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Ученые установили, что коронавирус поражает не только дыхательные пути

13.07.2020 15:18 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Колумбийского университета в США пришли к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и многие другие органы, поэтому COVID-19 не стоит рассматривать только как респираторное заболевание. Обзор, в котором раскрываются все опасные синдромы, которые вызывает инфекция, опубликован в журнале Nature Medicine. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ученые установили, что коронавирус поражает не только дыхательные пути
Фото: Reuters

Как пишут авторы работы, коронавирус может вызвать тромботические осложнения, связанные с увеличенной свертываемостью крови, дисфункцию миокарда и аритмию, острые коронарные синдромы, острое повреждение почек, желудочно-кишечные симптомы, гепатоцеллюлярную недостаточность, гипергликемию и кетоз, а также неврологические расстройства, поражение глаз и кожи. Ученые отмечают очень высокий показатель пациентов (5−10 процентов), которым требуется диализ. Неврологические симптомы встречаются у трети всех пациентов.

Разнообразие симптомов объясняется тем, что для заражения клеток коронавирус связывается с клеточным рецептором ACE2, который экспрессирует многие ткани вне легких. Вирус наносит прямое повреждение клеткам, что и вызывает многочисленные расстройства и синдромы. Так, повышенная свертываемость крови и возникновение тромбов может быть следствием атаки патогена на клетки, выстилающие кровеносные сосуды. Кроме того, свой вклад вносит и нарушение в работе иммунной системы. Однако механизм поражения сердца пока что остается неясным, хотя предполагается, что ключевую роль играет системное воспаление.

Для борьбы с осложнениями, вызванными при тяжелом течении COVID-19, специалисты рекомендуют использовать антикоагулянтные препараты, стероиды (например дексаметазон) для подавления иммунитета и воспалительных процессов.

 
 
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Ученые Колумбийского университета в США пришли к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и многие другие органы, поэтому COVID-19...
 
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