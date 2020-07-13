Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти Сербии предотвратили массовые беспорядки в Белграде Десятки коктейлей Молотова, противогазы и контейнеры с камнями конфисковали власти Сербии у активистовакций протестов. Вероятно, благодаря этому очередная...

Десятки коктейлей Молотова, противогазы и контейнеры с камнями конфисковали власти Сербии у активистов. Вероятно, благодаря этому очередная манифестация у здания скупщины накануне прошла мирно. Она также оказалась самой малочисленной: в ней приняли участи от силы 500 человек. Несколько раз за последние пять дней в городах Сербии вспыхивали беспорядки, в ходе которых пострадало более сотни полицейских.Ущерб только в Белграде составил более миллиона евро. Всего в акциях принимали участие 4 тысячи активистов. По словам Вучича, каждый из них мог заразить коронавирусом по 12 человек, и теперь можно ждать новой серьезной вспышки COVID.