Лукашенко и Стас Михайлов, рекорд по COVID-19, спасенные дети и 22 кило лисичек - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вот и началась очередная рабочая неделя, которая обещает быть интересной на события. Например, мы точно узнаем, кто стал новым президентом Польши и кого наш ЦИК зарегистрирует кандидатом в президенты (зато уже известно, кому доверили считать за них голоса ). Обещаем держать вас в курсе всех дел, а пока рассказываем, что вы могли пропустить на этих выходных.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

В 11-й раз на берегу Днепра прошел праздник «Александрия собирает друзей», на котором, по традиции, присутствовал Александр Лукашенко и даже обнимался со Стасом Михайловым на концерте.





«Я требую от правительства и горожан переходить на электромобили», — поставил недавно задачу на будущую пятилетку президент. Мы поговорили с владельцами экоавтомобилей в странах, где этот транспорт набирает обороты или уже стал популярным, и попытались понять , станем ли мы раем для электрокаров .

, . А если вы пока не готовы к электрокару, то мы попробуем вас удивить настоящим королевским Volvo . В конце 1990-х годов на таких Volvo любили ездить белорусские высшие чины. Владелец этого эксклюзива сожалеет , что отследить историю Volvo S90 не удалось: за свои 23 года машина прошла не через одни руки. Предположительно, ее покупали для кого-то из тогдашних министров.

. В конце 1990-х годов на таких Volvo любили ездить белорусские высшие чины. , что отследить историю Volvo S90 не удалось: за свои 23 года машина прошла не через одни руки. Предположительно, ее покупали для кого-то из тогдашних министров. Помните ли вы историю гибели туристов на перевале Дятлово в 1959 году? За это время было изучено 75 версий произошедшего. И вот Генпрокуратура России озвучила причину трагедии.

в 1959 году? За это время было изучено 75 версий произошедшего. И вот Генпрокуратура России причину трагедии. Есть у нас и очередная история переехавших в деревню минчан. Семья купила дом на берегу Ислочи и устраивает заплывы на байдарках для гостей. Мы тоже отправились к ним в гости, чтобы разобраться, как в XXI веке можно жить в глуши Налибокской пущи . А вот талантливый полесский музыкальный мастер, который сделал первые отечественные виолы, а еще спинет и клавесин для Мирского замка, арфу и виолу да гамба для Несвижа в свое время бежал от безработицы в Польшу, а теперь вернулся обратно . Побывали у него в деревне Кудричи.

к ним в гости, чтобы разобраться, . А вот талантливый полесский музыкальный мастер, который сделал первые отечественные виолы, а еще спинет и клавесин для Мирского замка, арфу и виолу да гамба для Несвижа в свое время . у него в деревне Кудричи. Вчера прошло ЦТ по истории Беларуси — отличный повод проверить свои знания для всех, а не только для абитуриентов: ловите наш тест .

— отличный повод проверить свои знания для всех, а не только для абитуриентов: . Границы сейчас закрыты, и белорусы, которым не нравится сидеть на месте, стали изучать страну. О том, насколько Беларусь готова к туристам , что у нас можно посмотреть и сколько это стоит, рассказали путешественники-любители. Кстати, об отдыхе: россияне, которым нельзя выезжать за границу, нашли лазейку, позволяющую попасть в Турцию и Египет, и « помогают » им в этом белорусские санатории.

, что у нас можно посмотреть и сколько это стоит, путешественники-любители. Кстати, об отдыхе: россияне, которым нельзя выезжать за границу, нашли лазейку, позволяющую попасть в Турцию и Египет, и « » им в этом белорусские санатории. А вот семья грибников из Светлогорска зря время не теряла и за три с половиной часа собрала 22 килограмма лисичек. Завидуете? А теперь представьте, как они их чистили до трех ночи!





Ну и конечно, по сложившейся уже традиции, по выходным мы показываем вам ляпы строителей и дорожников , ну и надеемся, что после этих публикаций мир становится хоть чуточку лучше.

О СПОРТЕ

БАТЭ упустил победу над «Славией» , «Шахтер» разгромил «Городею», а «Энергетик-БГУ» пропустил 8 голов от «Руха».

, «Шахтер» разгромил «Городею», а «Энергетик-БГУ» 8 голов от «Руха». Главный тренер БАТЭ рассказал , что не получается у команды, почему не подписали новых игроков в это трансферное окно и рассматривают ли они Никиту Корзуна в качестве игрока БАТЭ.

, что не получается у команды, почему не подписали новых игроков в это трансферное окно и рассматривают ли они Никиту Корзуна в качестве игрока БАТЭ. Лионель Месси установил историческое достижение в чемпионате Испании.

Все новости субботы, 11 июля

Все новости воскресенья, 12 июля





И о прекрасном. Белорусский бомонд отметил Купалье с размахом: в тенистом саду Dipservice Hall состоялись показы этичной моды Ethical Fashion Show #3. Попасть на мероприятие смог далеко не каждый желающий. Смотрите, как там все было . Красивого вам дня!

Ваша редакция