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Анита Цой рассказала о своем самом тяжелом проявлении коронавируса

13.07.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анита Цой рассказала о своем самом тяжелом проявлении коронавируса

Певица Анита Цой, которая вылечилась от коронавируса, рассказала, что для нее стало самым тяжелым проявлением инфекции, пишет «Московский Комсомолец».

Артистка утверждает, что вирус атакует все системы по очереди.

По ее словам, сначала у нее поднялась температура, ощущалась ломота в теле, затем добавились проблемы с психикой. 

Она добавила, что даже потерялась во времени и пространстве в какой-то момент. Певица пояснила, что не понимала, где находится, какие лекарства и когда именно надо пить. 

Цой отметила также, что коронавирус бьет по эмоциям, психика расстраивается. Кроме того, у нее начались проблемы с дыханием, она не могла дышать без кислородной маски, также развилась клаустрофобия. 

Певица также сообщила, что дышать было так сложно, что она хотела выйти на улицу, в итоге испытала сильный страх. 

Знаменитость считает, что коронавирус очень коварный: он «начинает тебя исследовать», заставляя сначала кашлять, потом «отключает» обоняние и вкус. 

Напомним, что о госпитализации певицы 30 июня сообщила ее пресс-секретарь Анна Кружель. Артистка была в самоизоляции и не поняла, как заразилась. Накануне Цой сообщила, что вылечилась от коронавируса, она получила отрицательный результат теста.

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Певица Анита Цой, которая вылечилась от коронавируса, рассказала, что для нее стало самым тяжелым проявлением инфекции, пишет «Московский Комсомолец». Артистка...
 
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