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Папа Римский отреагировал на возвращение собору Святой Софии статуса мечети

13.07.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Папа Римский Франциск выразил сожаление по поводу изменения статуса стамбульского собора Святой Софии из музея в мечеть. Об этом понтифик сказал во время традиционной воскресной проповеди для римлян и туристов, собравшихся на площади Святого Петра, сообщается на портале Vatican News.


Фото: Reuters

«И море уносит далеко мои мысли, в Стамбул. Имею в виду Святую Софию. Это причиняет мне великую скорбь», — подчеркнул Папа Римский.

10 июля Высший административный суд Турции принял решение, которым отменил указ основателя современной Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о преобразовании собора Святой Софии в музей. С иском в суд обратилась малоизвестная ассоциация. Изменить статус здания и сделать ее мечетью призвал также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Оппозиционные партии заявили, что таким образом он захотел отвлечь граждан от экономического кризиса и пандемии коронавируса.

Собор был построен в 532−537 годах по приказу византийского императора Юстиниана I. Айя-София был самой большой церковью христианского мира в течение около тысячелетия. В 1453 году, после захвата Константинополя Османской империей, собор превратили в мечеть. К зданию добавили четыре минарета. В 1934 году Айя-София стала музеем.

Сейчас собор внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Собор Святой Софии ежегодно посещают миллионы туристов. По данным стамбульской власти, только в 2019 году памятник посетили 3,7 млн человек.

 
 
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10 июля Высший административный суд Турции принял решение, которым отменил указ основателя современной Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о...
 
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