Россияне «бронируют» белорусские санатории, чтобы улететь в Турцию и Египет

Источник материала: Tut.by

Россияне, которых не устраивает побережье Черного моря для отдыха этим летом, нашли лазейку выехать на зарубежные курорты через Минск, сообщает Bloomberg .





Напомним, Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса с 27 марта. Запрет на международные полеты продлен до 1 августа.

В июне россиянам разрешили выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками. В прошлом месяце российские туристы стали массово бронировать места в белорусских санаториях. В это же время вырост спрос на путевки из Беларуси в Турцию и Египет. Рейсы осуществляются через авиакомпанию «Белавиа».

По оценке минского туроператора Travel House, доля российских туристов вскоре превысит 40% на рейсах из Беларуси в Турцию и Египет.

— Спрос огромен — все рейсы в Египет и Турцию забронированы на даты позднее середины июля, — сказал коммерческий директор Travel House Юрий Сурков. — Мы добавляем рейсы из региональных аэропортов.

Об этой лазейке знают в российском МИДе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT просил россиян соблюдать осторожность.

— Мы не можем запретить людям пользоваться этой возможностью. Другое дело, конечно, осторожность и здравый смысл должны присутствовать при принятии решения, — сказал Лавров.