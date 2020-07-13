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Лукашенко и Стас Михайлов, рекорд по COVID-19, спасенные дети и 22 кило лисичек - все за выходные

13.07.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вот и началась очередная рабочая неделя, которая обещает быть интересной на события. Например, мы точно узнаем, кто стал новым президентом Польши и кого наш ЦИК зарегистрирует кандидатом в президенты (зато уже известно, кому доверили считать за них голоса). Обещаем держать вас в курсе всех дел, а пока рассказываем, что вы могли пропустить на этих выходных.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • На участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе начались вооруженные столкновения. Подробностей пока немного, обе стороны обвиняют друг друга.
  • ЦИК ответил на жалобу штаба Бабарико по забракованным подписям: говорят, нет механизма обжалования. Юристы с этим не согласились и уже обратились в суд. Пожаловались адвокаты и на «спецрасследование» по так называемому делу Белгазпромбанка, которое недавно показало ОНТ. Вот здесь юрист подробно разобрал этот сюжет. В штабе Цепкало перепроверяют резервные подписи и тоже надеются их отстоять.
  • Продолжается череда увольнений, которые связаны с высказыванием позиции в соцсетях. Известный экскурсовод Никита Монич уволился из Национального художественного музей после публикации стихотворения, а ведущая Катерина Пытлева ушла с БТ.
  • ВОЗ сообщила, что за последние сутки зарегистрировала 230,3 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пока что это рекорд. Дошло до того, что даже Трамп впервые надел маску на публике. Тем временем ученые говорят, что в мире распространяется новая мутация коронавируса. В Беларуси, по данным на субботу, 163 новых случая, на воскресенье — 165.
  • В субботу ночью в поисково-спасательный отряд «Ангел» поступило сообщение, что в садовом товариществе в Молодечненском районе пропал 11-летний Даниил. Когда ребенка нашли, он признался: ему не разрешили поиграть с телефоном и он решил поехать на велосипеде домой в Минск. Всего же за последние сутки волонтеры «Ангела» трижды получали тревожные сообщения о пропаже детей. К счастью, все закончилось хорошо. Берегите себя и своих близких.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • В 11-й раз на берегу Днепра прошел праздник «Александрия собирает друзей», на котором, по традиции, присутствовал Александр Лукашенко и даже обнимался со Стасом Михайловым на концерте.


  • «Я требую от правительства и горожан переходить на электромобили», — поставил недавно задачу на будущую пятилетку президент. Мы поговорили с владельцами экоавтомобилей в странах, где этот транспорт набирает обороты или уже стал популярным, и попытались понять, станем ли мы раем для электрокаров.
  • А если вы пока не готовы к электрокару, то мы попробуем вас удивить настоящим королевским Volvo. В конце 1990-х годов на таких Volvo любили ездить белорусские высшие чины. Владелец этого эксклюзива сожалеет, что отследить историю Volvo S90 не удалось: за свои 23 года машина прошла не через одни руки. Предположительно, ее покупали для кого-то из тогдашних министров.
  • Помните ли вы историю гибели туристов на перевале Дятлово в 1959 году? За это время было изучено 75 версий произошедшего. И вот Генпрокуратура России озвучила причину трагедии.
  • Есть у нас и очередная история переехавших в деревню минчан. Семья купила дом на берегу Ислочи и устраивает заплывы на байдарках для гостей. Мы тоже отправились к ним в гости, чтобы разобраться, как в XXI веке можно жить в глуши Налибокской пущи. А вот талантливый полесский музыкальный мастер, который сделал первые отечественные виолы, а еще спинет и клавесин для Мирского замка, арфу и виолу да гамба для Несвижа в свое время бежал от безработицы в Польшу, а теперь вернулся обратно. Побывали у него в деревне Кудричи.
  • Вчера прошло ЦТ по истории Беларуси — отличный повод проверить свои знания для всех, а не только для абитуриентов: ловите наш тест.
  • Границы сейчас закрыты, и белорусы, которым не нравится сидеть на месте, стали изучать страну. О том, насколько Беларусь готова к туристам, что у нас можно посмотреть и сколько это стоит, рассказали путешественники-любители. Кстати, об отдыхе: россияне, которым нельзя выезжать за границу, нашли лазейку, позволяющую попасть в Турцию и Египет, и «помогают» им в этом белорусские санатории.
  • А вот семья грибников из Светлогорска зря время не теряла и за три с половиной часа собрала 22 килограмма лисичек. Завидуете? А теперь представьте, как они их чистили до трех ночи!


  • Ну и конечно, по сложившейся уже традиции, по выходным мы показываем вам ляпы строителей и дорожников, ну и надеемся, что после этих публикаций мир становится хоть чуточку лучше.

О СПОРТЕ

  • БАТЭ упустил победу над «Славией», «Шахтер» разгромил «Городею», а «Энергетик-БГУ» пропустил 8 голов от «Руха».
  • Главный тренер БАТЭ рассказал, что не получается у команды, почему не подписали новых игроков в это трансферное окно и рассматривают ли они Никиту Корзуна в качестве игрока БАТЭ.
  • Лионель Месси установил историческое достижение в чемпионате Испании.

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И о прекрасном. Белорусский бомонд отметил Купалье с размахом: в тенистом саду Dipservice Hall состоялись показы этичной моды Ethical Fashion Show #3. Попасть на мероприятие смог далеко не каждый желающий. Смотрите, как там все было. Красивого вам дня!

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Теги: Минск
 
 
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Вот и началась очередная рабочая неделя, которая обещает быть интересной на события. Обещаем держать вас в курсе всех дел, а пока рассказываем, что вы могли...
 
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