Экзитпол: действующий польский лидер Дуда побеждает на президентских выборах

Источник материала: Tut.by

Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, распространенные Польским телевидением в воскресенье после закрытия избирательных участков.



Фото: Agencja Gazeta

Согласно подсчетам социологов, Дуда набрал 50,4% голосов. Его конкурент — мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую оппозиционную партию «Гражданская платформа», — получил, по предварительным данным, 49,6% голосов.

Исследование late poll, проведенное социологической лабораторией Ipsos, подтверждает победу действующего президента Польши.

Исследование late poll — это опрос, осуществляемый в день выборов после окончания голосования, основывается на результатах протоколов, озвученных в комиссиях, с которыми работали социологи.

По его данным, Дуда набрал 50,8% голосов избирателей и опередил Тшасковского, набравшего 49,2% голосов.

Однако, как проинформировали представители Ipsos, статистическая погрешность их исследования составляет около 2%.

Большинство наблюдателей сходится во мнении, что до объявления избиркомом окончательных официальных итогов выборов говорить о победе того или иного кандидата нельзя.

Официальные итоги волеизъявления Государственная избирательная комиссия должна представить в течение 48 часов. Как ожидается, это произойдет уже в понедельник.

Согласно данным избиркома, выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений и инцидентов. Несмотря на пандемию коронавируса нового типа, поляки проявили активность и массово пришли на участки. У многих из них с раннего утра выстраивались очереди. Волеизъявление проходило с соблюдением усиленных санитарных мер.

Первый тур выборов президента Польши состоялся 28 июня. По его итогам никому из 11 кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Поэтому проводился второй тур с участием только двух претендентов на высший государственный пост — баллотирующегося на второй срок действующего президента Анджея Дуды и мэра Варшавы Рафала Тшасковского от крупнейшей в стране оппозиционной партии «Гражданская платформа».

Президентские выборы проводятся в Польше раз в пять лет. Один человек может занимать высшую в стране должность не более двух сроков подряд. Дуда стал главой государства в 2015 году, опередив во втором туре Бронислава Коморовского, который был избран в 2010 году после гибели в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского. Ранее два срока подряд проработать на посту польского лидера удалось только Александеру Квасьневскому, который руководил республикой после Леха Валенсы в 1995—2005 годах.