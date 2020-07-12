|
От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента
13.07.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эта неделя выдалась весьма насыщенной у Президента: встречи, доклады, общение с работниками предприятий и журналистами государственных СМИ.
И вот как во время пандемии, в ситуации закрытых границ не просто выжить, а нарастить продажи продукции? Минский «Атлант» нашел выход: работать через интернет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Результат? За 60 лет своей истории завод никогда не продавал 90 тысяч холодильников в марте. А в 2020-м продали. И это четкий и понятный сигнал остальным. В любой кризисной ситуации нужно не взывать о помощи, а искать, находить положительные моменты и максимально эффективно этим пользоваться.
Евгений Пустовой, корреспондент:
А таким Минск был в начале 90-х: в кафе стреляли, в магазины ходили как в музей (денег не было даже на то, что появлялось на полках). Ну а речь о развитии культуры вообще не шла. Говорили о маргарине Rama.
Сейчас, во время пандемии, не все идет как по маслу. Спад понятен. Наша экономика экспортоориентированная – зависит от благосостояния других стран. И дармовой углеводородной подпитки нет. Рассчитывать приходиться только на себя.
И если бы власть тогда оказалась не в тех руках, трудно представить, как бы закончилось время бандитизма и тотальной коррупции в стране.
Что в доме есть хозяин, сначала поняли местные бандиты, а потом увидела и мировая общественность.
Теперь детские сады и школы строят, а не распродают. А в 90-е даже старые были не укомплектованы – демография хромала. Маргинальные некогда районы теперь обжитые комфортные и безопасные кварталы. Только в Минске собственниками квадратных метров стали около 1 миллиона 300 тысяч человек. Развитие столицы – симбиоз традиций из прошлого и новейших технологий. Минск стал местом притяжения и мировой дипломатии, и мирового спорта.
Если без эмоций, то сейчас Минск в цифрах – четверть экономики страны и каждый пятый житель Беларуси, половина поступлений в консолидированный бюджет и десятая часть прямых инвестиций. В год открывают по 5 000 новых предприятий. Условие одно – честная работа.
Читайте также:
В столице самая маленькая официальная безработица в Беларуси: по 17 вакансий на одного безработного. А доходы в раза полтора больше, чем в регионах. Оттого и понятно: мегаполис собирает лучших представителей в своих компетенциях. А горожане – люди требовательные. Поэтому чиновникам надо активнее работать с населением. От одного окна – до открытых дверей, диалог должен быть постоянным.
Как надо слушать и помогать людям – метод Натальи Кочановой прост.
Приемы высшие должностные лица проводят постоянно по всей стране. Знать, чем живут люди – самое важное для власти, которая делает ставку на эффективность работы и результат. И столица здесь как маяк.
Евгений Пустовой:
Читайте также:
Развивать регионы – значит сохранить душевное обаяние Беларуси. И один из приоритетов – строительство жилья. С условием: никаких сверхприбылей, даже в Минске. Тут в принципе особые условия – никакого необдуманного уплотнения, участки под строительство выделять прежде всего гострестам, при этом рентабельность застройщиков – не более 5 %.
В приоритете – города-спутники. Легче дышать белорусскому мегаполису поможет третья линия метро, а всей стране – развитие экотранспорта. Машинам на электротяге – зеленый свет и такого же цвета номера.
Вот так выглядит новый регистрационный знак, предназначенный для электромобилей.
Евгений Пустовой:
Диплом БГУ доступен любому парню из провинции. Но про такие «социальные лифты» в интернете не напишут. Позитив не в тренде, хайпуют все больше на негативе, на любой проблеме.
О лидерах мнений и рейтингах Президент продолжил говорить уже на встрече с активом медийного сообщества. В интернете приходится обороняться, а надо наступать. Гаджеты – и иконы стиля, и окно в мир для молодежи.
Сейчас интернет, увы, не всегда во благо. Зачастую от непоправимых последствий «жизни в сети» приходится защищать своих детей. Это и смертельные игры наподобие «Синего кита», и наркотики, и множество иных, порой сразу невидимых угроз, которые сегодня из виртуального мира распространились уже на все сферы реальной жизни. Экономика и политика тоже в списке.
Читайте также:
Встреча с активом – время откровенного диалога. Так всегда у Президента. В условиях медиакратии это особенно важно. Сегодня любой блогер или даже пользователь соцсетей уже, считай, журналист. И оттого любые события трактуют как кому выгодно, превращая людей в марионеток, потребителей фаст-фуда информационного меню.
Евгений Пустовой:
Смелые вопросы и обсуждения. В журналистике есть понятие «лид». Так вот лид встречи с медиаактивом вмещается в эти слова Президента: «Никогда никого не предавайте».
Александр Лукашенко своих избирателей не предал. Беларусь стала и космической державой, и IT-страной. Наш ПВТ, в который поначалу мало кто верил, уже зарабатывает валюту на экспорте. Но не ушли мы и от традиций.
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ECOOM:
Читайте также:
А еще достаточно сравнить содержимое своего холодильника в 1994-м и сейчас. Кстати, холодильники на неделе Президент тоже сравнивал. В пятницу, 10 июля, Александр Лукашенко посетил «Атлант». К слову, завода не было в списке 1 500 минских предприятий, получивших поддержку из бюджета из-за последствий пандемии. Здесь о помощи не просили, справились сами.
Евгений Пустовой:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Читайте также:
В штате предприятия – 4 500 человек. Средняя зарплата – 1 117 рублей. Не на каждой частной фирме такие заработки. Это, к слову, о сплошной приватизации. Как зарабатывать – это дело владельцев бизнеса, а вот сколько платить рабочим – Президент принимает решение на месте.
Спрос на белорусские холодильники настолько высок, что загрузка постоянно увеличивается. Подрабатывать на завод пригласили студентов: это и первая копейка, и навыки в работе.
Читайте также:
Эти ребята – поколение, которое не знает другой страны, кроме суверенной Беларуси. Уже на старте у них есть все то, о чем в начале 90-х их сверстники могли только мечтать. Да, они не знают, с чего начиналась суверенная Беларусь. Но при этом и не понимают, зачем идти в своем развитии назад.
Бойцом студенческого отряда был и Президент. И такие времена не забудешь. Тем более что подарок Александру Лукашенко – яркое напоминание про отличные традиции. Молодежь вручила главе государства Почетный знак белорусских студенческих отрядов. И поздравила: именно этот день, 10 июля, вошел в историю нашей страны как день, когда Беларусь проголосовала за своего первого Президента.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От вопросов экономики до встречи с представителями крупнейших СМИ страны. Подводим итоги рабочей недели Президента
Новости Беларуси. Эта неделя выдалась весьма насыщенной у Президента: встречи, доклады, общение с работниками предприятий и журналистами государственных СМИ. И...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)