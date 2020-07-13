Россия отменит обязательный карантин для приезжих

Источник материала: ОНТ

С 15 июля в России отменят обязательную двухнедельную изоляцию для въезжающих в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Въезжающим в страну иностранцам понадобится свидетельство на русском и английском языках об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. В случае отсутствия такого документа на прохождение теста иностранцам будет отводится три дня.

Кроме того, Роспотребнадзор принял решение о возобновлении авиасообщения с 13 странами. В список вошли Германия, Италия, Великобритания, Польша, Финляндия, Дания, Нидерланды, Венгрия, Норвегия, Китай, Шри-Ланка, Монголия и Вьетнам.

Как отметила министр здравоохранения России Татьяна Голикова, в дальнейшем список будет расширяться при условии того, что заболеваемость в стране на протяжении двух недель не превышает 40 случаев на 100 тыс. населения.

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