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Власти Сербии предотвратили массовые беспорядки в Белграде

13.07.2020 09:18 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Десятки коктейлей Молотова, противогазы и контейнеры с камнями конфисковали власти Сербии у активистовакций протестов. Вероятно, благодаря этому очередная манифестация у здания скупщины накануне прошла мирно. Она также оказалась самой малочисленной: в ней приняли участи от силы 500 человек. Несколько раз за последние пять дней в городах Сербии вспыхивали беспорядки, в ходе которых пострадало более сотни полицейских.
Ущерб только в Белграде составил более миллиона евро. Всего в акциях принимали участие 4 тысячи активистов. По словам Вучича, каждый из них мог заразить коронавирусом по 12 человек, и теперь можно ждать новой серьезной вспышки COVID.
 
 
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Десятки коктейлей Молотова, противогазы и контейнеры с камнями конфисковали власти Сербии у активистовакций протестов. Вероятно, благодаря этому очередная...
 
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