивых женщин мира заразилась коронавирусом

Культовая актриса Болливуда, «Мисс мира-1994» Айшвария Рай, которую называют одной из самых красивых женщин мира, заболела COVID-19, сообщает CNN.

По данным источника, положительный результат теста на коронавирус получила не только она, но и ее восьмилетняя дочь Арадхья. Ранее в больницу попал свекор артистки (известный актер Амитабх Баччан) и ее супруг – актер и режиссер Абхишек Баччан. 

В настоящее время актриса и ее дочь находятся дома на карантине. Муж и свекор лечатся в больнице.

Фото: PTI

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Культовая актриса Болливуда, «Мисс мира-1994» Айшвария Рай, которую называют одной из самых красивых женщин мира, заболела COVID-19, сообщает CNN. По данным источника,...
 
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