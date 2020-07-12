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Россияне «бронируют» белорусские санатории, чтобы улететь в Турцию и Египет

13.07.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россияне, которых не устраивает побережье Черного моря для отдыха этим летом, нашли лазейку выехать на зарубежные курорты через Минск, сообщает Bloomberg.


Напомним, Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса с 27 марта. Запрет на международные полеты продлен до 1 августа.

В июне россиянам разрешили выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками. В прошлом месяце российские туристы стали массово бронировать места в белорусских санаториях. В это же время вырост спрос на путевки из Беларуси в Турцию и Египет. Рейсы осуществляются через авиакомпанию «Белавиа».

По оценке минского туроператора Travel House, доля российских туристов вскоре превысит 40% на рейсах из Беларуси в Турцию и Египет.

— Спрос огромен — все рейсы в Египет и Турцию забронированы на даты позднее середины июля, — сказал коммерческий директор Travel House Юрий Сурков. — Мы добавляем рейсы из региональных аэропортов.

Об этой лазейке знают в российском МИДе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT просил россиян соблюдать осторожность.

— Мы не можем запретить людям пользоваться этой возможностью. Другое дело, конечно, осторожность и здравый смысл должны присутствовать при принятии решения, — сказал Лавров.

 
Теги: Минск
 
 
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Россияне, которых не устраивает побережье Черного моря для отдыха этим летом, нашли лазейку выехать на зарубежные курорты через Минск
 
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