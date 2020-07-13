Лукашенко и Стас Михайлов, рекорд по COVID-19, спасенные дети и 22 кило лисичек - все за выходные

На участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе начались вооруженные столкновения. Подробностей пока немного, обе стороны обвиняют друг друга.
ЦИК ответил на жалобу штаба Бабарико по забракованным подписям: говорят, нет механизма обжалования. Юристы с этим не согласились и уже обратились в суд. Пожаловались адвокаты и на «спецрасследование» по так называемому делу Белгазпромбанка, которое недавно показало ОНТ. Вот здесь юрист подробно разобрал этот сюжет. В штабе Цепкало перепроверяют резервные подписи и тоже надеются их отстоять.
Продолжается череда увольнений, которые связаны с высказыванием позиции в соцсетях. Известный экскурсовод Никита Моничуволился из Национального художественного музей после публикации стихотворения, а ведущая Катерина Пытлеваушла с БТ.
В субботу ночью в поисково-спасательный отряд «Ангел» поступило сообщение, что в садовом товариществе в Молодечненском районе пропал 11-летний Даниил. Когда ребенка нашли, он признался: ему не разрешили поиграть с телефоном и он решил поехать на велосипеде домой в Минск. Всего же за последние сутки волонтеры «Ангела» трижды получали тревожные сообщения о пропаже детей. К счастью, все закончилось хорошо. Берегите себя и своих близких.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
В 11-й раз на берегу Днепра прошел праздник «Александрия собирает друзей», на котором, по традиции, присутствовал Александр Лукашенко и даже обнимался со Стасом Михайловым на концерте.
«Я требую от правительства и горожан переходить на электромобили», — поставил недавно задачу на будущую пятилетку президент. Мы поговорили с владельцами экоавтомобилей в странах, где этот транспорт набирает обороты или уже стал популярным, и попытались понять, станем ли мы раем для электрокаров.
А если вы пока не готовы к электрокару, то мы попробуем вас удивить настоящим королевским Volvo. В конце 1990-х годов на таких Volvo любили ездить белорусские высшие чины. Владелец этого эксклюзива сожалеет, что отследить историю Volvo S90 не удалось: за свои 23 года машина прошла не через одни руки. Предположительно, ее покупали для кого-то из тогдашних министров.
Помните ли вы историю гибели туристов на перевале Дятлово в 1959 году? За это время было изучено 75 версий произошедшего. И вот Генпрокуратура России озвучила причину трагедии.
Есть у нас и очередная история переехавших в деревню минчан. Семья купила дом на берегу Ислочи и устраивает заплывы на байдарках для гостей. Мы тоже отправились к ним в гости, чтобы разобраться, как в XXI веке можно жить в глуши Налибокской пущи. А вот талантливый полесский музыкальный мастер, который сделал первые отечественные виолы, а еще спинет и клавесин для Мирского замка, арфу и виолу да гамба для Несвижа в свое время бежал от безработицы в Польшу, а теперь вернулся обратно. Побывали у него в деревне Кудричи.
Вчера прошло ЦТ по истории Беларуси — отличный повод проверить свои знания для всех, а не только для абитуриентов: ловите наш тест.
Границы сейчас закрыты, и белорусы, которым не нравится сидеть на месте, стали изучать страну. О том, насколько Беларусь готова к туристам, что у нас можно посмотреть и сколько это стоит, рассказали путешественники-любители. Кстати, об отдыхе: россияне, которым нельзя выезжать за границу, нашли лазейку, позволяющую попасть в Турцию и Египет, и «помогают» им в этом белорусские санатории.
А вот семья грибников из Светлогорска зря время не теряла и за три с половиной часа собрала22 килограмма лисичек. Завидуете? А теперь представьте, как они их чистили до трех ночи!
Ну и конечно, по сложившейся уже традиции, по выходным мы показываем вам ляпы строителей и дорожников, ну и надеемся, что после этих публикаций мир становится хоть чуточку лучше.
О СПОРТЕ
БАТЭ упустил победу над «Славией», «Шахтер» разгромил «Городею», а «Энергетик-БГУ» пропустил 8 голов от «Руха».
Главный тренер БАТЭ рассказал, что не получается у команды, почему не подписали новых игроков в это трансферное окно и рассматривают ли они Никиту Корзуна в качестве игрока БАТЭ.
Лионель Мессиустановил историческое достижение в чемпионате Испании.
И о прекрасном. Белорусский бомонд отметил Купалье с размахом: в тенистом саду Dipservice Hall состоялись показы этичной моды Ethical Fashion Show #3. Попасть на мероприятие смог далеко не каждый желающий. Смотрите, как там все было. Красивого вам дня!
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