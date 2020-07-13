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Без дорог у нас жизни нет: Лукашенко открыл мост через Сож
13.07.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Без дорог «жизни нет», от них зависит экономика, транзит, на котором зарабатывает Беларусь, и также настроение людей.
Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на открытии моста через реку Сож 13 июня,
Президент совершает поездку в Славгород в Могилевской области, планируется посещение «Голубой криницы» и разговор с местными жителями.
Нетрудно предположить темы, которые президент поднимет на встрече: экономика, политика, коронавирус, независимость страны.
Главе государства уже доложили о социально-экономическом развитии Могилевской области, планах по сооружению и реконструкции мостов, развитию автодорожных магистралей.
«До областных центров мы сделали дороги. Сейчас надо привести в порядок до районных центров. Это обязательно мы должны закончить. И дополнительно от районных центров до агрогородков», - сказал президент.
Восстановят 18 больших и 30-40 маленьких мостов
Президент заявил, что в ближайшие три года будет модернизировано и построено в общей сложности 18 мостов. В проектах будут участвовать европейские компании («это же транзит, и их тоже»). Будет вложено 130 млн долларов.
«Я попросил, чтобы наши министры и члены Правительства имели в виду, что эти деньги должны остаться у нас», - сказал Лукашенко и отметил, что наши компании должны выиграть «эти конкурсы».
«У нас большая программа не только по восстановлению этих 18 мостов. У нас мостов 30-40 маленьких, которые мы должны в порядок привести. Так что работы у мостовиков будет очень много. И там время не терпит. За следующую пятилетку мы должны это сделать», - добавил Лукашенко.
Напомним, в начале 2018 года мост через Сож
7 декабря от местных жителей
Затем
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Без дорог «жизни нет», от них зависит экономика, транзит, на котором зарабатывает Беларусь, и также настроение людей.
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