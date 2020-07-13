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Россия отменит обязательный карантин для приезжих
13.07.2020 21:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
С 15 июля в России отменят обязательную двухнедельную изоляцию для въезжающих в страну. Об этом
Въезжающим в страну иностранцам понадобится свидетельство на русском и английском языках об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. В случае отсутствия такого документа на прохождение теста иностранцам будет отводится три дня.
Кроме того, Роспотребнадзор принял решение о возобновлении авиасообщения с 13 странами. В список вошли Германия, Италия, Великобритания, Польша, Финляндия, Дания, Нидерланды, Венгрия, Норвегия, Китай, Шри-Ланка, Монголия и Вьетнам.
Как отметила министр здравоохранения России Татьяна Голикова, в дальнейшем список будет расширяться при условии того, что заболеваемость в стране на протяжении двух недель не превышает 40 случаев на 100 тыс. населения.
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С 15 июля в России отменят обязательную двухнедельную изоляцию для въезжающих в страну. Об этом сообщает РИА Новости. Въезжающим в страну иностранцам понадобится...
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