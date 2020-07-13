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Власти Сербии предотвратили массовые беспорядки в Белграде
13.07.2020 09:18 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTДесятки коктейлей Молотова, противогазы и контейнеры с камнями конфисковали власти Сербии у активистов
Ущерб только в Белграде составил более миллиона евро. Всего в акциях принимали участие 4 тысячи активистов. По словам Вучича, каждый из них мог заразить коронавирусом по 12 человек, и теперь можно ждать новой серьезной вспышки COVID.
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Десятки коктейлей Молотова, противогазы и контейнеры с камнями конфисковали власти Сербии у активистовакций протестов. Вероятно, благодаря этому очередная...
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