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Россия отменит обязательный карантин для приезжих

13.07.2020 21:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия отменит обязательный карантин для приезжих

С 15 июля в России отменят обязательную двухнедельную изоляцию для въезжающих в страну. Об этом сообщает РИА Новости. 

Въезжающим в страну иностранцам понадобится свидетельство на русском и английском языках об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. В случае отсутствия такого документа на прохождение теста иностранцам будет отводится три дня. 

Кроме того, Роспотребнадзор принял решение о возобновлении авиасообщения с 13 странами. В список вошли Германия, Италия, Великобритания, Польша, Финляндия, Дания, Нидерланды, Венгрия, Норвегия, Китай, Шри-Ланка, Монголия и Вьетнам. 

Как отметила министр здравоохранения России Татьяна Голикова, в дальнейшем список будет расширяться при условии того, что заболеваемость в стране на протяжении двух недель не превышает 40 случаев на 100 тыс. населения. 

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С 15 июля в России отменят обязательную двухнедельную изоляцию для въезжающих в страну. Об этом сообщает РИА Новости.  Въезжающим в страну иностранцам понадобится...
 
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