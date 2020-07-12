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Вскрылось, почему на самом деле забраковали подписи за Бабарико и Цепкало. Самое важное о выборах
13.07.2020 06:36 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
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Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
Девушка Эдуарда Бабарико – сына Виктора Бабарико – отчаянно конфликтует с ОНТ. После того, как телеканал
ОНТ же
Наконец-то выяснилось, по какой причине избиркомы массово отвергли подписи за Валерия Цепкало. Если помните, непризнанных подписей в его пользу оказалось слишком много (свыше 83 тысяч), действительными сочли всего 75 тысяч. Этого недостаточно для дальнейшего участия в выборах – над экс-главой ПВТ нависла реальная угроза вылета из президентской гонки.
Как вскрылось благодаря проверке штаба Цепкало, 94.36% подписей за выдвижение политика кандидатом забраковали из-за того, что даты в подписных листах якобы ставили другие люди – не те, кто подписывался. По этой же причине «плохими» сочли и множество подписей за Виктора Бабарико. Об этом
Лавренкин возмущен: с его слов, экспертиза почерка не проводилась. Никто ничего на самом деле не проверял, убежден он; записи выбирались и отправлялись в мусорку рандомно, просто чтобы довести процент брака до нужного максимума. К тому же, всем членам инициативной группы (ИГ) Цепкало заранее объяснили правила сбора подписей – и важность того, чтобы даты оставляли сами подписаны.
Лавренкин также указал на одну удивительную вещь: недействительной признали подпись и члена ИГ Андрея Слабко, который внес ее в свой подписной лист сам. В комиссии же думают, что дата написана кем-то другим.
Кто ещё метит в президентское кресло и ждёт регистрации кандидатом
Шестеро человек:
Ключевые даты
Зарегистрируют кандидатов в президенты 14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
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