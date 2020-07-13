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Анита Цой рассказала о своем самом тяжелом проявлении коронавируса
13.07.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Певица Анита Цой, которая вылечилась от коронавируса, рассказала, что для нее стало самым тяжелым проявлением инфекции,
Артистка утверждает, что вирус атакует все системы по очереди.
По ее словам, сначала у нее поднялась температура, ощущалась ломота в теле, затем добавились проблемы с психикой.
Она добавила, что даже потерялась во времени и пространстве в какой-то момент. Певица пояснила, что не понимала, где находится, какие лекарства и когда именно надо пить.
Цой отметила также, что коронавирус бьет по эмоциям, психика расстраивается. Кроме того, у нее начались проблемы с дыханием, она не могла дышать без кислородной маски, также развилась клаустрофобия.
Певица также сообщила, что дышать было так сложно, что она хотела выйти на улицу, в итоге испытала сильный страх.
Знаменитость считает, что коронавирус очень коварный: он «начинает тебя исследовать», заставляя сначала кашлять, потом «отключает» обоняние и вкус.
Напомним, что о госпитализации певицы 30 июня сообщила ее пресс-секретарь Анна Кружель. Артистка была в самоизоляции и не поняла, как заразилась. Накануне Цой сообщила, что вылечилась от коронавируса, она получила отрицательный результат теста.
Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Анита Цой, которая вылечилась от коронавируса, рассказала, что для нее стало самым тяжелым проявлением инфекции, пишет «Московский Комсомолец». Артистка...
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