Без дорог у нас жизни нет: Лукашенко открыл мост через Сож

Без дорог «жизни нет», от них зависит экономика, транзит, на котором зарабатывает Беларусь, и также настроение людей.

Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на открытии моста через реку Сож 13 июня, передает пресс-служба главы государства.

Президент совершает поездку в Славгород в Могилевской области, планируется посещение «Голубой криницы» и разговор с местными жителями.

Нетрудно предположить темы, которые президент поднимет на встрече: экономика, политика, коронавирус, независимость страны.

Главе государства уже доложили о социально-экономическом развитии Могилевской области, планах по сооружению и реконструкции мостов, развитию автодорожных магистралей.

«До областных центров мы сделали дороги. Сейчас надо привести в порядок до районных центров. Это обязательно мы должны закончить. И дополнительно от районных центров до агрогородков», - сказал президент.

Восстановят 18 больших и 30-40 маленьких мостов

Президент заявил, что в ближайшие три года будет модернизировано и построено в общей сложности 18 мостов. В проектах будут участвовать европейские компании («это же транзит, и их тоже»). Будет вложено 130 млн долларов.

«Я попросил, чтобы наши министры и члены Правительства имели в виду, что эти деньги должны остаться у нас», - сказал Лукашенко и отметил, что наши компании должны выиграть «эти конкурсы».

«У нас большая программа не только по восстановлению этих 18 мостов. У нас мостов 30-40 маленьких, которые мы должны в порядок привести. Так что работы у мостовиков будет очень много. И там время не терпит. За следующую пятилетку мы должны это сделать», - добавил Лукашенко.

Напомним, в начале 2018 года мост через Сож признали аварийным.

7 декабря от местных жителей поступила информация о том, что на мосту через Припять в Житковичском районе появились трещина, и он просел примерно на полметра. Вскоре движение по мосту полностью запретили .