|
Одна из самых красивых женщин мира заразилась коронавирусом
12.07.2020 22:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Культовая актриса Болливуда, «Мисс мира-1994» Айшвария Рай, которую называют одной из самых красивых женщин мира, заболела COVID-19,
По данным источника, положительный результат теста на коронавирус получила не только она, но и ее восьмилетняя дочь Арадхья. Ранее в больницу попал свекор артистки (известный актер Амитабх Баччан) и ее супруг – актер и режиссер Абхишек Баччан.
В настоящее время актриса и ее дочь находятся дома на карантине. Муж и свекор лечатся в больнице.
Фото: PTI
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Культовая актриса Болливуда, «Мисс мира-1994» Айшвария Рай, которую называют одной из самых красивых женщин мира, заболела COVID-19, сообщает CNN. По данным источника,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)