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Вскрылось, почему на самом деле забраковали подписи за Бабарико и Цепкало. Самое важное о выборах

13.07.2020 06:36 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Девушка Эдуарда Бабарико – сына Виктора Бабарико – отчаянно конфликтует с ОНТ. После того, как телеканал показал сюжет с якобы «доказательствами» причастности экс-банкира к преступлениям в Белгазпромбанке, Александра через соцсети обратилась к журналистам госТВ. Она назвала «спецрасследование» ОНТ «враньем», а всех, кто приложил руку к его созданию, – «соучастниками преступлений».

ОНТ же заявил, что травить сотрудников канала «за выполнение ими профессиональных обязанностей» – недопустимо. В ответ на это Зверева опубликовала новый пост, где, среди прочего, есть такая цитата: «Ни в одном рабочем контракте нет пункта, который обязывает ведущего врать, вводить в заблуждение и участвовать в незаконных действиях, даже с подачи руководства». Текст Александры целиком читайте по ссылке.

Наконец-то выяснилось, по какой причине избиркомы массово отвергли подписи за Валерия Цепкало. Если помните, непризнанных подписей в его пользу оказалось слишком много (свыше 83 тысяч), действительными сочли всего 75 тысяч. Этого недостаточно для дальнейшего участия в выборах – над экс-главой ПВТ нависла реальная угроза вылета из президентской гонки.

Как вскрылось благодаря проверке штаба Цепкало, 94.36% подписей за выдвижение политика кандидатом забраковали из-за того, что даты в подписных листах якобы ставили другие люди – не те, кто подписывался. По этой же причине «плохими» сочли и множество подписей за Виктора Бабарико. Об этом рассказал участник команды Валерия Цепкало Сергей Лавренкин.

Лавренкин возмущен: с его слов, экспертиза почерка не проводилась. Никто ничего на самом деле не проверял, убежден он; записи выбирались и отправлялись в мусорку рандомно, просто чтобы довести процент брака до нужного максимума. К тому же, всем членам инициативной группы (ИГ) Цепкало заранее объяснили правила сбора подписей – и важность того, чтобы даты оставляли сами подписаны.

Лавренкин также указал на одну удивительную вещь: недействительной признали подпись и члена ИГ Андрея Слабко, который внес ее в свой подписной лист сам. В комиссии же думают, что дата написана кем-то другим.

Кто ещё метит в президентское кресло и ждёт регистрации кандидатом 

Шестеро человек:

  • действующий президент Александр Лукашенко;
  • экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;
  • жена блогера Сергея Тихановского Светлана;
  • экс-депутат Анна Канопацкая;
  • сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;
  • председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Зарегистрируют кандидатов в президенты 14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

Читайте по теме: Коронавирус добивает честные выборы в Беларуси. Насколько всё плохо?

 
Теги: Новости
 
 
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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые...
 
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